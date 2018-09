Denisa Studenovská

Laicky řečeno - toto zařízení dovede bez ohledu na to, zda svítí slunce nebo je pod mrakem, odebírat z okolního vzduchu teplo a předávat je díky tepelnému výměníku přímo do vody. A co je zajímavé? Funguje už od venkovních teplot 12 - 15° C. Jinými slovy umožní majiteli bazénu komfortní koupání až sedm měsíců v roce. Tedy od jara do podzimu.

„Při výběru vhodného tepelného čerpadla je rozhodující objem vody, kterou chcete ohřívat. Pro větší bazény samozřejmě doporučuji čerpadlo výkonnější,“ říká specialista na bazénové technologie Lukáš Toula.

Tepelné čerpadlo se jednoduše zapojuje do filtračního systému. Odebírá chladnou vodu z bazénu a ohřátou ji vrací zpět.

FOTO: Marimex

Vodítkem pro správnou volbu je vedle ceny hlavně to, zda vám z obchodu tepelné čerpadlo také dovezou, odborně zapojí a zprovozní. Všímejte si i záruční lhůty. Čím je delší, tím máte větší jistotu, že jde o kvalitní výrobek.

Existují samozřejmě i další možnosti, jak si vodu v bazénu ohřívat. Například pomocí elektrického průtokového ohřívače nebo pomocí tepelných výměníků, jenže je to co do pořizovacích a hlavně provozních nákladů hodně drahý špás. Naproti tomu moderní tepelná čerpadla, která jsou speciálně konstruovaná pro ohřev bazénové vody, pracují velmi efektivně.

„Z ovzduší umí získat přes 80 procent tepla. Z jedné investované kW umí vyrobit víc než 5 kW tepla. A ještě vyššího účinku tepelného čerpadla dosáhnete v kombinaci se zastřešením bazénu,“ říká Toula a dodává, že v některé z posezónních výprodejových akcí se dají kvalitní tepelná čerpadla sehnat i za cenu pod deset tisíc korun. Tedy až o dvě třetiny levněji.

Moderní tepelná čerpadla pro bazény mají tepelný výkon až 12 kW. Digitální displej a automatické odmrazování je samozřejmostí.

FOTO: Mountfield

V případě, že nákup rodinného bazénu teprve plánujete, doporučují odborníci zvážit jeho nákup už v kompletu s výbavou. Tedy nejen se systémem ohřevu vody, ale také s pískovou filtrací a dalšími nezbytnosti. Rodinné moře na zahradě vás pak vyjde o poznání levněji.