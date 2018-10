Dana Novotná

Zahradní stroje jako jsou sekačka, křovinořez, traktor nebo motorová pila jsou během používání vystaveny tvrdým pracovním podmínkám a agresivnímu prostředí, a to například ve formě travních šťáv, prachu, vysokých teplot, vlhkosti či pilin. Proto je důležité provádět nejen průběžné kontroly, ale také alespoň jednou do roka velkou údržbu, aby nám stroj i v dalších letech spolehlivě sloužil.

„Stroj nemůžeme jen používat, ale musíme se o něj také pravidelně starat. Čím lépe, tím déle nám vydrží. Pokud o něj nebudeme pečovat, jeho životnost se zkrátí a náklady na případné opravy mnohonásobně zvýší,“ vysvětluje Filip Werner, odborník na zahradní techniku.

Něco zvládnete doma sami

Zahradní technika potřebuje před dlouhodobějším skladováním celou řadu úkonů. Tím prvním a velmi důležitým bodem je dokonalé vyčištění stroje. Zbavit zbytků hlíny, trávy, pilin a celkové špíny musíme vrchní kryty, i spodní část. Po perfektní očistě bychom měli zkontrolovat pohyblivé součásti stroje a podle potřeby je promazat. Týká se to především lanovodů, kloubů nebo ložisek.

Další fází údržby, kterou zvládneme sami doma, je dotažení šroubových spojů. Zapomínat bychom neměli ani na výměnu vzduchového filtru. Že je potřeba dát stroji nový poznáte podle barvy – nový filtr je bílý, starý tmavý, silně znečištěný. Podívat bychom se měli například i na žebrování motoru. Pokud jej neočistíme, nalepí se na něj už zmiňované nečistoty a začne se tvořit zvětšující se usazenina. Ta brání chlazení motoru a na jaře se může lehce stát, že se po prvních použitích stroj přehřeje.

Pozor na palivo v nádrži

Co se týče benzínové zahradní techniky, neměli bychom před zimou opomenout nádrž s palivem. Velmi však záleží na tom, zda je náš pomocník vybaven dvoutaktním nebo čtyřtaktním motorem.

„Z nádrže stroje s dvoutaktním motorem musíme před uskladněním palivo vypustit nebo spotřebovat, a to proto, že dvoutakty nejsou poháněny čistým benzínem, ale směsí benzínu a oleje. Pokud palivo v nádrži necháme, může dojít k poškození motoru a karburátoru. A to proto, že se do nádrže dostane vlhkost a benzín zvodnatí. Navíc postupem času ztrácí své vlastnosti, stává se chemicky agresivnějším a olej v palivové směsi s benzínem ztrácí svoji mazací schopnost. Starý benzín (například ten, který necháme v nádrži během zimy) pak může poškodit některé součásti, jako je třeba membrána karburátoru," vysvětluje Werner.

„Stát se může i to, že v palivu vzniknou karbony, které se s benzínem dostanou do motoru a vážně jej poškodí. Díky vodnatění se také může stát, že na jaře stroj nenastartujeme. A pokud ano, pak nám bude při práci škytat a zhasínat. V takovém případě nás čeká nákladná oprava. Palivo u strojů se čtyřtaktním motorem můžeme v nádrži klidně nechat. Musíme do něj však přilít speciální přípravek, který stabilizuje a zakonzervuje chemické vlastnosti benzínu. Pokud tuto složku do benzínu přidáme, nemůže se stát, že by se palivo nebo stroj poškodili. V opačném případě nás čekají obdobné problémy jako u dvoutaktního motoru," dodává Werner.

Vezměte své zahradní pomocníky ke specialistovi

I když si některé úkony údržby zvládneme v průběhu sezóny udělat sami, po sezóně je lepší svěřit stroj profesionálům, a to z velmi prostého důvodu. Doma nám totiž chybí potřebné, a často nákladné vybavení. Některé úkony jsou navíc vysoce odborné a nezvládneme je svépomocí.

Do úkonů, které nezvládneme sami, patří například kontrola a nastavení otáček motoru, zkouška těsnosti spalovacího prostoru nebo nabroušení a vyvážení nože. Zahradní technika tak projde díky odborníkům důkladnou kontrolou a údržbou, kdy se vymění olej, překontroluje a v případě potřeby se vymění zapalovací svíčka či řemen. Dalším podstatným důvodem, proč zavést stroj do servisu, je možnost včasného odhalení na první pohled neviditelné závady. Předejte se tak náročnější a finančně nákladnější opravě.

Některá specializovaná prodejní centra poskytují dokonce posezónní prohlídky zahradní techniky zdarma.