Dana Novotná

Většina z nás podstatnou část svého života prosedí. Ať už je to v práci, autě nebo u televize, výsledkem většinou jsou více či méně bolavá záda. Takovým pochopitelně námaha a ohýbání při práci na milované zahradě příliš nesvědčí. Ale proč se lopotit, když si můžete vybrat zahradní nářadí, které je nejen z kvalitních materiálů a dokonale ergonomicky tvarované, aby dobře padlo do ruky, ale navíc má i šikovné „vychytávky“, které práci podstatně zjednoduší. Pár vám jich představíme.

Do koruny bez štaflí

Proč se při každém prostřihu větví ve vyšších patrech stromů šplhat na žebříky nebo štafle? Stačí si opatřit zahradní teleskopické nůžky, se kterými pěkně pohodlně ze země ustřihnete větve i v korunách stromů, a to až do průměru 3,2 cm. Nastavitelná střihací hlava a střihací mechanismus s velkým převodem dovolují rychlé, pohodlné a bezpečné střihání, a to s dosahem až 6 m.

Elektrická motyčka okope za vás

Kdyby se sestavoval top ten nejhorších prací na zahradě, okopávání záhonů by se jistě umístilo hodně vysoko. Ale co se dá dělat, když kypřit půdu je třeba? A co zkusit motorizovaného pomocníka. Nejen starší lidé ocení třeba šikovnou elektrickou motyčku, které se také říká elektrický rotavátor. Snadno a hlavně rychle s ní prokypříte půdu. Okopávat pohodlně můžete i záhony s rostoucí úrodou, protože stroj je široký kolem třiceti centimetrů, takže se s ním dostanete prakticky všude.

Jak funguje? Elektrická motyčka je vybavena soustavou speciálně tvarovaných ocelových nožů, které zároveň zpracovávají půdu do hloubky až 20 cm i pohybují strojem vpřed. Některé modely mohou být pro snadnější pohyb v terénu navíc opatřeny přídavným kolečkem.

Na trávu se dívejte svrchu

Šetřit záda můžete i při zastřihávání trávy například u krajů trávníků. Ohýbat se pro každé stéblo je zbytečné, když se můžete vyzbrojit ergonomicky tvarovanými dlouhými nůžkami na trávu. A pokud budou vybaveny důmyslným servo mechanismem, budete s nimi stříhat pěkně plynule a nehrozí, že by se vám zablokovaly čepele. U některých modelů může být navíc stříhací hlava otočná s rozsahem 360°.