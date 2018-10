(ha)

Pokud máte vlastní zdroj vody, ať už třeba z potoka, studny (ať už kopané nebo vrtané) nebo z nádrže na dešťovou vodu, máte vyhráno. Stačí jen vybrat si z nabídky zahradních čerpadel buď s elektrickým nebo spalovacím motorem.

Ta se pro svůj dostatečný průtok i výtlak hodí k zalévání nejlépe. Tato přenosná čerpadla zvládnou nejen kropení pistolí, ale i větší zavlažovací systémy s několika postřikovači. Odstředivá zahradní čerpadla běžně zvládnou čerpat vodu z hloubky do 7 m pomocí sací hadice s košem.



Šikovný tip do sudu

Pokud vám musí stačit jen voda, kterou nachytáte z okapu do sudu pak je dobré si pořídit malé elektrické čerpadlo, zkonstruované speciálně právě pro tento účel. Toto čerpadlo má praktickou teleskopickou trubkou pro snadné zavěšení na okraj nádoby.

Proč zalévat sami?

Zahradu můžete samozřejmě zalévat sami s pomocí postřikovací pistole. Ale i tahle práce je zbytečná. S pomocí hadic a rozdvojek k jejich větvení a rychlospojek si snadno sestavíte zavlažovací systém. Na jeho konce pak rozmístíte postřikovače, kterých existuje mnoho typů a umožní vám kropit zahradu přesně tak, jak potřebujete.

Počítač to zařídí

Díky moderní technice nemusíte myslet ani na to, kdy a jak dlouho chcete zahradu zavlažovat. I na to už jsou k dostání šikovní pomocníci v podobě zavlažovacích počítačů, které mají velmi snadné programování.





Zavlažovací počítač

FOTO: Mountfield

Umožňují navolení hned několika zavlažovacích cyklů denně, které můžete nastavit od minuty po 9 hodin a 59 minut. Při řízeném zavlažování se navíc spotřebuje méně vody. Stačí připojit čidlo půdní vlhkosti, které je založené na principu elektrotechnického měření teploty. Na základě měření rozdílů v teplotě půdy je tak schopno kontrolovat délku a potřebu zavlažování. Takže spustí vodu jen tehdy, kdy je to skutečně potřeba.



Jak kropit úplně přesně

Zvláště majitelé členitých zahrad ocení novinku, kterou je víceplošný automatický zavlažovač, který je určený pro nepravidelné plochy do 380m2.





Víceplošný automatický zavlažovač

FOTO: Mountfield

S jeho pomocí lze zavlažovat i velmi členité zahrady plošně a přesně podle obrysů. Přitom vůbec není nutné zadešťovač víckrát přemístit. Po jediném naprogramování totiž zavlažovač zasáhne prakticky každý kout zahrady.

Uložit lze až 50 obrysových bodů jeden po druhém tak, aby se přesně pokryla zavlažovaná plocha. A navíc lze do paměti přístroje uložit takové plochy hned dvě. Díky tomu jej můžete použít například jak na zahradě, tak na předzahrádce.