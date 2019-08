Bytu nadšeného cestovatele vévodí petrolejová modrá a motiv tříštící se vlny

Praktickým detailem jsou elektrické zásuvky zapuštěné do linky.

Prvním krokem při zařizování bytu byla instalace kuchyňské linky a nábytku do ložnice, aby se majitel mohl co nejdříve nastěhovat.

Jídelní stůl má desku z masivního dřevě, usazenou na kovové podnoži, jež je povrchově ošetřil do barvy rámů oken.

Zajímavostí je nejenom praktické umístění spížní skříně hned vedle lednice, ale i zakomponování výustku z klimatizace do horních skříněk linky. Celá linka se ovládá systémem „click”.

„Jídelní stůl byl pro truhláře asi největší oříšek, jelikož jsem si vymyslela specifickou konstrukci podnože z oceli v konkrétním tvaru a bylo nutné tedy spolupracovat také se zámečníkem, který nám tuto podnož vyrobil a povrchově ošetřil do barvy rámů oken. Nakonec se to povedlo přesně tak, jak jsem si představovala, a stůl je opravdu poctivá ruční práce,” pochvaluje si architektka.

Z kuchyně přes jídelní zónu vstupují do obývacího pokoje dva elementy. Je jím petrolejově modrá výmalba na zdi a obklady v šestiúhelníkovém tvaru v bílé barvě, seskládané tak, že připomínají pěnu tříštící se mořské vlny.

Rohový policový systém ponechává po svém boku dostatek místa na pozdější umístění televize do obývacího pokoje, kde ji majitel zatím nechce.

Architektka na zeď proto zvolila atypickou rohovou policovou stěnu s volným prostorem, do nějž by v budoucnu bylo možné televizi eventuálně ještě vsadit, aniž by zkazila celkový dojem. Stěna, vyrobená na míru, vizuálně propojuje obývací pokoj s kuchyní.