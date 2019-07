Jana Nesvadbová, Novinky

Byt o velikosti 75 m² zařídily autorky návrhu tak, aby na příchozího zapůsobil svou velikostí a vzdušností i spoustou světla. Jak říkají, nic v něm nechybí, ale ani nepřebývá.

Pohled vchodovými dveřmi do bytu

FOTO: Nikola Tláskalová

Vstupní chodba má jedinečný vzhled, který hodně podtrhuje hexagonální keramická dlažba a atypické obloukové okno.

FOTO: Nikola Tláskalová

Obývací pokoj a ložnice jsou orientované na východ.

FOTO: Nikola Tláskalová

Architektky mají velké zkušenosti i s navrhováním nábytku, proto při práci na projektu nejprve vymyslely do jednotlivých místností vhodné kusy mobiliáře. Do ložnice vytvořily nejenom velkou vestavěnou skříň, ale i úložné prostory pod postelí, dále navrhly nábytek do dětského pokoje i linku do kuchyně.

Postupně pak přibývala další řešení, jako bylo zařízení vstupní haly, koupelny, obývacího pokoje a nakonec, jako třešničku na dort, sestry vypracovaly i návrh na závěsná svítidla do ložnice.

K horním skříňkám v ložnici lze pohodlně vystoupat po kovovém žebříku.

FOTO: Nikola Tláskalová

V bytě je velký počet detailů, které diváka zaujmou i nadchnou.

FOTO: Nikola Tláskalová

Minimalisticky není pojednáno jenom zařízení bytu, ale také jeho barevná paleta. Čistou bílou barvu výmalby doplňuje přírodní barva březové překližky, celek pak oživují černě natřené detaily.

Pod manželskou postelí jsou dva úložné boxy a také zasunovací noční stolky.

FOTO: Nikola Tláskalová

Noční stolky je možné ve chvílích, kdy nejsou potřeba, zasunout pod postel.

FOTO: Nikola Tláskalová

Závěsná svítidla v ložnici navrhly architektky samy.

FOTO: Nikola Tláskalová

„Vstupní hala je řešena velmi puristicky a nechává vyniknout jedinečnost původního půdorysného řešení bytu. Vstupní chodba s výrazným obloukovým oknem, které propouští světlo ze společného schodiště obytného domu, ústí v centrální prostor bytu, jenž je rozcestníkem do jednotlivých pokojů a na malý balkon s výhledem do dvora. Výrazný dekor vytváří jen hexagonová dlažba a jediným nábytkem je zde botník tvarově kopírující zalomení centrálního prostoru, dřevěné háčky na kabáty a zrcadlo,” popisují architektky.

Kuchyň je řešena ve dvou barvách, bílé a přírodní dřevo, skříňky v lince jsou bezúchytkové.

FOTO: Nikola Tláskalová

Spodní hrana dvířek je zkosená, takže slouží jako úchytka.

FOTO: Nikola Tláskalová

Oříškem se při tvorbě návrhu bytu stala koupelna, která má atypický půdorys a do níž bylo třeba umístit kromě sprchového a umývacího koutu také technické zázemí, pračku, sušičku a úložný prostor pro čisticí prostředky.

Velikost této místnosti tak autorky návrhu opticky zvětšily použitím světlých barev a zrcadel na dvířkách skříněk.

Veškerý nábytek v bytě je vyrobený na míru.

FOTO: Nikola Tláskalová

To, čím byt zaujme snad každou návštěvu, je množství nápaditých řešení. Začít lze třeba u velké vestavěné skříně v ložnici. Její centrální část tvoří částečně uzavřená policová knihovna.

Není to jen estetický prvek, jak by se mohlo zdát, zakomponování jiného typu úložného prostoru do stěny si vyžádal i nedostatek místa v ložnici. Pokud se sem měla vejít i manželská postel, nemohla mít skříň v těchto místech dvířka otevíratelná ven.

Dětský pokoj je zařízen ve stejném stylu jako zbytek bytu.

FOTO: Nikola Tláskalová

Horní police skříně jsou pak přístupné po žebříku, jejž majitelé mohou využívat i jako „odkládacího sluhu” na oblečení. Jednoduše řešenou postel doplňují již zmiňované dva úložné boxy a navíc dva vysunovací noční stolky navržené ve stejném stylu.

K otevírání skříní slouží kruhové otvory ve dvířkách. Ty se pak opakují i na čele postele.

FOTO: Nikola Tláskalová

Stejně jako ložnice je také hlavní místnost domácnosti, v níž je propojena kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, orientovaná na východ. Zde se rodina setkává po většinu dne, zde pracuje, odpočívá, společně jí atd.

Minimum dekorací v dětském pokoji má povzbudit jeho obyvatele k tomu, aby si své prostředí zařídil po svém.

FOTO: Nikola Tláskalová

Kuchyň je organizovaná jako rohová, k přírodní barvě březové překližky se přidává bílé lamino. Milovníky purismu nadchne naprostá absence úchytek na všech skříňkách linky, zajímavě jsou řešena dvířka těch horních. Mají šikmou spodní hranu, která funkci úchytek takto supluje.

Koupelnu opticky zvětšují světlé barvy a zrcadla na dvířkách skříňky.

FOTO: Nikola Tláskalová

Jídelní zónu tvoří repasovaný jídelní stůl, v obývací části je pak vedle sedačky retro křeslo s konferenčním stolkem.

Hlavní roli zde má ale původní podlaha z jasanových parket. Stejnou pak nechaly architektky položit i v dětském pokoji, který je jako jediná obytná místnost orientovaná na západ.

Půdorys bytu

FOTO: Schwestern

„I dětský pokoj pro předškoláka je navržen na míru a nábytek z překližky pouze minimalistickým dekorováním odlišen oproti ostatnímu nábytku v bytě. Například čela postele jsou perforována rastrem puntíků a nad postelí se nacházejí police na knihy. Ty jsou uchyceny gumičkou vytvářející klikyhák.

Majitelka si přála zachovat i zde střídmost a nechat tak volné pole působnosti pro kreativitu dítěte. Čisté stěny jsou postupně zaplňovány dětskými kresbami a stejně tak hračky dodávají pokoji proměňující se barevnost,” uzavírají architektky.