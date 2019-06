Zpravidla se stává, že i ty nejkrásnější domy mají nějaký handicap. Může být daný, nebo v průběhu vygenerovaný. V tomto případě jde podle všeho o výjimku, která rozhodně pravidlo nepotvrzuje.

Předsíň se stala jedním z prostor, na které je architekt skutečně pyšný. Využil nových autorských prvků, které jistě ještě někdy v budoucnu uplatní.

Minusem v tomto případě nebyl ani fakt, že architektuře domu se věnoval jiný architekt. Boris Šonský totiž dokázal vytvořit projekt, který Filipu Hejzlarovi posloužil jako vynikající platforma k jednomu z jeho z nejúspěšnějších projektů, který zvládl dokončit ve svých třiceti letech.

Velmi rafinovaně se podařilo vytvořit WC a technické zázemí u vstupní haly.

V jaké fázi stavby jste zahájili s majiteli spolupráci na projektu?

Investor náš ateliér oslovil v době, kdy měl již zhotovenou základovou desku. Byla to ideální fáze pro spolupráci na interiéru, jelikož podoba domu již byla známa, ale nebránila mi na počátku projektování vytvořit dvě drobné dispoziční úpravy posunem příček.

Architekt nechal vyniknout solitérním svítidlům, čistý kuchyňský koncept černo-bílé barvy doplnil o spotřebiče, které nenápadně zakryl za skříňky kuchyňského nábytku.

O jaký posun se přesně jednalo?

U hlavního vstupu bylo malé WC, přístupné přes malou umývárnu, ze kterého se dalo vstoupit do prádelny. Hodně dveří na malém prostoru. WC si vzhledem k velkorysosti domu zasluhovalo více prostoru.

Jídelní stůl na míru z truhlárny studia de.fakto autor doplnil o židle od chorvatského výrobce nábytku Prostoria.

Proto jsem jej sjednotil s umývárnou a zvětšil zrcadlem přes celou stěnu a velkorysost podpořil formátem keramiky. Jedna z těchto velkoformátových desek tvoří dveře bez kliky, madla či jakéhokoliv prvku, který by je prozradil. Stačí na ně zatlačit a rázem se vám zpřístupní prádelna.

Jak si vás klienti našli?

Investorský tandem (otec a syn) patří mezi ty nejsofistikovanější klienty, se kterými jsem měl zatím tu čest pracovat. Dobře věděli, co si od domu slibují, jak by se v něm chtěli cítit, a co by pro ně měl interiér ztvárňovat.

Během důkladného výběru architekta interiéru v médiích objevili jednu z našich realizací - rodinný dům v Hintertuxu, který ztvárnil můj společník Martin Sladký.

Sjednocenost prvků a ucelené tvarosloví v interiéru prosadil architekt také využitím pohovek ze shodné kolekce od výrobce Prostoria a konferenčních stolků vyrobených na míru od studia de.fakto.

Oslovili tedy náš ateliér se zájmem o spolupráci, kde jsem se jich po zhlédnutí podkladů domu ujal já. Dům mě totiž už při prvním pohledu na výkresy velmi zaujal.

Prosklená galerie svou lehkostí umocňuje vertikalitu domu a hlavnímu obytnému prostoru dopřává hojnost denního světla.

Měl jste šanci využít své invence naplno?

Během našeho úvodního setkání jsem se jako vždy snažil z nového klienta extrahovat informace typu – způsob života, priority, nároky na bydlení.

Během této diskuze jsem dospěl k jasnému názoru – chci interiéru dát neokázalé, ale vysoce kvalitní ztvárnění, silné v detailech a založené na přírodních materiálech a jejich harmonické koexistenci s geniem loci malebné krajiny, ve které se dům nachází.

Levitující postel s dokonale propracovaným čelem včetně integrovaného osvětlení byla vyrobena na míru z MDF desky.

Investorům se tato filozofie zcela zamlouvala a vše ostatní nechali na mně. Jiným způsobem by takový interiér ani vzniknout nemohl.

Vzhledem k tomu, že architekturu domu jste neměl na starosti, byly nějaké danosti, které vás limitovaly nebo ovlivnily řešení interiéru?

Ačkoliv se já osobně stejně jako každý architekt v našem studiu věnuji architektuře komplexně, tj. navrhuji domy od první hmotové skici po vnitřní program šatní skříně – práce na interiéru domu navrženého architektem Borisem Šonským mě opravdu bavila.

Architekt navrhl absolutně funkční dům, který v sobě kombinuje tradiční pojetí v kombinaci s čistou a dotaženou moderní architekturou. Za to má můj velký respekt.

Rafinované řešení vstupu do šatny a do koupelny s technickým zázemím

Barevnost a použití materiálů se drží v jednoduchých čistých barvách, ale i přesto se lehce odlišují od standardní de.fakto „stopy“...

Rukopis studia je zde patrný v několika truhlářských detailech, ale vlastní materiálové schéma vzniklo jako originál.

Dlažba v dekoru travertinu kladená v římské skladbě (nařezaná do jedenácti formátů, které vytvářejí unikátní plochu), obklady stěn a dveří velkoformátovou keramikou, čalouněná sestava tří vln v zádveří, které v sobě skýtají sezení, věšák pro odkládání právě nošených oděvů a „misku na klíče“, tvoří prvky, které jsem zatím nikde jinde nepoužil.

Řešení stropu prosklením podle mého názoru opticky dominuje interiérem, je i pro vás stěžejním prvkem?

Byť je prosklená galerie, která umocňuje svou lehkostí vertikalitu domu a pouští do hlavního obytného prostoru spoustu světla, velmi působivá – nevnímám ji jako stěžejní. Podobných velkorysých prvků je v domě totiž více a nelze mezi nimi lehce vybírat.

Veškerý truhlářský nábytek včetně dveří, obkladů stěn a dalšího vybavení je vyroben na míru.

Působivá je například také střešním oknem prosvětlená chodba do soukromé části v přízemí či otevření krovu v koupelně a v ložnici v patře, skrytá šatna za fotografií Cesta z limitované edice od fotografa Jiřího Machta a mnoho dalších.

Interiér jsem navrhoval tak, aby neměl jeden vrcholný moment, ale tak, aby neměl ani jedno hluché místo.

Jak se technicky řeší zapracování takové skleněné plochy v rámci stavby?

Velice náročně. Skleněné tabule jsou velmi těžké, manipulace během jejich osazování byla komplikovaná na organizaci, techniku i řemeslný um. Prostor, do kterého jsou osazeny, není zcela pravoúhlý. A přitom jsou skleněné plochy vyrobeny podle šablon s přesností na milimetr.

Každá naše realizace má nějaký podobný originální prvek – který je pro nás z hlediska dodání výzvou, můžeme si na něm vylámat zuby, ale nikdy neslevíme z cíle. Tento prvek, stejně jako další výzvy v této realizaci, jsem mohl realizovat jen díky naší vlastní výrobě a zkušenosti a profesionalitě našeho realizačního týmu.

Co vás na tomto projektu skutečně těší?

Rozhodně skutečnost, že investoři oceňují každý detail interiéru, a to zejména jeho řemeslné zpracování, za které jsem na náš realizační tým velmi hrdý.

Koupelna je vybavena produkty od výrobců Catalano, Glass Design, Grohe, Gessi a Noken.

Nutno dodat, že jsme zde měli skvěle připravené pole z hlediska koordinované stavební připravenosti od stavební firmy Anex Plus, která dům stavěla.

Jak to vidí architekt Hejzlar



„Lokalita, která si během nespočtu kontrolních dní získala neskutečně velké množství mých sympatií, je jedním z hledisek, která dělají dům výjimečným,“ dokresluje představu důležité role faktorů, které ovlivňují úspěch projektu, autor a architekt v jednom a dodává:

„Nicméně bez kvalitního architektonického zpracování včetně zahrady a nebývale dobře odvedeného technického zpracování by lokalita sama o sobě nebyla ničím víc, než jen neměnným vstupním faktorem.“

Ke vzniku realizace autor doplňuje: „Obytná plocha domu je 305 m2. Realizace interiéru trvala prakticky osm měsíců, nicméně stavební připravenost a koordinaci i dozorování obkladačských a podlahářských prací jsem řešil ještě předtím. Investoři netlačili na pilu z hlediska termínu dokončení, jejich prioritou byla vysoká kvalita díla a chápali, že takový cíl nebude naplněn ze dne na den.“

