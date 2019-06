Architekti navrhují převážně rodinné bydlení a interiéry. Rádi dotahují věci do posledního detailu a jdou cestou od samotného zadání až po finální interiér. Soukromí klienti, drobnější zadání a detailní zpracování návrhu je to, co je baví. Rádi se s klientem potkávají a jsou schopni zajistit dodavatele a dotáhnout proces až do nastěhování.