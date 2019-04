Uzbecká Buchara získá nové moderní centrum města plné zeleně

Když se velké město rozhodne proměnit vzhled některé ze svých čtvrtí, bývá to příležitostí pro architekty, aby vymysleli co možná nejvíce futuristické stavby. To ovšem není případ uzbecké Buchary, která se rozhodla původně industriální zónu proměnit ve své nové centrum. Realizaci projektu radnice města svěřila jedinému ateliéru, tureckému studiu Vertebra. První vizualizace dávají jasně najevo, že vzhled nové části nebude v žádném rozporu s charakterem okolní zástavby.