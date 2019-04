Jana Nesvadbová, Novinky

Gregova rodina koupila pozemek, kde je chata umístěna, na samém počátku 80. let minulého století. Původně byla tato parcela součástí povrchového uhelného dolu. Greg společně se svým otcem a bratrem ji po čtyři desetiletí navraceli do normálního stavu a do dolem poničené krajiny se tak díky jejich péči postupně vrátily lesy, jezera a pastviny. V současnosti je zde fungující dobytčí farma.

Dům je založen na betonových pilířích.

FOTO: Lexi Ribar

Samotná chata, nazvaná prostě The Hut (chata), je navržena jako off-grid budova, tedy stavba schopná být v provozu bez nutnosti připojení k inženýrským sítím. Její interiér zabírající plochu 56 m² je uspořádán tak jednoduše, jak je to jen možné.

Hlavní místnost slouží jako obývací pokoj a ložnice. Oddělena je pouze kuchyň a samozřejmě koupelna se sprchovým koutem a toaletou.

Chata mezi stromy působí velmi nenápadně.

FOTO: Lexi Ribar

Návrh interiéru zařízeného ve skandinávském duchu a dle zákonitostí severského životního stylu hygge je dílem nejenom Grega, na jeho tvorbě se podílela i jeho manželka Liz.

Znáte hygge?

Hygge je dánské a norské označení pro životní styl, jehož podstatou je pohoda, klid a radost z maličkostí každého dne. S tím se pojí i pohodlné, neokázalé bydlení v prostředí nezahlceném spoustou zbytečností.

Díky vysokým oknům přes celou jednu stěnu má člověk pocit, jako by příroda zasahovala až dovnitř chaty a on s ní byl opravdu v bezprostředním kontaktu.

FOTO: Lexi Ribar

Hlavní roli v interiéru hraje příroda. Právě na ni se má upínat veškerá pozornost odpočívajícího člověka uvnitř.

FOTO: Lexi Ribar

Manželé společně vytvořili pro sebe a své blízké chatu, ve které si člověk především odpočine, a to nejenom fyzicky, ale i duševně. Napomáhá tomu výhled do okolní přírody skrz veliká okna, vysoká od podlahy ke stropu.

Uklidňující účinky má i čistý design postavený především na různých odstínech bílé barvy a světlé přírodní barvy dřeva. Stěny uvnitř chaty jsou obložené bíle natřenými prkny, podlaha je z běleného dřeva borovice vejmutovky.

Greg se svou ženou zařídili interiér chaty ve skandinávském stylu s důrazem na minimalistická řešení.

FOTO: Lexi Ribar

Dům stojí na vyvýšeném zalesněném hřebeni zdvihajícím se nad jezerem. Stavba je umístěna tak, že když člověk přichází k předním dveřím, má téměř pocit, jako by se blížil k domu na stromě.

Zóna ložnice je součástí hlavní místnosti chaty.

FOTO: Lexi Ribar

Zařízení chaty vymysleli společně architekt a jeho žena. Velkou inspirací pro ně byly zásady severského životního stylu hygge.

FOTO: Lexi Ribar

Fasády i střechu pokrývají cedrové šindele, s nimiž hezky kontrastují černé rámy oken a komínu. Vlastní šindele stavbu hezky začleňují do okolního lesa a černé prvky podporují dojem hry světel a stínů mezi stromy.

Chata je založena na nenápadných betonových pilířích. Jak architekt poznamenává, ve všech ohledech se snažil klást důraz na řemeslnou kvalitu a selský rozum. Volil proto jednoduchý, místně dostupný materiál, který je účelně využit. Jinými slovy, držel se stylu, kterému říká „venkovský minimalismus”.

Části nábytku jsou v černé barvě s příměsí modrozeleného odstínu, která s bílou nevytváří tak intenzívní kontrast.

FOTO: Lexi Ribar

Kuchyň je od hlavní místnosti oddělena.

FOTO: Lexi Ribar

Elektřinu dům získává ze solárních panelů umístěných na střeše, nazmar nepřichází ani zachycená dešťová voda. Dům ji rovněž využívá.

Půdorys chaty

FOTO: Midland Architecture