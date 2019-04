Gisela Růžičková, Právo

Rozhodnete-li se pro bazén s instalací do země, budete mít dost času vyřídit vše potřebné i s úřady. I když myslet na koupání se vyplatí již při stavbě samotného domu.

Prvním krokem je najít pro bazén místo, kam dopadají sluneční paprsky po celý den a kam nebude padat listí. Jedině tak ušetříte čas, starosti a finance. V úvahu berte také míru soukromí.

Bazén Havai využije každá rodina na maximum. Nabízí dost prostoru na skoky, šipky i pohodové plavání.

FOTO: Bazény Relax

Bazén potřebuje nejen prostor na vlastní vanu, ale i na využití bezprostředního okolí, ať už jde o zastřešení nebo místo, kam postavíte zahradní nábytek.

Materiál

Oblíbené pro svou přijatelnou cenu jsou bazény z homogenních kopolymerů, které vydrží mnoho let bez dalších nákladů.

Jsou to materiály z kategorie plastů, které zaručí bazénu dlouhou životnost, stálobarevnost a odolnost.

Keramické bazény Compact-model Diamant mají příjemné odpočinkové zóny a vynikají vysokou odolností a nadčasovým designem.

FOTO: Mountfield (3x)

Železobetonový bazén s dlouholetou životností je další z mnoha možností, ale stavební příprava a pořizovací náklady vyjdou o cca 45–60 % dráž než u skimmerových bazénů. Také příslušenství pro tyto typy bazénů je o 15–25 % finančně náročnější.

Tvar, velikost, rozměry

Vybírejte podle prostorových možností. Technologie výroby bazénu z homogenních kopolymerů umožňuje umístění bazénu i do svažitého terénu. Bazény mohou být také jen částečně zapuštěné do země.

Pamatujte na umístění technologií v bezprostřední blízkosti! Důležitý je prostor 150 cm v průměru na protiproud a také přívod elektrické energie.

Sklokompozitní bazény řady Coral-model Hit mají integrovaná schodiště s protiskluzovými nášlapy a ergonomicky řešené relaxační zóny.

Velikost bazénu závisí na účelu, jakým budete bazén využívat, kdo bude bazén využívat, na dostupných prostorech a výši finančních prostředků na jeho stavbu.

Rozhodne také životní styl a množství času pro využívání bazénu. Třeba bazén menších rozměrů s protiproudem ocení plavci, rodina s dětmi ale bude potřebovat bazén větší.

Hloubka bazénu bývá 1,2 nebo 1,5 m, která se hodí pro skoky do vody. Výhodou hloubky 1,2 m je rychlejší ohřev vody.

Nadzemní bazén Fidji vyniká skladností, jednoduchou montáží i dlouhou životností s důrazem na kvalitu. Lze ho elegantně zabudovat také do země.

FOTO: Gre

Tvar bazénu, jako jsou čtverec, elipsa nebo kruh patří ke standardním. Moderní materiály umožňují výrobu libovolných tvarů, jako jsou ledviny, osmičky a další.

Příslušenství a doplňky

Zastřešení patří k aktivním ochranným prvkům bazénu. Vyplatí se hlavně v rodinách s malými dětmi a mazlíčky.

Kromě bezpečnosti přinese prodloužení koupací sezony, snížení nákladů na vytápění i snadnější údržbu.

Podchozí zastřešení Monaco Future je ozdobou každé zahrady, umožňuje boční vstup a instalaci dveří v čelech.

FOTO: Albixon

Funkční doplňky ulehčí péči o bazén a vodu v něm. Patří mezi ně automatické dávkovače, bezchlorové úpravy, tepelná čerpadla. Čas strávený u bazénu i samotné koupání zpříjemní protiproudy, reflektory či masážní trysky. Instalovat nemusíte bazénové teploměry, vysavače (od manuálních až po automatické) a mnoho dalších užitečných komponentů. Chybět by ale neměla solární letní ani zimní plachta.

Letní plachta zamezí vniknutí nečistot do vody a sníží tepelné ztráty během noci. Silnější neprůsvitná zimní plachta zabraňuje množení řas a v jarním období výrazně usnadňuje uvedení bazénu do provozu. Plachty nejsou určeny jako zábrana při pádu do bazénu!

Sklolaminátový bazén se vyrábí z jednoho kusu z kombinace skelných tkanin a pryskyřice. Ve srovnání s jinými bazény má nejlepší poměr ceny a životnosti.

FOTO: Bazénové studio Šmíd

Podpůrné pasivní ochranné prvky jsou např. bezpečnostní zábradlí nebo elektronický hlídač hladiny signalizující pád do bazénu.

Jaký bazén vybrat

Bazén je dlouhodobá investice. Chybu nikdy neuděláte s volbou skimmerového bazénu. Jde o nejoblíbenější variantu v segmentu venkovních zapuštěných bazénů. Vyznačuje se dlouhou životností, stálou pevností i barvou s vysokou odolností vůči všem okolním vlivům.

Nejčastějším typem je obdélník s ostrými rohy. Tyto bazény jsou zcela zapuštěny do okolního terénu, ale lze je do země instalovat třeba jen částečně.

Díky inteligentní konstrukci umí dodavatel instalovat stavebnicové bazény Mercury během jediného dne. Na snímku model Porto s dvěma úrovněmi dna.

Dáváte-li přednost jedinečnému designu a luxusnímu vzhledu, upřete svou pozornost na bazény přelivové. Voda v bazénu sahá až po samotný horní okraj a tvoří s okolním terénem rovinu. Poté se odvádí do přelivového žlabu, který je umístěn po obvodu celého skeletu.

Bezproblémová cirkulace a filtrace vody je tak zaručena i bez potřeby vyrovnávací nádrže. K výhodám patří unikátní zaoblení přelivové hrany, dokonalejší čištění vody, okamžitý odvod vody znečištěné na hladině, čistý design zaručující přirozené začlenění do prostoru.