nes, Novinky

Jak vyplynulo z průzkumu společnosti NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu, na méně odborné práce v domácnosti si najímá odborníky jen naprostá menšina Čechů. Například pravidelnou údržbu zahrady zvládá 92 procent lidí, vymalovat byt 83 procent.

Z provedeného průzkumu mimo jiné vyplynulo, že kutilství se drží mezi Čechy napříč generacemi a nejrůznější opravy a úpravy si v domě zvládnou udělat sami jak starší lidé, tak i mladí.

Je logické, že s náročností práce klesá počet kutilů, kteří se do ní zvládnou pustit sami. Například do pokládky dlažby by se pustil jen každý třetí dotázaný a do zateplení domu se svépomocí pustí jen každý pátý.

Které z následujících položek zvládnete svépomocí a kdy naopak vyhledáváte řemeslníky?

Typ práce

Rozhodně sám

Spíše sám

Spíše řemeslníci

Rozhodně řemeslníci

Údržba zahrady a zeleně

63 %

29 %

4 %

4 %

Sestavení nábytku

59 %

32 %

5 %

4 %

Zapojení domácích spotřebičů

55 %

28 % 12 %

5 %

Vymalování bytu

55 %

28 %

12 %

5 %

Výměna zámku 47 %

27 %

15 %

11 %

Zbourání příčky

30 %

22 %

22 %

26 %

Postavení příčky

18 %

18 %

29 %

35 %

Stavba zahradních pergol a domků

17 %

23 %

30 %

30 %

Pokládka dlažby

16 %

18 %

32 %

34 %

Oprava domácích spotřebičů

12 %

24 %

35 %

29 %

Zateplení domu 9 %

11 %

28 %

52 %

Výroba nábytku

7 %

14 %

30 %

49 %

Zdroj: NMS Market Research



Schopnost postarat se o svůj domov se pak projevuje mimo jiné i na relativně nízkých výdajích na pravidelnou údržbu nemovitostí. Češi za ně utratí v průměru okolo 20 tisíc korun ročně. Více než třetina lidí má tyto náklady ještě nižší, dokonce méně než 5000 ročně.

„I když si dokážeme mnohé práce udělat sami, je potřeba počítat s tím, že zhruba jednou za deset let nás v souvislosti s bydlením čekají větší výdaje. Ať už kvůli životnosti stavebních materiálů nebo třeba proto, že potřebujeme nový pokoj pro děti. Je důležité začít si včas odkládat peníze stranou, například formou stavebního spoření, které se právě na rekonstrukci a větší údržbu domu či bytu dá dobře využít,“ upozorňuje Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Lidé jsou nejenom zruční, ale také informovanější

O tom, že se Češi věnují svému kutění opravdu naplno, svědčí i zkušenost prodejců s typem zákazníků, kteří si přicházejí do obchodů pro materiál a potřebné nářadí. Je totiž mezi nimi čím dál více zákazníků, kteří si vše důkladně nastudovali na internetu, případně jinde, takže často už velmi přesně vědí, co potřebují, a do prodejen si chodí často už jen pro utvrzení, nebo kvůli většímu výběru.

Co ovšem přetrvává stále, je význam důvěryhodnosti prodejce. „Hodně zákazníků se vrací a chodí právě za tím prodejcem, který mu již předtím dobře poradil. Důležitý je osobní přístup,” říká Daniel Brychta ze společnosti Hornbach.

Není nám lhostejné, čím hnojíme



Drtivá většina Čechů si nejenom dokáže obstarat zeleň na své zahradě sama, ale věnuje pozornost i ekologickým dopadům svého zahradničení.

Podle Brychty lidé v obchodech žádají čím dál více organická hnojiva a postřiky na bázi přírodních látek. Čím dál více jsou ovšem kvůli klimatickým změnám nuceni věnovat pozornost svým trávníkům, což se v obchodech projevuje zvýšeným zájmem o vertikutátory, ale také o rozličné osivové směsi a specializované travní substráty a hnojiva.