Nejdříve bydleli v rodinném domě společně s babičkou a dlouho snili o vlastním. Výběr lokality byl spíše náhodou a úsměvným příběhem než cíleným hledáním.

„Můj kamarád hledal pozemek pro svou vlastní stavbu, a jelikož věděl, že se v regionu vyznám, své návrhy se mnou vždy probíral. Jeden pozemek se mi moc líbil. Věděl jsem, že je to krásné místo na rovině v centru vesnice, a přitom tam není vůbec vidět. Pro známého byl však pozemek zbytečně velký a pro mě ten pravý,“ vypráví majitel.

Ačkoli je majitel vášnivým cestovatelem, ve světové architektuře inspiraci nehledal. Dům se vyznačuje jednoduchými liniemi a dostatkem prostoru, který splňuje požadavky mladé aktivní rodiny.

FOTO: Vlastimil Marek

Nejdříve bylo třeba zbourat původní stodolu a pozemek zarovnat. Půdorys domu si majitel navrhl sám a celý projekt svěřil do rukou vsetínského architekta Jana Chlápka.

Majitel přesně věděl, jaké místnosti v domě rodina potřebuje.

Zádveří zůstalo nakonec propojeno s chodbou a společnou obývací částí a vytváří rozlehlý otevřený prostor. Díky promyšlenému návrhu je ve všech částech dobře přirozeně prosvětlen.

FOTO: Vlastimil Marek

„Stavebně konstrukční věci jsem řešil sám, ale vše jsem konzultoval s manželkou, což se ukázalo jako skvělá kombinace. Chtěla mít v domě i prostor, o kterém ví pouze žena a muž nemá tušení, že takový prostor existuje.“

V kuchyni jsou instalovány designové látkové rolety Zebra pro denní a noční použití, které se snadno udržují, a v koupelně a na toaletě kvůli zvýšenému soukromí roletky Orion.

FOTO: Vlastimil Marek

Při projektování šlo o velmi úzkou spolupráci, kterou si majitelé prověřili při drobných úpravách na předešlém domku. Díky jasné představě a vzájemné vstřícnosti trvalo projektování jen několik měsíců.

Obě strany dokázaly své představy harmonicky zkombinovat. Architektovi se podařilo do stavby vnést několik zajímavých designových prvků, například východní terasu, která dům krásně prosvětluje.

Čisté linie a útulnost dřeva

Zařizování interiéru měli manželé nejprve v plánu sami. Ovšem osud jim přihrál do cesty dalšího dobrého souseda, akademického architekta. Při večerní sklence vína ho pozvali na návštěvu.

Okna chrání exteriérové žaluzie Z-90 Noval značky Climax zabudované do podomítkových schránek. Zatažené žaluzie brání pronikání slunečních paprsků do místnosti a chrání tedy i před teplem. Naklopení lamel umožňuje pokoj současně zastínit a větrat.

FOTO: Vlastimil Marek

„Za dva týdny k další skleničce přinesl i návrh úprav interiéru a dnes jsem velmi šťastný za to, že jsme si jeho rady vzali k srdci, protože si skvěle poradil především se světlem. Několik návrhů nás skutečně ohromilo,“ vypráví majitel domu.

Truhláři se společně postarali o nábytek na míru od kuchyně přes postele až po dveře. S výsledkem je celá rodina maximálně spokojena.

FOTO: Vlastimil Marek

Rodina je zastáncem čistých linií a jednoduchosti. Oba manželé mají rádi čisté bílé zdi, což se, jak sami říkají, se dvěma syny hrajícími přes zimu hokej v obývacím pokoji, těžko udržuje.

I přesto se rozhodli pro interiér v kombinaci bílé s šedou, doplněnou o prvky dřeva. Obývacímu pokoji proto dominují podhledy s přiznanými krovy, které místnosti dodávají na útulnosti.

Se stíněním bez klimatizace

Díky skvělému umístění domu s terasou orientovanou na jihozápad dopřává dům rodině krásný výhled do okolních lesů a kopců, který působí uklidňujícím dojmem.

Ústředním „obytným bodem“ se proto stala prostorná vyhlídková terasa zastíněná elegantní hliníkovou pergolou.

Také v koupelnách převládají jemné přírodní barvy – velkoformátové obklady v odstínech pískovce ladí s na míru vyrobeným nábytkem s dekorem světlého dřeva.

FOTO: Vlastimil Marek

FOTO: Vlastimil Marek

Majitelé zastávají názor, že klimatizace v domě není potřeba, pokud máte kvalitní stínění.

„Záleží na tom, z jakých materiálů dům postavíte a jak je orientován. V našem dřívějším domě jsme při letních vedrech nemohli spát. Nyní máme díky stínění i přes léto uvnitř krásných 23 stupňů,“ pochvaluje si majitel.

Venkovní posezení na terase s úchvatným výhledem je umístěno v příjemné pergole s high-tech hliníkovou střechou Espacio. Díky dálkově ovládaným naklápěcím lamelám a postranním roletám tu má rodina dokonalý komfort za každého počasí.

FOTO: Vlastimil Marek

Na oknech jsou venkovní žaluzie Climax, které chrání před světlem i teplem, a na oknech v kuchyni a v jídelně látkové rolety.

V domě se často větrá, a proto jsou okna doplněna o sítě proti hmyzu. Většinou jsou posuvné, protože doplňují prosklené plochy se vstupem na terasu. V ložnicích se stínění ovládá pomocí spínačů, v ostatních užitných prostorách domu dálkovým ovladačem.

Půdorys domu

FOTO: Vlastimil Marek

Dům má také několik technických specifikací. Kromě vlastní studny, která slouží k zavlažování zahrady, jsou nejzajímavější podomítkové okapy. Zpočátku byl problém najít na Valašsku firmu, která si s tímto stavebním specifikem poradí. Ale i tentokrát měli stavebníci velké štěstí a okapy jsou stejně jako schránky pro venkovní žaluzie zapuštěné ve zdivu.

Podlahové vytápění v domě šetří výdaje a v zimě si rodina užívá příjemné chvíle u krbu.

Slovo architekta

„Když přijdete k nám do ateliéru a zeptáte se mne, co děláme, odpovím vám velmi jednoduše: Navrhujeme interiéry, domy, kanceláře… hlavně ale navrhujeme prostor. Prostor, který má především připomínat místo, kde byste rádi trávili dobrou dovolenou. Snažíme se o maximální spojení s přírodou, hledáme nejlepší propojení domu se zahradou, stíráme hranice mezi vnějším a vnitřním. Dům, kam já rád jezdím na dovolenou, je dům s výhledem, je to dům s velkými okny a plný slunce.“

Michaela Čermáková, www.mujdum.cz