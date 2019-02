Odkud pocházíte a jak jste se dostal do Česka?

Pocházím z Francie. Do Česka mě přivedla skvělá pracovní příležitost. Konkrétně v Praze jsem nikdy předtím nebyl, ale pověst toto krásné město předchází i v zahraničí, takže jsem byl zvědavý. Práce a zvědavost jsou hlavní důvod, proč tu nyní žiju.

Jak dlouho se u nás plánujete zdržet?

Na to sám bohužel neznám odpověď. Záleží to na mnoha okolnostech, které jsou pro mě v tuhle chvíli neznámou.

Ve vstupní chodbě vás kromě usměvavého Juliena přivítá i ženská figurína.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Jakou pozici zastáváte a jak vás práce naplňuje?

Pracuju nyní v Ikea jako interiérový designér a svou práci opravdu miluju. Moje práce není jen o interiérovém designu, který bude dostupný pro co nejvíce lidí. Velmi důležité je poznat, jak lidé žijí, a seznámit se s lokálními tradicemi a zvyky českých, slovenských a maďarských domácností.

Abych dokázal navrhnout to nejlepší možné řešení životního prostoru, který odpovídá životnímu stylu a potřebám lidí tady, musím jim nejdříve porozumět a znát jejich představy, potřeby a přání.

Designér Julien

FOTO: Lukáš Hausenblas

Váš byt je krásnou a dokonale sladěnou „vzorkovnou“. Podle jakého klíče si vybíráte nábytek?

Řekl bych, že nejdůležitější ze všeho je pro mě funkčnost. Přiznávám, že jsem tak trochu blázen a vyhovuje mi, když má každá věc u mě doma stálé místo. Hodně mi to ulehčuje život, když vím, kde co najdu.

Řešení úložných prostor je pro mě tedy zásadní. Můj domov je také místem pro odpočinek, proto upřednostňuji čistý vizuální dojem. Na zdi a na podlaze mám vystavených jen pár uměleckých kousků. A podle jakého klíče vybírám nábytek a doplňky do interiéru? Řekl bych, že hlavně srdcem. Je v tom určitý druh osobního zalíbení. Líbí se mi věci s hezkým designem, moderní a funkční.

Velká místnost v sobě snoubí kuchyň, jídelnu a příležitostný pracovní koutek s válendou.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Co pro vás bylo při výběru lokality a bytu důležité?

Když jsem se stěhoval, vyhlédl jsem si přes internet hned několik bytů. Po příjezdu do Prahy jsem absolvoval asi 15 prohlídek bytů během 4 dní. Každý z nich byl v jiné lokalitě.

A i když byl kolikrát byt samotný hezký, nejbližší okolí pro mě také hrálo roli. Vršovice se mi líbí, protože je tu klid a spoustu hezkých obchodů. Mimo jiné také obchod s francouzskými víny, což je pro mě osobně velmi důležité. V blízkém okolí je hodně parků a do centra to také není daleko.

Konferenční stolky s korkovou deskou jsou jedním z designérových velmi oblíbených solitérů.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Čím vás byt, v němž bydlíte, oslovil?

Když jsem poprvé uviděl svůj nynější byt, zaujala mě nejvíce jeho světlost. Je v 6 patře a má okna jak na sever, tak na jih. To zajišťuje dostatek světla.

Líbila se mi také velikost jednotlivých místností. Není jich mnoho, zato jsou dostatečně velké a prostorné. Okamžitě jsem se také zamiloval do krásné dřevěné podlahy a malé terasy.

Jak dlouho vám trvalo zařizování? Pomáhal vám s tím nějaký další odborník?

Do bytu jsem se nastěhoval v květnu 2016. Vzal jsem si s sebou téměř všechen nábytek, který tu dnes vidíte. Jen do ložnice a předsíně jsem si musel koupit skříně. Trvalo mi zhruba dva týdny, než jsem si to tady kompletně zařídil.

Jako interiérový designér jsem byl dobře připravený na to, co mě čeká. Od začátku jsem měl jasnou představu, jak a kde si bydlení zařídím, takže jsem pomoc žádného dalšího odborníka nepotřeboval.

Klidovou zónu bytu představuje ložnice s přímým vstupem na terasu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Dokážete vybrat jeden výrobek, o kterém jste přesvědčený, že se ho nikdy nevzdáte?

Abych se přiznal, na věcech příliš nelpím. Když se mi něco poškodí nebo úplně rozbije, vidím to jako příležitost pořídit si něco nového. Obecně mám rád změny.

Kdybych si měl ale přece jen vybrat jednu věc, které bych se nerad vzdal, tak by to byly odkládací stolky z korku. Korek je jemný přírodní materiál, který tlumí zvuk a je voděodolný. Navrhla je Ilse Crawford.

Který „koutek“ máte doma nejraději a proč?

Rád trávím čas v obývacím pokoji. Je to pokoj, kde se odehrává spousta činností. Dívám se tady na televizi, jím, čtu si a jen tak odpočívám. Proto tu mám také většinu pokojových rostlin. Rostliny na mě působí pozitivně.

Hodně času tráví Julien na terase, kde pěstuje i bylinky k přípravě pokrmů a květiny pro potěšení.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Máte nějaký osobní návod na to, jak vybavit interiér doplňky tak, aby působil útulně, ale nebyl přeplácaný?

Žádný jednotný manuál na to nemám. Každému vyhovuje něco jiného a cítí se pohodlně v jiném prostředí. Někdo vyhledává starý nábytek a obklopuje se spoustou doplňků, jiný má zase raději volný prostor a minimum věcí. Je to velmi individuální.

Na našem domově by se měla odrážet láska a vášeň pro to, co máme rádi. Stejně jako to, co rádi děláme. Může se to skrývat i v detailech.

Čím je podle vás firma, ve které pracujete, jedinečná?

Jedinečnost je podle mě v nabídce produktů s různými funkcemi, v rozmanitosti stylů a také v různých cenách. Nabídka je přizpůsobena tak, aby si výrobky mohlo dovolit co nejvíce lidí. Navíc se často obměňuje. Několikrát do roku představuje limitované kolekce, které běžný sortiment doplňují a oživují.

Často spolupracuje s designéry z různých koutů světa, aby nabídka byla exkluzivní a různorodá, vždy v dobré kvalitě a za dostupnou cenu. Dělá design dostupný pro mnoho lidí – to je to, co se mi líbí nejvíce.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Myslíte si, že Češi mají dobrý vkus, nebo mají v tomto ohledu ještě dlouhou cestu před sebou?

Myslím, že jako v každé zemi i tady platí pravidlo, že to záleží člověk od člověka. Někteří se zajímají o interiérový design více, jiní méně. Je to otázka zájmů, zvídavosti, času a také peněz.

Interiérový design je jako módní průmysl – i tady se projevují trendy. A vy si můžete vybrat – buď je budete následovat, nebo ne. Když je následovat nebudete, nemusí to nutně znamenat, že nemáte dobrý vkus. Může to být naopak známkou silné osobnosti.

Lucie Martínková, bydlenimagazin.cz