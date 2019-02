„Majitelé bytu si mě bez předchozích referencí našli na internetu a požadovali zařízení nového řadového domku o dvou podlažích s dispozicí 5+kk o rozloze 214 m2. Bohužel jsme se potkali až ve chvíli, kdy byly developerem uzavřeny klientské změny. Nový hotový dům jsme tedy znovu docela dost rozbourali, protože tam bylo mnoho věcí, které by novým nájemníkům znepříjemňovaly život,” popisuje na začátek designérka.

„Dělali jsme mnoho přesunů elektriky, nové sádrokartonové podhledy, osvětlení atd. Zásadní byla výměna skleněných otočných dveří ze zádveří do obytné místnosti. Byly udělané tak nešikovně, že na jedné straně zasahovaly do dveří do koupelny, a když se otevřely do obýváku, tak za dveřmi byl vypínač. Vymyslela jsem tedy dveře posuvné, které se zasouvají do kapsy v dřevěném obložení.”

V zádveří vznikl nový modul s úložnou skříní a botníkem.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Zásadní bylo také vymyslet osvětlení na schodišti, které úplně chybělo. Aby se nemuselo ještě více bourat, objednala designérka v cizině designové svítidlo dlouhé 4,5 m, takže obsáhlo schodiště v obou podlažích.

Upravovaly se i dveře se zádveřím do komory, protože ty původní neumožňovaly plné otevření americké lednice. Špatně byla vyřešena i předsíň s minimem úložných prostor. „Proto jsme přesunuli veškerou elektriku včetně domácího telefonu na jinou zeď, abychom na té stávající vytvořili jakýsi kvádr, v němž vznikla vestavěná skříň s botníkem a lavicí.”

Bílá kuchyň z lakované MDF desky je vybavena spotřebiči značky Bosch.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Pro efekt nechala designérka čelo kvádru a lavici očalounit. Velkým oříškem bylo najít osvětlení do koupelen, neboť ve velkoformátových zrcadlech nad umyvadly byly pouze dírky s vyvedenými kabely.

Základem bylo dřevo



Majitelé mají rádi dřevo a přírodní materiály a z toho designérka vycházela. Jinak neměli žádnou konkrétnější představu.

Hlavní obytnou část tvoří v přízemí obývák s jídelnou a kuchyní. Téměř středem místnosti prochází rohový krb na dřevo s dekorativní travertinovou omítkou.

Ostrůvek kryje vykrojená deska ze spárovky a slouží jako příležitostné barové posezení.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Kuchyň má dvířka z lakované MDF desky a je dělaná na zakázku firmou Orta Holz. Řadu horních bílých skříní „rozbíjí“ prosklené skříňky z dubové dýhy, kam si majitelé chtěli vystavit porcelán a skleničky.

Součástí kuchyně je ostrůvek s vykrojenou horní deskou z dubové spárovky. Vykrojení je kvůli tomu, aby se dalo u ostrůvku sedět.

U jídelního stolu s deskou z masivního ořechu a skleněným podložím jsou přisunuté zátěžové židle, které se dodávají do restaurací. Za stolem visí zrcadlo, které krásně odráží kuchyň a zvětšuje prostor. Zrcadlo i vedlejší komoda jsou z ořechové dýhy.

Do dřevěného obložení je zakomponovaná vestavěná knihovna, která má zrcadlová záda a je vyrobena na zakázku podle designérčina návrhu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Maximální pohodlí zaručuje sedačka od Natuzzi s elektronickým polohováním. Komunikační prostor dotváří u vestavěné knihovny luxusní křeslo s podnožkou Revive od Natuzzi. Konferenční stolek je z Westwing a má ořechovou vyklápěcí desku.

V pánském duchu je zařízena pracovna, vybavená nábytkem vyrobeným z masivního dubu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

V přízemí se nachází ještě pánská pracovna vybavená policovou sestavou a stolem z masivního dubu. Vše bylo opět vyráběno na míru. Je tu i malá rozkládací sedačka sloužící jako lůžko pro hosty.

Na chodbě v patře domu je komoda na ukládání ložního prádla a galerie s rodinnými obrázky. Designové svítidlo sahá až do přízemí.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Do ložnice si majitelé chtěli nastěhovat postel z dřívějšího bytu, tak k ní designérka nechala vyrobit ještě bukové noční stolky, lavici a komodu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

V druhém podlaží jsou dva dětské pokojíčky pro dcery ve věku 7 a 9 let, dětská šatna, koupelna s vanou a ložnice rodičů s vestavěnou šatnou.

Starší dcera si do pokojíku vybrala zelenou chevronovou tapetu. Obě děvčata si přála houpací křeslo.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Růžovou puntíkatou tapetu zvolila do pokojíku mladší dcera.

FOTO: Lukáš Hausenblas

V suterénu designérka zařídila zbrusu novou prádelnu, která je její chloubou.

V suterénu je vybudovaná a dokonale vybavená prádelna, která je designérčinou chloubou.

FOTO: Lukáš Hausenblas

FOTO: Lukáš Hausenblas

FOTO: Lukáš Hausenblas

Iva Šmídová

Věnuji se především realizacím interiérů na klíč, včetně změny dispozic a navrhování nábytku. Ať se jedná o celý dům, nebo jenom pokoj, ráda připravím návrh ve 3D, zajistím dodávky, nakoupím zařízení, naaranžuji a předám vám domov dle vašich představ, zařízený do nejmenšího detailu.

Lucie Martínková, bydlenimagazin.cz