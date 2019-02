Aby manželům odpadly starosti se zařizováním, obrátili se s tím na designérku Jitku Kobzovou z Ambience Design. Hned na úvodní schůzce se začalo rýsovat, jakým směrem se bude zařizování ubírat.

Bílá moderní kuchyň z Ikea příjemně odlehčuje interiér vybavený bazarovými kousky nábytku.

FOTO: Josef Neumann

Když designérka přemýšlela, v jakém stylu byt uchopit, napadl ji kubismus. Ten se totiž nejvíc hodil k nábytku a doplňkům, které chtěli majitelé do bytu zachovat.

Majitelé chtěli vybudovat moderní bydlení, ale měli starožitné noční stolky, které chtěli do interiéru začlenit. To se designérce líbilo, chytila se toho a začala přemýšlet, jaký styl by se dal v bytě uplatnit.

Při pátrání ale zjistila, že kubismus je na trhu hodně nedostupný, a tak jedinou skutečnou kubistickou věcí je nakonec v bytě skleník.

Jídelnu tvoří kavárenský stolek se starožitnými židlemi a zeleným sofa, které si nechalo studio vyrobit podle svého návrhu.

FOTO: Josef Neumann

Nenechala se ale od myšlenky odradit a po bazarech a starožitnictvích sesbírala další kousky, které brala jako alternativy z toho období.

Dovolila si utratit za „kubistické“ obrazy z limitovaných edicí, jejichž cenu vykompenzovala levnější bílou kuchyní a dalším drobným nábytkem z Ikea. Noční stolky skončily v ložnici a krásně doplnily anglickou postel od zmíněného studia.

Prostor bytu zvětšuje velké francouzské okno s výstupem na balkon.

FOTO: Josef Neumann

Do obývacího pokoje umístila designérka moderní rozkládací sedačku značky Polstrin. K ní nechala vyrobit u čalouníka taburet, jeho horní deska je od truhláře. Kompozici doplnila nově repasovaným křeslem.

Za zmínku stojí i „kavárenský koutek“ se stolkem, židlemi a sofa, vyrobeným na zakázku.

Komfort zaručuje manželům vysoká postel, již si nechalo studio přivézt z Anglie.

FOTO: Josef Neumann

Úložné prostory řeší řada vestavěných vysokých skříní v ložnici.

FOTO: Josef Neumann

Slovo designérky

Šlo o menší, ale velmi vydařenou realizaci, při níž bylo radostí spolupracovat s lidmi, kteří měli vkus a vztah k starožitným věcem, které už v prvopočátku udaly směr, jímž se vydáme.

Bavilo mě jezdit po bazarech a hledat krásné staré věci, kterým mohu dát druhou šanci, aby zase sloužily. Ve studiu jsme se bavili i tím, jak se některé hodně poškozené věci repasovaly a vznikaly z nich nové originální kousky.

Rozvržení bytu

FOTO: Josef Neumann

Jitka Kobzová

Žila a pracovala v Kuvajtu, Spojených arabských emirátech a Londýně. Po 28 letech se vrátila do Česka. V pětičlenném týmu vytvářejí elegantní a nápadité interiéry, jejichž společným jmenovatelem je kvalitně provedená práce. Důležitý je pro ně otevřený přístup ke klientům a respektování jejich potřeb. Zabývají se rezidenčními a komerčními interiéry v České republice i zahraničí.

Lucie Martínková, bydlenimagazin.cz