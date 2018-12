Užijte si naplno domácí party

Čeká nás konec roku a s ním spojené silvestrovské oslavy příchodu nového roku. Má-li být oslava vydařená, je nutné dobře se na ni připravit. Existuje hned několik věcí, které by na ní zkrátka chybět neměly a bez nichž by to nebylo ono.