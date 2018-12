Zdeněk Smíšek, Právo

Sympatickou umělkyni a studentku výtvarných umění a experimentálních médií na soukromé britské vysoké škole jsme navštívili v podkroví historického domu rovnou na Vyšehradě!

„Před pár měsíci jsem se nastěhovala ke svému příteli Romanovi, zprvu jsem si myslela, že je to vtip, byla jsem překvapená, že bydlí přímo v památkové zóně. Předtím jsem bydlela nedaleko v podnájmu na Albertově. Tak jsem si myslela, že to bude někde u metra,“ usmívá se Viah.

„Ve Vietnamu se ctí rodina a vždy, když tam přijedu, tak je to znát a pomáhá mi to překonávat smíšené pocity.“

Z paneláku na Vyšehrad

Na zástupy výletníků před domem během dne a mírně ponurou atmosférou v noci si už zvykla. Navíc za domem, vlastně dvojdomkem, mají přístup na zahradu s krbem a mohou si tu v klidu připadat jako na chatě obklopené vzrostlými stromy. A na to metro je to kousek.

„U rodičů jsem vyrůstala v paneláku na Jižním Městě jako typické sídlištní dítě. Rodiče do republiky přišli přes Slovensko, kde oba vystudovali. Máma s červeným diplomem a táta s modrým. Máma si ho dodnes za to dobírá, protože táta, i když studijními výsledky chtěli oba dobře reprezentovat Vietnam, začal dávat přednost hraní tenisu, kterému v závěru studia úplně propadl,“ dodává k výrazné změně bydlení a stylu života třiadvacetiletá Viah, která talent k hudbě zřejmě zdědila po mamince. („Navíc Huyen znamená struna.“)

Jediné okno v arkýři je sice malé, ale zato vede do klidné zahrady. Dlouhý pracovní stůl je kanceláří i jídelnou.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Garsonku v podkroví synovi uvolnil Romanův otec, který nadále obývá pronajatou polovinu přízemí domu rozděleného chodbou a schodištěm.

Půdní byteček je v pravdě útulný a romantický – rozprostírá se na nějakých pětadvaceti metrech čtverečních s jedním arkýřovým oknem. Mladé dvojici tady zatím nic nechybí. Snad jen více denního světla k osvětlení pracovního stolu.

Roman Balšán je architekt a na stole pod oknem, který se proměňuje i v jídelní, také pracuje. Mimo jiné je autorem grafického řešení obalu alba Viah – Tears Of A Giant (Obrovy slzy).

Zpěvačka a skladatelka Viah - Huyen Vi Tranová

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Vzájemně se doplňujeme, a i když jsme oba kreativní, tak já jsem spíš na ty věci, které jdou nakreslit, a Viah více na ty abstraktní, jako je hudba.“

Genius loci nekoupíš

„Už jsme jednali o pořízení většího bytu, ale vypadá to, že to nakonec nedopadne. Ostatně se v odborných kruzích začíná říkat, že naše generace bude asi první v této zemi, která si nebude moci dovolit vlastní bydlení,“ konstatuje Roman. Zatím jsou spolu rádi tam, kde jsou.

V jednom koutě na zvýšené podlaze je kuchyňka, za ní překvapivě prostorná koupelna s WC a naproti místo na spaní pod šikmou střechou, pod oknem onen stůl a mezi tím místnůstka – komora pro všechno.

„Dům je památkově chráněný, a i s přidáním oken do dvora je problém. Je to vlastně vestavěná krychle do půdního prostoru,“ dodává mladý architekt.

Malý prostor ještě ozvláštňují dvě úrovně podlah a schůdky.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Opravdu se tu moc věcí předělat nebo doplnit nedá, snad jen skříňky v kuchyni. Po přistěhování Viah se změnilo hlavně to, že míváme ustláno. A mé „chemické“ šampony v koupelně nahradila přírodní kosmetika. Taky přibyly kytky, ale Viah tu má pořád svoje knížky v kufru, protože je není moc kam dát,“ připouští s úsměvem a spokojeně zpěvaččin partner.

Sám studoval architekturu v Liberci a nyní pracuje v ateliéru Lennox, který se právě věnuje i přestavbě dělnické kolonie na Buďánce.

Už vstupní dveře rozdělují vlastně jeden prostor na dvě části – kuchyňskou s koupelnou a obývací.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Dovedou si představit, že by jednou spolu bydleli ve starém bytě s vysokými stropy. „Mám rád Prahu a bydlení (ať už v domě nebo bytě) ve starých prostorech, kde vnímáte jejich genius loci.“

Kuchyňský kout je opravdovým zákoutím a mladé dvojici zatím stačí.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Znějící struna

Viah od dětství hrála na klavír a inklinovala také k tanci. I když by z ní po studiu měla být i konceptuální výtvarnice (videoart, animace…), pěveckou dráhu chce i nadále rozvíjet a hudebnici v sobě už nezapře.

„Texty v angličtině píšu proto, že k českému jazyku mám takový respekt, že bych si zatím na české texty netroufla. A mám za sebou několik let učení kreativního psaní v angličtině, od gymplu a už od školky jsem měla doučování navíc. Táta dbal na globální výchovu. Tím, jak jsme vychovávaní více jazykově, tak to pro nás není tak těžké a vše nasáváme jako houby, ale francouzštinu jsem v pubertě už nepobrala,“ směje se Viah.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Ve výchově byli rodiče liberální a jsem jim za to vděčná. I tak mám potřebu, i když jsem prarodiče nestihla poznat, udržovat kontakty se širokou rodinou ve Vietnamu.

Ze Slovenska se naši přistěhovali v roce 1982 a většinu svého života strávili už zde. Mamka krásně zpívá, a když jsem byla malá, často mi zpívala,“ dodává Viah.

Zahrada za domem poskytuje i posezení u krbu a dává zapomenout na rušnou turistickou trasu před ním.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Když jsem chodila na státní gympl, byla jsem tam jediná Vietnamka v ročníku. Ani jsem nevnímala, že bych byla jiná. Rodiče mi nikdy nepodsouvali odkazy na vietnamskou kulturu a teď si spíše i sama vyhledávám vazby ke kořenům v zemi předků. Do Vietnamu jezdím každé dva tři roky, což je poměrně často. Ve Vietnamu se ctí rodina a vždy, když tam přijedu, tak je to znát a pomáhá mi to překonávat smíšené pocity. Navíc i mámě v překlenování vzdálenosti hodně pomáhá Facebook,“ rozehrává na závěr naší návštěvy rodinnou strunu usměvavá i zadumaná Viah.