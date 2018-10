Majitel domu už měl za sebou jednu úspěšnou spolupráci s architekty ze studia Aphaus a při návrhu svého nového bydlení jim proto ponechal volnou ruku.

Čistý geometrický tvar domu je zvýrazněn fasádou kombinovanou z elementárních ploch skla, dřevěných desek a HPL laminátu.

FOTO: Marián Svítek

„Hlavním požadavkem bylo co nejefektivněji využít plochu pozemku a zároveň rodině poskytnout dostatečné zázemí pro relaxaci. Dům jsme proto navrhli tak, aby se dalo kdykoliv během dne odpočívat na jedné ze tří venkovních teras, a přitom se vyhnout ostrému slunci a horku,“ uvádí nás do pozadí spolupráce Miroslav Prešinský, jeden z kreativní dvojice architektů ze zmíněného studia.

Vstupní halu odděluje od obývacího prostoru stěna z mléčného skla. V celém domě jsou důmyslně zabudovány úložné prostory, jejichž přítomnost neprozrazují žádné úchytky ani jiné zbytečné detaily.

FOTO: Marián Svítek

Přízemní bezbariérově řešená stavba má lomený půdorys, který se ve vstupní hale rozděluje na společnou obývací část včetně kuchyně a ložnicovou část se třemi pokoji a příslušenstvím, určující byla orientace všech obytných místností na jih do rekreační části zahrady.

Na první pohled zaujme právě výrazně přesahující zastřešení teras, které lemují téměř celou stavbu. Tvar střechy je přizpůsoben poloze a pohybu slunce po obloze.

Minimalistickou kuchyňskou linku architekti navrhli z lakovaných MDF desek s vysokým leskem v kombinaci s teakovým dřevem, z něhož je vyroben i jídelní stůl.

FOTO: Marián Svítek

„V létě, kdy jsou sluneční paprsky nejsilnější, díky zalomení střechy neproniknou do interiéru a denní pobytové prostory se nepřehřívají. V zimním období, kdy je slunce níže a slunečního svitu je méně, se interiér domu bez problémů vyhřeje,“ dodává architekt.

Pravidlo geometrických tvarů příjemně porušují oblé linie židlí, křesla a dekorovaný koberec.

FOTO: Marián Svítek

Zvláštností domu je krov. Každý z jeho nosníků má jiný sklon, aby efektivně odváděl dešťovou vodu do skrytých odtokových žlabů. Minimalistický vzhled stavby tak neruší žádné okapy.

Sklo, kov a dřevo

Architekti dokázali v exteriéru i v interiéru harmonicky spojit zdánlivě obtížně kombinovatelné materiály.

„Velkou výzvou byl pro nás obkladový materiál na fasády. Už delší dobu jsme si pohrávali s myšlenkou využít při realizaci HPL laminátový obklad a tvar tohoto domu byl pro tento materiál přímo ideální. Naše nadšení sdílel i majitel domu, a tak jsme neváhali,“ vysvětluje Gabriel Ádam, druhý z autorů návrhu stavby.

Koupelnu zdobí teplý nádech dýhy v koňakovém odstínu a krásná kresba mramorového obkladu.

FOTO: Marián Svítek

HPL laminát je upraven při vysokém tlaku tak, že si zachovává mimořádně velkou odolnost proti mechanickému namáhání. Jednoduše se udržuje a má dlouhou životnost. Výborně ladí s exteriérovými žaluziemi, které zde zajišťují hlavně ochranu soukromí obyvatel domu.

Bez zbytečností

K designu interiéru architekti přistupovali se stejnou filozofií maximální funkčnosti a jednoduchosti. I zde spočívá v kombinaci bílé, šedé a přírodního dřeva. Kromě vstupu do domu navrhli vybavení obývacího pokoje a kuchyňskou linku.

Společně s klientem vybírali velkoformátovou dlažbu s dekorem betonu, na němž vynikne dominanta obytného prostoru – jídelní stůl a jeho asymetrické nohy.

Také návrh interiéru architekti založili na výtvarné čistotě. Základní ingredience jsou keramická dlažba imitující beton, přírodní dřevo, bílá barva a akcenty červené a černé.

FOTO: Marián Svítek

„Celkový koncept interiéru by rušily například dveře do komory, proto jsme je ukryli přímo do kuchyňské linky. Celkově je v domě na žádost majitele bohatě dimenzovaný úložný prostor,“ vysvětluje Ádam.

Ostatní místnosti si klient zařizoval sám, chtěl také přiložit ruku k dílu. Jeho nápadem byl i krb na plyn – z důvodů čistoty, pohodlí a snadné údržby. Jeho design rovněž navrhli architekti ze zmíněného studia.

Moderní technologie s mírou

I když dům působí velmi moderně a netradičně, překvapivě není „prošpikován“ nejprogresivnějšími technologiemi.

Obytnou část domu lemuje průběžná terasa, přístupná ze všech místností. Od rána do večera mohou obyvatelé domu relaxovat na sluníčku, nebo naopak ve stínu.

FOTO: Marián Svítek

„Spolu s majitelem jsme se drželi hesla všeho s mírou. Kvůli tepelné pohodě a účinnému větrání je zde zabudována rekuperace a v celém domě bylo instalováno podlahové vytápění, takže tu nevidíte radiátory. Jinak jsme respektovali konzervativnější přístup k nejmodernější technice, jedinou výjimkou je vstup do domu ovládaný otiskem prstu,“ komentuje Prešinský.

Navzdory minimalistickému přístupu má prostor nezaměnitelné charisma, které ve vás bude rezonovat ještě dlouho po jeho návštěvě.

„Souznění při realizaci tohoto domu fungovalo na 100 %. Ani s odstupem času jsme s majitelem nepřišli na nic, co bychom udělali jinak,“ uzavírají architekti.

Andrea Gregorová, www.mujdum.cz