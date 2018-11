Proč jste se rozhodli stavět nový dům?

Bydleli jsme předtím s manželkou ve dvougeneračním domě. Byla to taková chalupa přenesená do města. Stála ale ve velkém kopci a my už jsme starší, takže nám to moc nevyhovovalo. Kromě toho máme ještě chalupu v horách, která je postavena ze dřeva systémem two by four. To je takový můj životní úděl. Kromě vlastní profese taky pořád něco nesmyslně buduju (smích).

Zkrátka jsme se s manželkou rozhodli udělat takovou redukci a přestěhovat se do menšího domu na rovině, který nám bude na stáří vyhovovat a dostačovat.

Byli jste rozhodnutí jít znovu do dřevostavby?

Určitě ano. Zkušenosti s jednou už máme a jsme spokojeni. Tehdy jsme stavěli více méně svépomocí a s difuzně uzavřenou skladbou stěn (jak jsem byl později poučen). Tentokrát jsme na to chtěli jít moudřeji.

Majitelé se rozhodli pro difúzně otevřenou dřevostavbu ze systému DNK.

FOTO: Jan Homola

Přes kamarády a známé jsme dostali doporučení na výbornou firmu Moravské dřevostavby. Vyrazili jsme se k nim podívat i s naším stavebním poradcem a dozorem (to je zase otec přítelkyně mého syna, vše nám fungovalo přes známosti a dobré reference).

Navštívili jste výrobu?

Ano, jeli jsme se tehdy podívat na Den otevřených dřevostaveb, který pořádala Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Prohlédli jsme si jednu hotovou dřevostavbu i výrobní prostory v Třebíči. Tam nás nadchla ta jednoduchá technologie výstavby. A když jsme si ještě představili, že nám vše dodají na klíč, nebylo co řešit. Šli jsme do toho.

Už při přípravě návrhu domu mysleli majitelé i na další stavby, které na pozemku budou stát.

FOTO: Jan Homola

Asi týden na to jsme se jeli podívat ještě na jednu hrubou uzavřenou stavbu, která byla těsně před předáním. Měli jsme možnost vidět v akci komín Schiedel Kingfire Parat, který má integrovanou krbovou vložku. Je to vlastně komín a krb v jednom.

Měli jsme štěstí, protože se tam zrovna dělala zátopová zkouška, a bylo to poprvé, kdy se v něm zatápělo. Kolem byly pouze holé stěny a hořící krb, což byl výjimečný zážitek. A taky asi důležitý moment pro naše rozhodování o vytápěcím systému do našeho domu. To řešení nás velice zaujalo a zdálo se nám rozumné, tak jsme se do toho rozhodli investovat.

Kdo vám zpracovával návrh stavby?

Měli jsme zhotovenou vlastní studii, díky čemuž bylo pak vše jednodušší. Nakreslil jsem si sám, jak by měl dům vypadat. Po zkušenostech se stavbou několika domů už jsem přesně věděl, co chci a co potřebuju. Celý koncept domu je velmi promyšlený.

Venkovní sezení je v barvě palisandru, betonový plot bude hezkým protipólem ke dřevu a zeleni, která se za pár let na zahradě rozbují.

FOTO: Jan Homola

Projektant dal pak skicám formální podobu. Co nám přijde teď při pohledu zpátky dobré, že jsme už ve fázi návrhu naplánovali dostatečné přesahy střechy. Zastíní se tak velké prosklené plochy v obýváku, které jsou orientovány na jihozápad.

To bylo opravdu moudré, protože i přes vedra, která letos v létě panovala, bylo v domě pořád příjemně. Ani nebudeme pořizovat klimatizaci nebo jiné chlazení, opravdu to není potřeba.

Podle čeho jste si vybrali pozemek?

My jsme vybírali lokalitu hlavně podle dětí, abychom je měli blízko. Také jsme chtěli být kousek od Brna. Seznámili jsme se s developerkou, která nám zprostředkovala pozemek za výbornou cenu. A shodou okolností už tu bylo vyřízené stavební povolení.

Majitelé před námi měli už povoleno stavět, ale potom z toho z nějakého důvodu couvli. Takže jsme pak zažádali jen o změnu, což byl poměrně jednoduchý proces. To zařizoval už zmiňovaný stavební dozor. Je to člověk, který má mnohé zkušenosti a styky, hodně nám vše usnadnil. Já nemám rád úřadování a papírování. A vůbec jsem spíš introvert, takže se s lidmi moc nepotkávám, když nemusím.

Na pozemku je několik dalších objektů. K čemu všemu slouží?

Je to veškeré příslušenství k domu, na které se často zapomíná. Lidé chtějí 4+kk a dál to většinou neřeší. Je ale samozřejmě příjemné mít auto někde pod střechou, mít kde uskladnit nářadí na zahradu a podobně. My jsme s tím počítali už při projektové dokumentaci.

Už při návrhu bylo myšleno i na eventuální sucho. Majitelé si přáli, aby mohli uchovávat veškerou vodu, kterou zachytí. Ke své novostavbě si proto pořídili větší nádrž než v místě běžnou čtyřkubíkovou.

FOTO: Jan Homola

Například naši psi jsou zvyklí být venku, takže jsme jim to tak uzpůsobili. Máme pro ně stejné řešení jako na chalupě. Není to jen bouda, ale i dřevník. I všechny ostatní objekty a zahrada byly dopředu promyšlené. Kůlna na nářadí je z druhé strany domu, přístřešek s venkovním posezením zase blízko u dveří z obýváku. U hlavního vstupu je pak přístřešek pro auto. A aby nebyl zbytečně velký, využil se částečně jako dílna.

Vzadu je trávník a réva (chtěl jsem tu mít alespoň čtyři hlavy) a vepředu zahrada, která se skládá z trávníku a louky. Na louce jsou vysazené květiny a stromy. K plotu zasadíme časem douglasku, která rychle roste a zastíní náš dům od budoucích sousedů, pokud se tu bude dál stavět.

Generace, která přijde po nás (člověk by měl takto uvažovat), ty stromy třeba pokácí a dřevo využije. Všechny stavby na pozemku také částečně stíní dům, aby nebyl vystaven přímému slunci. A vše je barevně sladěné.

Proč jste nechtěli garáž?

Z našeho původního domu máme tu zkušenost, že garáž vůbec nevyužíváme. S autem denně jezdíme, takže by se v garáži stejně moc neohřálo. A zase nejsme ty typy, že bychom si tam postavili Jaguára a pak ho chodili leštit. Takže jsme respektovali naše současné potřeby a udělali jen přístřešek. Jak už jsem říkal, vzhledem k tomu, že už máme asi čtvrtý dům, víme, co k životu opravdu potřebujeme.

Ještě se vrátím k barevnému sladění. Jak to vzniklo?

Měli jsme dilema, jaké udělat oplocení. Nakonec jsme zvolili betonový plot, který v kontrastu se dřevem, zelení a basaltovou šedí tvoří úžasnou kombinaci. Venkovní sezení je zase v barvě palisandru, dělal nám ho kamarád. Člověk nikdy neví, jak ty barvy a povrchy budou nakonec v reálu vypadat. Ale tady to zrovna vyšlo dobře.

Hodně se teď mluví o suchu. Mysleli jste na to při stavbě vašeho domu?

Ano, zdejší obecní úřad všem novostavbám dával nádrže na dešťovou vodu asi na 4 kubíky. Mně to přišlo málo, chtěl jsem využívat veškerou vodu, kterou tu zachytíme. Tak jsme nádrž udělali větší.

Půdní prostory majitelé nevyužívají a ani to neplánují.

FOTO: Jan Homola

Plánoval jsem tu i vrt, čekali jsme na speciální vrtovou soupravu. Když už jsme tu nějakou dobu bydleli, obešel jsem si pár lidí, kteří tu v sousedství vrty mají. A na základě toho jsem se rozhodl, že to zruším. Jedná se o obrovskou investici, která by se nemusela vůbec vrátit. Protože lidi v okolí, přestože si nechali udělat svůj vrt, mají vodu třeba jen do července a pak už taky ne. Pochytají ji totiž studny, které jsou posazené o kousek výš na kopci za naším pozemkem.

S vodou máme ale zkušenosti právě z naší chalupy. Původní obyvatelé vždy věděli, kde jsou prameny a kudy voda teče. A taky jsme se naučili s vodou šetřit. Máme tam i klasický valašský záchod, ze kterého je nejkrásnější výhled do okolí. A je to vlastně taky dřevostavba!

Dělala vám firma všechno na klíč?

Ano, kromě základové desky. Tu zajišťoval náš stavební dozor.

Jak vypadá vaše stavba po konstrukční stránce?

Máme difuzně otevřenou dřevostavbu ze systému DNK. Kladli jsme velký důraz na dobré tepelně izolační vlastnosti, tudíž se sloupky dělaly v tloušťce 16 cm namísto běžných 14 cm.

Z vnější strany stěny je dřevovláknitá deska, uvnitř panelu je foukaná izolace z celulózy. Ta má kromě dobrých izolačních vlastností i značný fázový posun teplotní vlny, takže teplu údajně trvá déle, než stěnou projde.

Z interiérové strany jsou všude sádrovláknité desky a instalační předstěna, díky čemuž nebylo nutné kvůli rozvodům sítí zasahovat do nosného systému domu.

FOTO: Jan Homola

Díky tomu se stavba tolik nepřehřívá ani v létě, což už z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit. Ze strany interiéru jsou všude sádrovláknité desky Fermacell. A máme instalační předstěnu, kudy se vedou všechny instalace, nemusí se tedy vůbec zasahovat do nosného systému.

Ve stropě je 38 cm foukané celulózy a podlahy jsou dělané suchým způsobem. Celkově je dům v nízkoenergetickém standardu.

Máte tedy zajímavé srovnání difuzně uzavřené a otevřené stěny, je to tak?

Ano, sice z laického pohledu, ale máme. Difuzně otevřená konstrukce je úžasně příjemná. Tepelná pohoda je super. Stavba jakoby dýchá, člověk to pozná třeba i při spaní, dobře se tu spí.

Určitě k tomu ale přispívá i to, že je v domě systém řízeného větrání. Nemusíme vlastně větrat, když nechceme, a přesto máme čerstvý vzduch. Pokud chceme, větráme kdykoli a na jakkoli dlouho.

Prakticky to vypadá tak, že v zimě otevíráme okna jen občas a v létě máme otevřeno téměř pořád. Je to takový jednoduchý systém – krabička ve střeše, která zajišťuje přísun čerstvého vzduchu a odtah toho „použitého“.

Jak dlouho trvala celá výstavba?

Bylo to velmi rychlé. Hrubá stavba trvala asi 14 dní, zbytek prací se dodělával 3 až 4 měsíce, než byl dům k nastěhování.

V domě se topí krbem, ale také přímotopy. Každý z manželů má svůj oblíbený způsob vytápění, kterému dává přednost.

FOTO: Jan Homola

Využíváte nějak prostor pod střechou?

Půdní prostory nevyužíváme a ani nechceme. Chtěli jsme mít vše v rovině. Je tam jen nutná revizní lávka pro kominíka.

Říkáte, že jste chtěli dům v rovině. Co ale konstrukční ochrana dřeva?

To bylo jediné, co nám tu rovinu trošku pokazilo. Máme dva schůdky do domu kvůli tomu, aby byla stavba nad terénem. Aby se voda nedostávala do kontaktu s konstrukcí. Výjimka je ale udělaná na terase, kde je odvětrávaný kanál. Odpovídá to způsobu řešení, který se údajně běžně realizuje v Rakousku a Německu.

Jak vytápíte? Využíváte pouze krbová kamna?

Ve starém domě jsme měli krb na dřevo s průduchy a dodatečné elektrické topení. A podobně jsme to udělali i tady. Kromě krbových kamen máme ještě elektrické přímotopy. Nejsou to úplně ty klasické, mají větší schopnost sálavosti, takže se chovají vlastně více jako běžné teplovodní radiátory. A mají jednoduché ovládání.

Já si spíš zatopím v krbu, když jsem doma, ale manželka si zase raději zatopí pouhým otočením kolečka. Už jsme tu byli i přes zimu a pocitově tu bylo velmi příjemně.

Je něco, co vás v průběhu stavby překvapilo?

Pro mě byla velkou novinkou francouzská okna, nebyl jsem vůbec zvyklý na velké prosklené plochy. Na chalupě máme malá okénka a čas trávíme hlavně venku. Teď jsem ale opravdu vděčný, že nám je sem skoro bez ptaní dali. Je to sice jiná filozofie bydlení, ale to světlo a výhled do zahrady jsou k nezaplacení.

Majitelé se nadchli pro komín s integrovanou krbovou vložkou. Proto se do něj rozhodli investovat. Mají tedy komín a krb v jednom.

FOTO: Jan Homola

S okny se váže ještě jedna zajímavost. Když nám firma objednávala okna, popletli jejich otevíravost. Manželka to zjistila, až když jsme se nastěhovali a nemohla okno otevřít, protože tam byla sedačka. Poměrně snadno se to vyřešilo předěláním kování a bylo to v pořádku. S malými chybami člověk samozřejmě musí počítat.

Měli jste ještě nějaké specifické požadavky?

Jedním ze zvláštních požadavků byla moje pracovna. Mám tam speciální pracovní stůl, do kterého mi elektřinu i data vyvedli kabelem přímo z podlahy, aby byl v místnosti prostor. Zde také zkoušíme s kapelou a tvoříme nové věci. A ještě tam mám i posilovnu.

Máte se stavbou ještě nějaké plány do budoucna?

Já už plány do budoucna nemám. To, co dělám, dělám pro ty, kteří přijdou po mně. To jsou mé plány do budoucna.

Dům má obyvatelné pouze přízemí, majitelé chtěli mít vše v rovině.

FOTO: Jan Homola

K tomu mě napadá jeden příběh. Jezdíme občas do polské obce Zakopane. Jsou tam staré roubené dřevostavby, které tamní tesaři staví bez jakéhokoli spojovacího materiálu. Ty stavby vypadají skoro až jako plastové, dřevo je absolutně bez vad a suků.

Funguje to tam tak, že otec připraví za svého života výběrové kvalitní smrkové dřevo a suší ho přirozeným způsobem. Tak, aby jeho syn měl potom surovinu na stavbu vlastního domu. Pro mě je to jako zázrak, jak tam funguje tato mezigenerační spolupráce a respekt.

A co vaše dřevostavba, naplnila vaše očekávání?

Já jsem do jisté doby vedl takový bohémský život. Pak jsem si pořídil chalupu a začalo mě to bavit. No a od toho okamžiku jsem začal budovat a zatím mě to pořád baví. Někteří si ze mě dělají srandu a ptají se mě, ve kterém domě budu dneska přespávat. S touto stavbou jsme ale naprosto spokojeni, vždyť je navržena přesně pro nás.

Rozhodli byste se dnes jinak?

Myslím, že jsme udělali jedinou chybu v tom, že jsme si nechali přístřešek na auto postavit od jiné firmy. Bylo to v domnění, že ušetříme. Nakonec se ukázalo, že opak byl pravdou. Dnes už bych si to nechal udělat kompletně od jedné dodavatelské firmy.

Původně okna nešla otevírat, protože byla namontovaná opačně. Firma ovšem přijela a vše opravila. S malými chybami člověk prostě musí počítat, říká smířlivě majitel.

FOTO: Jan Homola

Může se to sice zdát dražší, ale pak se stejně ukáže, že ne všechny levné firmy jsou dobré, a ty peníze do toho nakonec stejně vložit musíte. Příště budeme moudřejší (smích).

Dal byste lidem, kteří se teprve stavět chystají, ještě nějakou radu na závěr?

Jeďte se podívat osobně na nějakou realizovanou stavbu. A pečlivě se rozhodujte, dohledávejte si informace a ptejte se zkušenějších.

Petra Pacáková, www.dřevostavitel.cz