Gisela Růžičková, Právo

Bude vana sloužit k běžnému koupání, příjemnému relaxu nebo také pro sprchování? Velikost vany vybírejte podle největšího člena domácnosti, aby i pro něj byla pohodlná.

Pokud vanu budou používat i děti, preferujte protiskluzový povrch či materiál, který udrží dlouho teplou vodu.

Vana BeHappy II s inovovaným designem oblíbeného konceptu pro nejmenší koupelny dále rozvíjí a zdokonaluje původní myšlenku. S jednoduššími liniemi přirozeně zapadá do koupelny, využívá každý centimetr místa a poskytuje nečekané pohodlí.

FOTO: Ravak (4x)

Budou-li vanu používat starší osoby, rozhodně se vyplatí vana s protiskluzovou úpravou, madlem a kolmější stěnou. Nutný je i bezpečný přístup, případně další madla poblíž vany. Jestli máte psa, nekupujte akrylátovou vanu kvůli poškrábání!

Používáte-li bylinky a kosmetické přísady do koupele, bude vhodnější smaltovaná vana. Milovníci relaxace ocení větší designovou vanu z materiálu, jenž udrží teplotu vody, ale také hydromasáž, chromoterapii či perličkovou koupel.

Kromě běžné prodejní sítě se vyplatí konzultovat výběr vany v koupelnovém studiu, které nejen poradí sladit vše, co potřebujete, ale seznámí vás i s produkcí různých firem včetně designových kousků renomovaných designérů. Vanu, pro kterou jste se rozhodli, si před nákupem určitě vyzkoušejte přímo v prodejně nebo ve studiu. Jen tak zjistíte, jestli se do vany vejdete a jak se v ní budete cítit.

Vana Freedom W propojuje přednosti solitérních van s vanami klasickými. Její subtilní krása a oblé křivky zvou k poležení. Širší lem u zdi dovolí odložit si vše, co potřebujete, abyste se při koupeli cítili dobře. Rozměry 166 x 80 cm, cena 45 900 Kč.

Smalt, nebo akrylát?

Na trhu je k dispozici široká škála vanových materiálů, jako jsou akrylát, smaltovaná ocel, litý mramor, dřevo, kámen nebo také sklo.

Dřevo, kámen, mramor a sklo jsou vzhledem ke své ceně spíš designovou záležitostí, nejrozšířenější a nejžádanější stále zůstává akrylát a smaltovaná ocel.

Nová řada Sonar se vyznačuje kombinací ostrých úhlů a zaoblení, ale i strukturovaných stran. Řadě dominuje samostatně stojící vana ze speciálního minerálního materiálu Sentec.

FOTO: Laufen (2x)

Smaltované vany se vyrábějí lisováním hlubokotažného ocelového plechu a představují klasiku. Smalt je tvrdší než akrylát a nelze jej poškrábat, je tvarově stálý díky stabilnímu plechu o tloušťce 3,5 mm. Na některé je záruka 30 let.

U smaltu lze použít úpravu antislip, která nás ochrání před uklouznutím. Výhodou smaltu je i to, že ho lze snadno sladit s keramikou. Výhody smaltované oceli spočívají v bytelnosti, tuhosti a dlouhé životnosti, jdou ale ruku v ruce i s nevýhodami. Vana ze smaltované oceli je křehčí, rezonuje a odebírá teplo. Pocitově se vana zdá studená.

Tonic II, volně stojící vana ze sanitárního akrylátu včetně přepadové a napouštěcí garnitury. Zpevněný rám a dno vany. S přepadem. Odpad uprostřed. Dodává se včetně click-clack odpadové garnitury a nosné konstrukce. Cena 72 093 Kč.

FOTO: Ideal Standard (2x)

Akrylátové vany převažují, jsou levnější a jejich výměna je snadnější. Ovšem jejich kvalita bývá rozdílná. Důležitý je nejen vstupní materiál, zejména jeho síla, také konečné zpracování a kvalita nástřiku na rubu vany, která ovlivňuje její pevnost. Při napouštění se vana rychle zahřívá, udržuje teplo, a tak zůstává ještě dlouho, což je příjemné.

Dlouhodobě si zachovává svůj tvar, její povrch je lesklý a neporézní, příjemný na dotek, snadno se čistí a má antibakteriální vlastnosti. Podle způsobu výroby akrylátových desek se rozlišuje akrylát extrudovaný a litý. Výrazně kvalitnější je litý akrylát, který je mechanicky i chemicky odolný. Potřebnou tuhost akrylát získává vyztužováním, a to buď laminátem, nebo polyuretanovou technologií.

Chytrá vana Rosa II disponuje kromě jedinečného tvaru i originálně řešeným předním panelem. Pohodlné poležení při koupeli je samozřejmostí, ale dohromady se zástěnou představuje i široký sprchový kout.

FOTO: Keramika Soukup (2x)

Akrylátová obdélníková vana Classic v moderním pojetí díky tenkým bočnicím poskytuje příjemný prostor pro koupání i sprchování. Ve variantě minivany se zkrácenou délkou 120 x 70 cm je její cena 6090 Kč.

Tvarová rozmanitost

Mezi cenově nejdostupnější a flexibilní materiály pro tvarování patří akrylát. Vanu nevybírejte jen podle vzhledu! Trendová a designově krásná vana zdaleka nemusí být i pohodlná. Zaměřte se na design užitečný a praktický.

Vana ze série Cubito Pure v moderním designu zaujme geometrickými liniemi. Je ze 100% akrylátového polymeru špičkové kvality, který se snadno udržuje a je i příjemný na dotyk. Cena od 6640 Kč.

FOTO: Jika (2x)

Platí, že k pohodlnému vstupu do vany by její výška neměla přesáhnout 60 cm. Vanu lze také zapustit do podlahy, což sice usnadní vstup, ale na druhou stranu znesnadní výstup. Pro vyšší vany lze použít nástupní schůdek.

Anatomicky tvarovaná vana Duo (s odpadem uprostřed) ze sanitárního akrylátu. Vnější plášť je vyztužen skelným vláknem, rám a dno vany jsou zpevněné. Rozměr 180 x 80 cm, cena: 10 759 Kč.

Asymetrické vany, jejichž hlavní výhodou je úspora místa, nacházejí uplatnění i v menších koupelnách. Mají ploché širší dno, které umožní i běžné sprchování, a jejich vnitřní uhlopříčka je průměrně až o 20 cm delší než úhlopříčka klasické obdélníkové vany. Poskytují tak překvapivě velký prostor pro koupání.

Vanu lze doplnit o zástěnu, která vyřeší i sprchování bez potopy. Mezi asymetrickými vanami najdete jak úsporné levnější, tak i luxusní dvoumístné řešení.

Asymetrická vana Tigo je vytvořena speciálně pro malé prostory. Díky jejímu tvaru a rozměrům si v ní užijete nejen příjemnou koupel, ale poskytuje také dostatek místa pro pohodlné osprchování. Šířka užší části je 70 cm, v širší části pak 80 cm.

Asymetrická vana Chrome je ideální pro labužnické koupání. Je pohodlná, vybavená odkládacími plochami a směr sezení je otočený tak, aby poskytoval výhled do prostoru koupelny. Designově souzní s konceptem Chrome pro celou koupelnu.

Rohové vany jsou ideální do větší koupelny, protože zaberou více prostoru, mohou být doplněny i vanovými zástěnami. Umožní i pohodlné koupání ve dvou. Ve vaně se mohou koupat dvě osoby proti nebo vedle sebe.

Obdélníkové vany jsou sázkou na jistotu. Jsou tradičním a osvědčeným řešením. Důležité je, aby vana měla ploché a co možná nejširší dno pro případné pohodlné sprchování či rovný boční lem, na který lze umístit vanovou zástěnu nebo vanové dveře. Rovný, dostatečně široký lem vany může posloužit i jako odkládací prostor všude tam, kde není místo na závěsné skříňky a poličky.

Pokud prostor koupelny nenabízí ani minimálních 150 cm na délku běžné obdélníkové (nebo i jiné) vany, vyzkoušejte tzv. minivanu. Je dlouhá pouhých 120 cm, ale zachovává hloubku 40 cm jako u klasické vany. Umožňuje tak využití všech příjemných vlastností vany a při instalaci vanové zástěny vytvoří nečekaně velký sprchový kout.

Obdélníková litinová vana Malibu 160 x 70 cm je vysoká 42 cm. Zapuštěná působí luxusně a celému prostoru koupelny dodá neotřelý vzhled. Cena od 15 835 Kč.

Litinová vana Faro 170 x 75 cm, objem 195 l, objem 195 l, bílá, s protiskluzovou úpravou antislip je dominantou každé koupelny, proto si její výběr zaslouží mimořádnou pozornost. Cena od 19 814 Kč.

Oválné vany jsou klasikou, která se opět vrací do módy. Jedinou jejich nevýhodou jsou nároky na velikost koupelny – musí totiž být umístěny v prostoru. Odměnou vám bude nezapomenutelný zážitek z koupání v oválné vaně, která byla oblíbená již v dobách dávno minulých. Oválné vany vyniknou spíš ve větších koupelnách.

Oblíbená kolekce VAL se letos rozrostla o nejvýznamnější novinku, kterou je kruhová vana VAL z materiálu Sentec. Perfektně ji doplňují i oblé vodovodní baterie ze stejné kolekce. Cena vany je 101 779 Kč.

Samostatně stojící vana Flora, značka Polysan, je vyrobena z litého mramoru. Hodí se do moderních i retro koupelen v secesním stylu. Dodává se s výpustí se systémem click-clack, rozměry: 180 x 80 x 67 cm, cena 74 900 Kč.

Hydromasážní vany nabízejí opravdový luxus při koupání a představují skutečný vrchol pohodlí. Cena za hydromasážní vany je sice vyšší, ale přináší nadstandardní relaxaci, kterou si patřičně užijete.

A protože jsou ve vaně zabudované masážní trysky, je nutné je po každém použití pročistit, jinak se mohou zanést a přestat fungovat. Jejich výměna pak není nic levného. Používání takové vany je také o něco náročnější i na spotřebu vody, než je tomu u klasické vany.