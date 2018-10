Dům nabídl rodině větší prostor k bydlení v souladu s přírodou

Když klienti oslovili architekty, měli již koupený pozemek v malé obci, východně od Prahy. Již několik let v ní žili a věděli, že jim poskytne přesně to, co chtějí. Tedy rychlé spojení do hlavního města příměstským vlakem, klid a dostatek zeleně. Do pozemku se pak architekti, stejně jako oni, ihned zamilovali.