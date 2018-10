Gisela Růžičková, Právo

Obývací systémy ve vysokém lesku či matu nebo nábytek v dezénu dřeva vytvářejí příjemnou a přirozenou atmosféru v malém i velkém prostoru.

Modulový nábytek má několik jasných výhod: snadno a rychle ho obměníte, jednotlivé kusy lehce přemístíte.

Díky systému m.zone, jeho variabilitě tvarů a barev oddělíte nejen jednotlivé pracovní zóny vašeho bytu nebo kanceláře, ale příjemně rozdělíte i dětský pokoj na jednotlivé zóny.

FOTO: Wiesner-Hager

Tento nábytek je často vyroben z lehkého a tenkého dřeva, překližky i z plastu. Spojovacím materiálem jsou šroubky a spojovací kolíky, ale také suché zipy.

Jednotlivé díly do sebe někdy zapadají bez použití nářadí. Záleží jen na vaší fantazii a kreativitě, jak je mezi sebou propojíte.

Jídelna z kolekce Kora v barevné variantě olše je z laminátové desky. Kromě aranžmá do jídelny jsou v nabídce kuchyně, pracovny a obývací pokoje v různých variantách.

FOTO: Nábytek Bogart (4x)

Proměna bytu podle aktuálních potřeb začíná už při výběru nábytku. Má být flexibilní a nabízet více možností, jak ho sestavit.

Obývací stěny

Měly by být funkční a přizpůsobit se vašim potřebám. Také mají nabízet odkládací prostor stejně jako plochy pro vystavení dekorativních předmětů, knih, časopisů a dalších věcí. Obvykle mají vyhrazené místo naproti pohovkám a sedačkám.

Nábytkové moduly a systémy se většinou skládají z televizního stolku, nástěnné police, vitríny a závěsné skříňky, takže díky zásuvkám, přihrádkám a skříňkám poskytují místo pro fotografie, dekorace a mnoho jiného.

Obývací pokoj sestavený z modulárního systému Kora v barevné variantě dub canyon se vyznačuje elegantním klasickým stylem.

Díly tvořené vitrínami navíc umožňují nekomplikovanou a rychlou změnu rozmístění oblíbených kusů nábytku a vytvoření pokaždé nové sestavy.

Kompletní obývací stěnu s dostatečným úložným prostorem oceníte v malých a jednopokojových bytech.

Obývací sestava inspirovaná venkovským stylem jihovýchodní Francie vyniká jedinečným designem, vysokou funkčností mnoha prvků, ze kterých si sestavíte obývák, ložnici i jídelnu. Cena 19 600 Kč.

FOTO: For living

Modulové programy

Vyžadují větší prostor, můžete vybírat z různých systémů a podle svého uvážení si sestavit vlastní obývací stěnu nebo sedačku. Úplně stejnou výhodu mají ti, kteří užívají malý byt.

Jednoduché linie a vkusný design kolekce Alwa zdůrazňují funkční charakter nábytku. Praktické rozložení vnitřní plochy modulů usnadní ukládání předmětů a udržení pořádku i v předsíni.

Multifunkční moduly Line 4, které se dají doplnit dvířky, zásuvkami, sestavit tak lze stěnu do obývacího či dětského pokoje nebo do pracovny.

Zkombinovat s modulárními prvky se dá i samostatný nábytek, třeba police, vitríny, skříňky či komody, podle vlastního vkusu. Díky jednotlivým prvkům s nadčasovými funkčními detaily – LED osvětlením nebo automatickým zavíráním zásuvek a dvířek. Modulové řady s kvalitním zpracováním a moderním vzhledem jsou nepřekonatelné.

Přídavná vrchní skříňka k rohové šatní skříni Vox Evolve je originální a neokoukaná, praktická a moderní. Díky střídmému barevnému provedení ji snadno zakomponujete do již zařízeného prostoru. Cena 3809 Kč.

FOTO: Bonami (2x)

Bílá knihovna od značky De Eekhoorn je dominantním doplňkem obytného prostoru, kde poslouží také jako odkládací místo. Cena základního modulu je 5799 Kč.

Televizní nábytek

Má také mnoho podob. Může to být malý konferenční stolek s kolečky, nebo televizní stěna větších rozměrů pro domácí kino.

Praktické zásuvky a otevřené přihrádky poskytují dostatečné místo pro DVD přehrávač, hrací konzole či multimediální příslušenství. Díky dostatečnému výběru budete mít vždy všechno po ruce pro příjemnou relaxaci.

Moduly z kolekce Alwa obohatí např. obývací pokoj díky proskleným poličkám a rafinovaným úchytům, které jsou zakončením předních částí.

Sedačka je pohodlí na míru

Jednotlivé moduly sedací soupravy poskládáte libovolně vedle sebe. Její tvar a délku přizpůsobíte potřebám interiéru.

Kombinovat lze několik hloubek sedacích dílů i výšky opěradel. Každý si vybere to, co potřebuje. Máte-li v obytném prostoru přesně vyhrazené místo pro sezení, tedy to, kam pohovku postavíte, bude výběr o to snadnější.

Luxusní sedací souprava Hip Hop s textilním potahem v celo- i vícebarevném provedení. Konstrukce je z masivního dřeva a překližek. Výplň sedáku a opěráku tvoří polyuretanová pěna potažená polyesterovou podšívkou.

FOTO: Alax (2x)

Konečnou podobu sedačky si vyzkoušejte už v obchodě. Zjistíte, že modulové sezení je bezpečné, jednotlivé díly jsou k sobě připevněné silnými suchými zipy nebo skrytými poutky. Takto vytvořená variabilní pohovka má spoustu výhod.

Jednou z nich je pohodlí pro každého člena domácnosti, ale i to, že každý modul můžete snadno přenášet samostatně do jiných místností.

Originální sedací souprava Senso má všechna velká plus. Je měkká a nemá žádné ostré rohy, je pohodlná a bezpečná. Sedáky jsou tak lehké, že s nimi může manipulovat i dítě.

FOTO: Polstrin design (2x)

V barvách je stále oblíbená šedá, antracitová, béžová, bílá nebo hnědá. Patří mezi odstíny neutrální, které v interiéru působí harmonicky.

Milovníci výraznějších a jasnějších barev ale mají také z čeho vybírat. Sedačku poskládají např. z modulů v různých barevných variacích. Třeba moduly béžové pohovky mohou mít různé tóny barevného potahu a konečným efektem bude barevná škála béžové.

Pohovku oživíte i jedním či dvěma moduly ve výrazné barvě potahu nebo ve vzorovaném potahu, které rozsvítí neutrální vzhled prostoru. V úvahu berte vždy celkový styl interiéru.