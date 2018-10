Čtyři tváře domu, který čeká demolice

Zbývá-li domu posledních deset let života, není to právě veselá vyhlídka. Je to ale stále dost dlouhý čas na to, aby mohl být svému prostředí užitečný. Právě takto technicky i filozoficky zajímavý úkol připadl architektům z japonského studia SugawaraDaisuke Architects. Ti nijak velkému domu v Tokiu dokázali vtisknout hned čtyři různé funkce. Až do poslední chvíle tak bude užitečný hned v několika směrech.