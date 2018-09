nes, Novinky

Nominaci na titul Stavba roku udělila sedmičlenná porota v čele s architektkou Radomírou Sedlákovou 15 dílům z celkového počtu 42 přihlášených. Veřejnost má přitom stále možnost vybrat si svého vlastního favorita hlasováním na webu soutěže, a to až do 25. září, do 12. hodiny polední. Novinkou letošního roku je, že do klání o Cenu veřejnosti jsou tentokrát zařazena veškerá přihlášená díla.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pak proběhne na slavnostním večeru Dnů architektury 3. října 2018 v pražské Betlémské kapli. Během večera bude uděleno pět titulů a zvláštní ceny Stavba roku a také ocenění kategorií Zahraniční stavba roku a Urbanistický projekt roku.

Kompletní dokumentaci každé přihlášené stavby v soutěži prozkoumala nejenom odborná porota, ale také devětadvacetičlenný tým Sborů expertů. Z přihlášených staveb bylo třeba vybrat díla vhodná pro postup do druhého kola. Těch odborníci nakonec vybrali 29 a všechna je pak osobně navštívili. Z těchto staveb nakonec porota vybrala posledních 15 projektů, které jsou nominovány na titul Stavba roku 2018.

„Pokles veřejných zakázek se projevil i v soutěži a letos převládaly soukromé investice v nečekaně bohatém sortimentu – bydlení, kanceláře, sportovní či zdravotní stavby. Bydlení je převážně developerské s programovým důrazem na vyšší standard a poprvé i formu nájemního bydlení. Nepravidelnému územnímu zastoupení dominovala Praha a Středočeský kraj. Oproti předchozím letům došlo ke změně skladby soutěžících staveb podle funkce, zcela chyběly stavby dopravní. Letos soutěžilo 14 rekonstrukcí rozmanitého typu, historických objektů i novějších staveb, což je třetina z přihlášených děl. Deset z nich porota navštívila,“ hodnotí letošní ročník soutěže předsedkyně poroty paní architektka Radomíra Sedláková.

Organizátorem soutěže Stavba roku je již tradičně Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za účasti spoluvypisovatelů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Záštitu nad soutěží převzal prezident České republiky, předseda Senátu Parlamentu ČR, ministerstva dopravy, kultury, pro místní rozvoj i životního prostředí a další instituce.

Se všemi přihlášenými díly se veřejnost bude moci seznámit také na veletrhu For Arch (18. - 22. 9. Praha - Letňany), a to v rámci putovní výstavy. Ta dále bude ke spatření například v říjnu na Pražském hradě v rámci akce Architecture Week, poté se přesune na další místa v republice.

Přehled 15 děl nominovaných na titul Stavba roku 2018 (číslo označuje pořadí, v jakém byla díla přihlášena)



1. Vinařská 100dola s chrámem vína, Valtice

Vinařská 100dola s chrámem vína, Valtice

Autor: arch 21, s. r. o., M2AI.COM

Projektant: Jiří Marek, Jan Mléčka



Dodavatel: JS - abacus, s. r. o.

Přihlašovatel: Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, a. s.

Investor: Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, a. s.

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření ojedinělého prostoru k prezentaci vín se zřetelem k využití cihlových konstrukcí.

2. Sportovní hala Dolní Břežany

Sportovní hala Dolní Břežany

Autor: Sporadical, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová

Projektant: VPÚ Deco Praha, a. s.

Dodavatel: PKS stavby, a. s.

Přihlašovatel: PKS stavby, a. s.

Investor: Obec Dolní Břežany

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření ojedinělého výukového prostoru s nápaditou konstrukcí se zřetelem k přínosu pro aktivní život obce.

3. Top rezidence Šárecké údolí, Praha

Top rezidence Šárecké údolí, Praha

Autor: Architektura - Hájek Architekti, s. r. o., Jaroslav Šafer, Oldřich Hájek, Pavel Lesenský, Jakub Koníř, Olga Kostřížová. Interiéry - Artěl, spol. s r. o. - Studio Olgoj Chorchoj, Simplin, s. r. o.

Projektant: AED project, a. s., Aleš Marek, Karel Chlupáč, Marek Ženka, František Roztočil

Dodavatel: Casta, a. s.

Přihlašovatel: KKCG Real Estate, a. s.

Investor: Theta Real, s. r. o.

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření netradičně pojatého obytného prostředí souboru rodinných domů se zřetelem k pojetí veřejného prostoru mezi domy.

4. Obchodní a kulturní centrum Petrof Gallery, Hradec Králové

Obchodní a kulturní centrum Petrof Gallery, Hradec Králové

Autor: Janis Vlachopulos, Vladimír Lavrík

Projektant: Adonis Projekt, spol. s r. o.

Dodavatel: Stating, s. r. o.

Přihlašovatel: Stating, s. r. o.

Investor: Petrof, spol. s r. o.

Nominace na titul je udělena za: Nápaditě provedenou proměnu původně výrobního objektu na prezentační prostor se zřetelem ke kulturnímu významu pro město.

13. Multifunkční budova Kliniky Dr. Pírka, Mladá Boleslav

Multifunkční budova Kliniky Dr. Pírka, Mladá Boleslav

Autor: Huť architektury Martin Rajniš s. r. o., Martin Rajniš, David Kubík

Projektant: Huť architektury Martin Rajniš s. r. o., Deltaplan, spol. s r. o.

Dodavatel: PP 53, a. s.

Přihlašovatel: PP 53, a. s.

Investor: Klinika Dr. Pírka, s. r. o.

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření pro pacienty přátelské stavby se zřetelem k ekologickému a energetickému řešení.

17. Vstupní areál technického vývojového centra Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav

Vstupní areál technického vývojového centra Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav

Autor: Kabaň - Sporina & Onfrej architekti: MA (tzn. Master of Arts) Jozef Kabaň, Michal Sporina, Štefan Onofrej, Hlaváček - architekti, s. r. o.: Michal Hlaváček, Zdeněk Holek, Tomáš Skřivan, Lenka Tanzerová

Projektant: Hlaváček – architekti, s. r. o.

Dodavatel: B.P.B.P., s. a., Bielsko Biala, Krzysztof Loranzyk, Alexander Swierczek

Přihlašovatel: Hlaváček - architekti, s. r. o.

Investor: Škoda Auto, a. s., Josef Pilvousek, Pavol Lancz, Cyril Kunštek, Irena Lanczová, Miroslav Matoušek

Nominace na titul je udělena za: Komplexní kultivovanou proměnu vstupního prostoru se zřetelem k charakteru vytvořených nových pracovních prostor.

20. Schaeffler Production CZ s. r. o., závod Svitavy

Schaeffler Production CZ s. r. o., závod Svitavy

Autor: Teen engineering, s. r. o.

Projektant: Teen engineering, s. r. o.

Dodavatel: IMOS Brno, a. s., závod Ostrava

Přihlašovatel: Schaeffler Production CZ s. r. o.

Investor: Schaeffler Production CZ s. r. o.

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření elegantního jednoduchého výrobního souboru se zřetelem ke kulturní úrovni vnitřního prostředí a designovému zpracování všech detailů.

23. Palác Špork, Praha

Palác Špork, Praha

Autor: Stanislav Fiala, spolupráce - Jiří Václavů, Petr Jehlík, Zuzana Boháčová, Tomáš Oth

Projektant: Fiala+Němec s. r. o.

Dodavatel: Hinton, a. s.

Přihlašovatel: Hinton, a. s.

Investor: Palác Špork, a. s.

Developer: Sebre, a. s.

Nominace na titul je udělena za: Rekonstrukci a dostavbu staveb, jež byly novými vstupy proměněny na výrazný městský palác se zřetelem k výtvarnému řešení všech prostorů.

26. Administrativní budova Visionary, Praha

Administrativní budova Visionary, Praha

Autor: Jakub Cigler

Projektant: Jakub Cigler Architekti, a. s.

Dodavatel: Skanska, a. s.

Přihlašovatel: Skanska, a. s.

Investor: Skanska Property Czech Republic, s. r. o.

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření nového typu nájemní kancelářské budovy s výrazným městotvorným řešením, se zřetelem k nabídce veřejných prostor uvnitř i kolem stavby.

27. Rekonstrukce koupaliště Riviera, Brno - Pisárky

Rekonstrukce koupaliště Riviera, Brno - Pisárky

Autor: Pavel Gregor, Petr Klaška, Filip Orsava, David Wdówka

Projektant: Centroprojekt Group, a. s.

Dodavatel: Metrostav a. s.

Přihlašovatel: Starez - Sport, a. s.

Investor: Statutární město Brno

Nominace na titul je udělena za: Kultivovanou a uživatelsky příjemnou proměnu konstrukcí vodních ploch se zřetelem k řešení komunikací v areálu.

30. Rekonstrukce zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží

Rekonstrukce zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží

Autor: Jaroslav Marjanko, Rudolf Kornfeld

Projektant: SUDOP Praha, a. s., Jaroslava Šudová

Dodavatel: Metrostav - Prominecon rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.

Přihlašovatel: Správa železniční dopravní stavby, s. o.

Investor: Správa železniční dopravní stavby, s. o.

Nominace na titul je udělena za: Čistou opravu technicky významné památkové konstrukce se zřetelem k náročnosti prací prováděných bez omezení provozu nádraží.

31. Zimní stadion Škoda Icerink, Praha - Strašnice

Zimní stadion Škoda Icerink, Praha - Strašnice

Autor: Břetislav Plachý, spolupráce Vrtiška Žák

Projektant: Generální projektant Atelier A+B - Břetislav Plachý

Dodavatel: Subterra, a. s.

Přihlašovatel: Padok Investments, s. r. o.

Investor: Padok Investments, s. r. o.

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření nápaditého souboru staveb pro volnočasové sportování se zřetelem k ekonomickému a ekologickému řešení.

35. Rodinný dům v Neveklově – Křečovicích

Rodinný dům v Neveklově – Křečovicích

Autor: Michal Kunc, Atelier Kunc Architects, Alžběta Vrabcová, DMAE Architects

Projektant: Jan Pavel Vlček

Dodavatel: TFH dřevěné skeletové domy, s. r. o.

Přihlašovatel: Atelier Kunc Architects

Investor: soukromá osoba

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření jednoduché, funkčně dokonale promyšlené stavby se zřetelem ke krajinnému řešení.

36. Rezidence U Michelského mlýna, Praha

Rezidence U Michelského mlýna, Praha

Autor: Milan Mlada

Projektant: AGE project, s. r. o.

Dodavatel: Syner, s. r. o.

Přihlašovatel: AGE project, s. r. o.

Investor: Lysithea, a. s.

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření kultivovaného městského obytného bloku nového typu se zřetelem k zahradním úpravám a využití starých konstrukcí.

37. Panorama Golf resort Kácov

Panorama Golf resort Kácov

Autor: Libor Jirásek, Martin Rajniš, Mojmír Ranný, Michael Terech

Projektant: Golfer, s. r. o., AED project a. s., Ranný architects, s. r. o.

Dodavatel: Construction Management

Přihlašovatel: Golfer, s. r. o.

Investor: Sázava Parkland, a. s.

Nominace na titul je udělena za: Vytvoření nápaditě tvarované dřevěné stavby se zřetelem ke krajinným úpravám všech hracích ploch.