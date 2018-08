Jana Nesvadbová, Novinky

Architekty z ateliéru ALTS Design Office oslovili klienti s přáním, aby jejich dvoupodlažní dům modernizovali a rekonstruovali vše, co je zastaralé a nevyhovující nejenom po vzhledové, ale také technické stránce.

Architekti zvolili pro interiér domu svítidla v minimalistickém stylu. Tak plní svou funkci, přitom nijak neruší vzhled místností.

FOTO: Kenta Kawamura

Jak architekti na místě zjistili, stavba to nebyla nijak špatná, její návrh musel odpovídat přísným dobovým požadavkům na odolnost budov vůči zemětřesení. Během let ovšem její některá technická řešení morálně zastarala. A také vzhled interiéru nebyl už tím, po čem by mladá rodina s dětmi toužila.

V horním podlaží zmizely příčky. Trámy označující, kde byly, však architekti ponechali na místě.

FOTO: Kenta Kawamura

V dřevostavbě s celkovou plochou podlah 92,11 m² bylo proto potřeba vyměnit například veškeré izolace zdí, které už neodpovídaly dnešním normám. Stále bylo samozřejmě nutné dbát na pravidla týkající se odolnosti vůči zemětřesní.

Díky novým technologiím však mohli architekti interiér mnohem více otevřít a propojit tam, kde to bylo funkční. Naopak, na jiných místech přibyly příčky, které umožnily vytvořit soukromé místnosti.

Interiér domu má čistě bílou výmalbu, některé prvky jsou ale pro ozvláštnění natřené ve světlém odstínu béžové.

FOTO: Kenta Kawamura

Velkou změnou prošla vlastní dispozice domu. Architekti přesunuli obývací pokoj s jídelnou do horního podlaží, které původně sloužilo jako klidová zóna. Byla zde hlavní ložnice se dvěma japonskými stylovými místnostmi. Ty z domu zcela zmizely.

V přízemí je nově ložnice a dvojice dětských pokojů.

FOTO: Kenta Kawamura

Krok to byl logický, protože s ohledem na okolní hustou zástavbu, pokud mohla nějaká okna nabídnout hezký výhled, byla to ta v horním podlaží, které navíc sahá až pod střechu a působí tak velice vzdušně. Nově je zde tedy hlavní společenská místnost spojená s kuchyní a jídelní zónou.

Interiér je mírně rozšířen o dřívější terasu a po odstranění některých příček celý prostor vysloveně prokoukl díky velkému množství denního světla.

Jedním z původních prvků je dlažba označující zádveří.

FOTO: Kenta Kawamura

Přízemí domu je nově organizováno jako soukromá zóna. Je zde ložnice rodičů a také dva dětské pokoje. Vše doplňuje samostatná toaleta a malá koupelna. (V horním podlaží je pouze toaleta.)

Téměř 40 let starý dům stojí v hustě zastavěné části města.

FOTO: Kenta Kawamura

Architekti se ovšem bezhlavě nevzdali všeho, co v domě bylo původně. Ponechali například za vstupními dveřmi cihlově červenou dlažbu. Teprve až za stupněm následuje nová šedá podlaha. Zůstalo tím tak jednoduše určeno, kam sahá zádveří.

Také některé dřevěné prvky zařízení domu zůstaly na svém místě. Například interiérové dveře. Majitelé pak sami měli tmavý nábytek, a tak architekti zvolili na většinu stěn čistě bílou výmalbu.

Podlahy v obytných částech domu jsou ze světlého dřeva, které právě barvu nábytku a výmalby hladce propojuje. Jemným osvěžením je natření vybraných prvků ve velice světlém béžovém odstínu.

Přízemí. Stav před: 1 zádveří, 2 ložnice, 3 obývák + kuchyň + jídelna, 4 umývárna, 5 koupelna. Stav po: 1 zádveří, 2 ložnice rodičů, 3 dětský pokoj, 4 dětský pokoj, 5 šatna, 6 koupelna

FOTO: ALTS Design office (2x)

Horní podlaží. Stav před: 1 ložnice, 2 japonská stylová místnost, 3 japonská stylová místnost, 4 terasa, 5 světlík. Stav po: 1 obývák, 2 jídelna, 3 kuchyň, 4 světlík

Původní podoba hlavní místnosti v přízemí. Na jejím místě jsou nyní dětské pokoje.

FOTO: Kenta Kawamura

Původní podoba chodby. Architekti zanechali na svém místě jak dlažbu a obklady, tak interiérové dveře.

FOTO: Kenta Kawamura