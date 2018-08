Právě pojetí víkendového bydlení Zuzany a Jiřího nás zaujalo – je to moderní přístup mladé rodiny, která hledala kontrast ke svému městskému stylu života. A že si ke svému plánu zvolili právě dřevostavbu, není jistě náhoda. Na naše všetečné dotazy odpovídal pan Jiří.

Popis dispozice Moderní dřevostavba koncipovaná jako víkendová chata má jednoduchý a kompaktní kvádrový tvar s dispozicí 3+kk. Ze vstupní chodby vedou dveře do koupelny, dětského pokoje a obytné části s jídelnou a kuchyňským koutem. Z obýváku je dále vstup do ložnice pro rodiče, která má překrásný výhled na řeku.

Chata má jednoduchý, obdélníkový půdorys a kompaktní tvar.

FOTO: Jan Homola

Jak vás napadlo postavit si víkendovou chatu?

Bydlíme v Praze na Vinohradech a hledali jsme nějaký únik z víru velkoměsta. Máme dvě malé děti a i kvůli nim jsme chtěli víkendy trávit odpočinkem v přírodě.

A jaké požadavky jste měli na lokalitu?

Hledali jsme místo, které by bylo blízko u vody i u Prahy. Měli jsme vyhlídnuté tři lokality: Vysočinu a okolí řeky Sázavy nebo Berounky. Nakonec jsme z hlediska praktičnosti na dojíždění zvolili Posázaví. Máme to z Prahy půl hodinky, což je pro nás ideální. Jezdíme sem díky tomu velmi často.

Čím vás zaujal právě tento pozemek?

Chtěli jsme být odtržení od života ve městě. Tento pozemek je daleko od obce v chatové oblasti přímo u řeky. Je to přesně ten kontrast k městskému životu, který jsme hledali.

Místa u Sázavy jsou často pro stavbu komplikovaná, bývají v prudkém svahu a ne dobře územně rozplánovaná. Náš pozemek má 1200 m2 a v horní části je rovný, tím pádem dobře a snadno využitelný.

Horní část pozemku byla rovná. Tam bylo možné stavět.

FOTO: Jan Homola

Spodní část, která má asi 500 m2, je ve svahu a prakticky se nedá využít, je tam jen cestička dolů k vodě. Řeka v tomto místě nabízí zajímavé přírodní momenty a taky spoustu možností vyžití. Jsme u chráněného pásma, nikdy tu tím pádem nebude žádná nová zástavba a je to krásný kus přírody.

Museli jste pozemek nějak upravovat?

Pozemek byl ve špatném stavu, byl zarostlý a bylo tu mnoho starých, odumřelých stromů, které jsme museli pokácet. Celou vrchní část pozemku bylo potřeba srovnat i bagrem. Navíc je to tu celé na skalnatém podloží, takže jakékoli výkopy či zásahy do půdy jsou extrémně komplikované.

Dům má odvětrávanou fasádu, nejsvrchnější vrstvu tvoří ničím neošetřená modřínová prkna. Ta budou časem měnit barvu a chata nabyde stříbrošedé barvy.

FOTO: Jan Homola

Na pozemku byla ještě i původní chata z roku 1919, která byla po revoluci asi 30 let neobydlená a zchátrala. Nesplňovala pro nás podmínky moderního bydlení, tak jsme se rozhodli ji zbourat. Využili jsme ale alespoň částečně její původní základy.

Ale kromě zkultivování a terénních úprav, které byly zpočátku náročnější, jsme žádné další zásahy dělat nemuseli.

Stavební povolení bývá pro lidi noční můrou, jak jste to zvládli vy?

Šlo nám to velice hladce. Koupili jsme totiž pozemek od lidí, kteří tu chtěli původně také stavět. Nakonec se rozhodli pro jiné místo, ale tou dobou už měli stavební povolení vyřízené, takže se na to jen navázalo. Udělali jsme v něm nějaké změny a úpravy, ale celkově nám to celý proces usnadnilo.

Kdo vám stavbu navrhl a jak to celé probíhalo?

Celý návrh připravila architektka Tereza Froňková. Měli jsme s ní už zkušenosti, protože nám navrhovala i byt v Praze, a byli jsme s její prací nadmíru spokojení. Komunikace a spolupráce s ní nám vyhovovala a všichni, které nám doporučila, fungovali vždy na 100 %.

Proto jsme ji požádali, aby navrhla i tuto chatu. Dali jsme jí zadání a ona pak pracovala samostatně, volila si sama také dodavatele. Oslovila firmu L-man, která dlouhodobě spolupracuje s firmou CS Dřevostavby. Ta následně realizovala kompletní dřevěnou konstrukci, zateplení, fasádu, terasu i vnitřní překližkové obklady.

Byli jste hned od začátku rozhodnutí pro dřevostavbu?

Máme rádi změnu, a proto jsme hledali kontrast k našemu vinohradskému bytu, který je zařízený ve stylu 20. let minulého století. Chtěli jsme něco moderního – něco kontrastního k betonu a cihle. Nejvíce sympatické nám bylo právě dřevo. Je na něm také skvělé to, že krásně voní a je ryze přírodní.

Chata se všemi jejími obslužnými systémy je řešena s důrazem na jednoduchost a blízkost přírodě.

FOTO: Jan Homola

Fasáda domu, která je ze sibiřského modřínu, nemá ani žádnou povrchovou úpravu. Bude šednout a na to se těšíme. Navíc je bezúdržbová a taková oživující, jak se pořád vyvíjí. V jednoduchosti je prostě krása.

Jak dlouho trvala celá výstavba, než jste se mohli nastěhovat?

Pozemek jsme koupili v roce 2014, následovala příprava studie, návrhu a rozpočtů. Hodně nás zbrzdilo čekání na obnovení přípojky na elektřinu, bez čehož jsme nemohli pokračovat dále. To trvalo asi 4 měsíce. Celkově se stavělo asi rok. Hrubá stavba trvala půl roku včetně zděného jádra z tvárnic.

Dřevěná konstrukce byla postavená za 14 dní a seskládání samotného dřevěného nosného skeletu zabralo pouhý jeden den. Detaily a dodělávky jsme v interiéru i exteriéru řešili dlouho, při kontrolních dnech jsme na to hodně dbali. Dostavěli jsme v roce 2017.

Můžete nám popsat dům po konstrukční stránce?

Konstrukční systém je z těžkého skeletu s difúzně otevřenou skladbou stěny, který je následně vyplněn lehkou sloupkovou konstrukcí. Střecha je plochá, na stropních trámech je pohledový záklop z palubek, nad ním zateplený rošt a pod plechovou krytinou provětrávaná mezera. V koupelně je jediný střešní otvor, a tím je světlík.

Majitelé se nechtěli stát otroky nově vybudované chaty. Hodlají ji využívat jako místo pro svůj odpočinek v přírodě.

FOTO: Jan Homola

Jaká je v chatě tepelná pohoda?

Protože na pozemku nejsou žádné vysoké stromy, měli jsme strach z toho, aby se stavba nepřehřívala. Proto jsme chtěli ten nejlepší a nejefektivnější způsob izolace, dbali jsme na kvalitu skladeb stěn i střechy. A opravdu to funguje. V létě se chodíme do domu zchladit. Hodně tomu pomáhají i venkovní žaluzie, které si většinou nastavíme na 45°. Pak vidíme ven, ale slunce nejde dovnitř.

V domě je i dobře promyšlené větrání a lze snadno udělat průvan. Klimatizace není vůbec potřeba. Navíc je to další věc, která vyžaduje údržbu a finance. Naše chata je v tomto jednoduchá a čistá. Naším základním požadavkem byl co nejjednodušší provoz. Ne si vytvářet další a další věci, o které se musíte starat a stávat se tak otrokem své chaty.

A jak je to se stavbou z pohledu energií? Řešili jste nějaké udržitelné systémy?

Všechno řešíme elektrickou energií. Obnovitelné zdroje jsme dlouho zvažovali, propočítávali si náklady a úspory. Ale vzhledem k tomu, že tu strávíme asi jen 6 dní v měsíci, návratnost technologií by byla extrémně dlouhá. Proto jsme raději pečlivě udělali návrh a zvolili jsme si kvalitní materiály a funkční systémy.

Centrální část chaty zabírá zděný box, který v chladných měsících akumuluje teplo.

FOTO: Jan Homola

Máme dostatečnou izolaci, zděné jádro pro lepší akumulaci, odvětrávanou fasádu i střechu, kvalitní okna, venkovní žaluzie a další „pasivní“ systémy pro snadný provoz domu. To nám v důsledku ušetří také hodně energie.

Chtěli jsme chatu řešit i co nejjednodušeji z hlediska technologií. Nepořizovat si inteligentní jednotky, které řídí úplně všechno. Máme tu dálkový alarm a dálkové topení, které jsme považovali za výhodné, a fungují skvěle. Ostatní věci jsou ale manuální. Snažili jsme se co nejvíce ctít přírodu.

Elektřinou tedy i vytápíte?

Ano, je tu elektrokotel. Radiátory máme umístěné podél velkých oken a v koupelně je žebřík. Občas si zatopíme i v krbových kamnech. Chata funguje díky promyšlenému návrhu perfektně v létě i v zimě. Roční vyúčtování ještě nemáme, ale nemyslím si, že to bude závratná suma. Stavba je navržena na efektivní a ekonomický provoz.

Hlavním zdrojem pro vytápění je elektrokotel, občas se ale majitelé rozhodnou přitopit krbovými kamny.

FOTO: Jan Homola

Jak to bylo s vodou?

Vodu jsme našli až velice hluboko. Zdálo se nám, že se musíme brzy prokopat snad až do Austrálie. Vrt máme do hloubky 250 metrů a naše studna je tak desetkrát hlubší než u ostatních sousedů v okolí. To jen potvrzuje fakt, že je u nás čím dál větší sucho.

Máte velice krásnou zahradu, kdo se o ni stará?

Zahradu navrhovala zahradní architektka Štěpánka Šmídová. V současné době máme lokální firmu, která nám jezdí jednou za čas posekat trávu a zastřihávat keře, takže to máme opravdu bezúdržbové.

Naše vize víkendové chaty je jiná, než ji měly generace před námi. Chceme si přijet na víkend odpočinout z města, relaxovat a dělat aktivity, která nás i naše děti baví a naplňují. Proto jsme se rozhodně nechtěli stát otroky naší víkendové chaty. A zařídili jsme si to tak, jak nám to vyhovuje.

Jak jste si poradili s dispozicí tohoto poměrně malého domu? Máte dostatek úložného prostoru?

Pro daný účel je tu úložného prostoru dostatek. Vše do detailu vymýšlela paní architektka tak, aby stavba fungovala esteticky i funkčně. Je tu vestavěný nábytek na míru a zároveň zhruba 60 % volného a vzdušného prostoru.

Dětský pokoj může eventuálně sloužit i jako pokoj pro hosty. Vyspí se v něm až čtyři lidé.

FOTO: Jan Homola

Do dětského pokoje, který může fungovat i jako pokoj pro hosty, se pohodlně vejdou 4 lidi. Je tam schovaná vytahovací postel. Všechen nábytek je z březové překližky a je perfektně promyšlený. Uloží se do něj peřiny, matrace a ve schodnicích jsou další úložné prostory.

Splnila dřevostavba vaše očekávání?

Ano, jsme spokojení. Projekt je super, místo taky. Musím smeknout před spoluprací firem. Nemuseli jsme s nimi řešit jediný problém. Bylo to občerstvující, skoro jsem ani nevěděl, že se něco děje. Se všemi problémy si firma poradila sama a byla s nimi velmi příjemná spolupráce.

I nyní s odstupem vidím, jak dobrou práci odvedli. Při užívání se neobjevila ani jediná skrytá vada. Zkrátka od začátku až do konce to byla příjemná zkušenost.

Ceny navíc od té doby ještě vzrostly, nejsou prý kvalitní lidi a je stavební boom. Jsme rádi, že už máme postaveno a že nás tato „šílená doba” nezastihla. Měli jsme dobrý timing, sešla se tu dobrá a spolehlivá parta lidí ve správnou dobu. Nejsme z toho vůbec znechucení, což možná někdy lidé po stavbě domu bývají. Právě naopak.

Máte ještě nějaké plány s domem a pozemkem do budoucna?

Ne, vše je hotovo. Není co dodělávat, splňuje to všechny naše požadavky.

Petra Pacáková, www.dřevostavitel.cz