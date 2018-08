Strom prorostl zdí domu tak důkladně, že není jisté, kdo na místě stál dříve

Téměř jako v logickém sporu o prvenství mezi vejcem a slepicí mohou se i obyvatelé části jihočínského Kuang-čou dohadovat o tom, co u nich stálo dříve. Zda to byl dům, anebo strom. Na první pohled to totiž není tak úplně patrné. Tak důkladně banyán zdí čtyřpatrového obytného domu prorostl. Úřady teď ovšem musí řešit jinou a mnohem palčivější otázku. A to sice tu nerudovskou - kam (nebo spíše co) s ním?