Gisela Růžičková, Právo

Když se řekne koupelnový nábytek, jako první ho napadne ikonická umyvadlová skříňka.

Donedávna bylo synonymem koupelny umakartové jádro na malém prostoru doplněné dřevotřískovým nábytkem.

Kolekce Kartell By Laufen, která od roku 2013 získala mnohá ocenění, se letos rozrůstá nejen o umyvadla, vany či nábytek, ale i nové dekory a barvy koupelnových doplňků včetně oblíbených velkoformátových zrcadel.

FOTO: Laufen (2x)

Nová výstavba i nové dekory a materiály vnesly také do oblasti koupelnového nábytku různorodost, pestrost a odvahu experimentovat. To je rozhodně dobře, i když ve srovnání s ostatními typy nábytku, určenými třeba do obýváků či ložnic, zůstává ten koupelnový stále konzervativní.

Jaké máte požadavky na koupelnový nábytek?

Je to především funkčnost. Ať už se tedy jedná o správný výběr materiálů, dobrou ergonomii, nebo i ekonomické hledisko, vždy by měl být nábytek hlavně funkční a uživatelsky příjemný.

Měl by nabízet nejen správné a bezpečné používání, ale také hodnotu, za kterou je člověk ochoten zaplatit.

Ideální volbou proti vlhkosti a nečistotám v koupelně jsou foliovaná dvířka. Folie obepíná dvířka z pohledové i ze všech čtyř bočních stran, díky čemuž vzniká jediný spoj pouze na zadní straně dvířek. Atraktivitu násobí široký výběr odstínů a dekorů.

Neméně důležitým faktorem je i míra inovace a zohlednění nejnovějších technologií.

Jaké jsou aktuální trendy?

Koupelnové skříňky se dnes musí nejen líbit, ale zároveň vydržet náročné podmínky panující v koupelnách.

Designéři se tak společně s výrobci snaží vymýšlet stále nové prvky a způsoby užívání, aby mohli nabídnout produkt s vyšší přidanou hodnotou. A i když jsou koupelnové skříňky mnohdy rozměrově menší, stále v sobě spojují více funkcí dohromady.

Dokonalý soulad oblíbené betonově šedé s nadčasovou bílou – to jsou typické znaky nábytku z kolekce Avantgarde. Předností skříněk je přiznaný korpus v betonovém dekoru, který tak elegantně doplňuje čelní plochu skříněk ve vysokém bílém lesku.

FOTO: Dřevojas

Přitom se ale základní typologie nábytku do koupelen s časem nemění. Například už zmiňovaná umyvadlová skříňka jako typ nábytku stále zůstává, a to hlavně proto, že je spojená s používáním umyvadla.

Přinese budoucnost nějaké výrazné změny?

Myslím, že větší změny v typologii koupelnového nábytku by mohly přinést až změny našich hygienických návyků a zvyklostí. Avizovanou změnou může být třeba nedostatek vody nebo nové poznatky a technologie, které umožní vykonávat naši hygienu a mytí zcela jiným způsobem, než dosud známe.

Lubo Majer

FOTO: archiv designéra

Úplně konkrétní obraz této myšlence asi dnes nedokážu dát, ale můžeme se celkem dobře inspirovat v kosmických technologiích, které se již běžně využívají při letech do vesmíru.

Co považujete za prohřešky v designu či v provedení nábytku?

Jedním z největších prohřešků je obecně jeho nefunkčnost. A to ve smyslu nesprávné ergonomie nábytku nebo ne zrovna dobře zvoleného materiálu a jeho následného zpracování.

Z estetického hlediska je pak podle mého nedostatkem i příliš velká snaha zaujmout. Jak se říká – méně je někdy více.

Elegantní nábytek Natural s umyvadly z litého mramoru se hodí do každé moderní koupelny. Nabídka zahrnuje skříňky se zásuvkami, ale i otevřené plochy či nižší boční skříňky s nebo bez dvířek.

FOTO: Ravak

Jak má podle vás vypadat ideální koupelna?

Na to mám jednoznačnou odpověď. Určitě má být prostorná a funkční s dostatkem denního světla. To je důležité, protože koupelna s minimálním přístupem denního světla, či dokonce jeho úplná absence, je neveselá tmavá místnost, do které nikdo nechodí rád a obzvlášť ráno.

Sérii Cubito Pure, pro niž jsou charakteristické čisté geometrické linie a noblesní vzhled, doplní vodovodní baterie, umyvadla na desku a také bezrámové sprchové kouty.

FOTO: Jika

S jakými barvami a materiály pracujete?

Řekl bych, že se v poslední době hodně barevně mírním, a proto u mě v současnosti vede nestárnoucí černá a bílá v kombinaci s přírodními barvami.

A materiály? Při navrhování produktu si vždy vybírám takové, které nabízejí maximum výhod a zároveň souzní s produktem, jeho výrazem i filozofií. Abych tedy odpověděl na otázku – nejraději pracuji s kvalitními pravdivými materiály.

Série skříněk Base, které jsou určené pro umyvadla Laufen Pro S a Val, se nese v duchu jednoduchosti a elegance v několika barevných provedeních včetně imitace jilmu.

Co nemá chybět v žádné koupelně?

Určitě takový kus nábytku, na který se budeme každé ráno těšit... Přece jenom je koupelna většinou první místností, kterou po probuzení navštívíme. A pak také uzavřené úložné prostory. Těch zkrátka není nikdy dost.

Krycí deska koupelnového nábytku ze série Forever je z voděodolného kompaktního laminátu, čelní plochy tvoří Artisan, pružný voděodolný povrch, nanášený na podklad ručně.

FOTO: Le Bon