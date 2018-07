Drobná rekonstrukce se zvrtla, dům prošel kompletní proměnou

Několik let jsem se těšila na to, až pojedeme k Ivanovi na Moravu fotit. Pořád to totiž podle něho nebylo dokonalé. Dočkala jsem se a trpělivost se vyplatila. Další rozměr již hotovému interiéru totiž dala i jeho žena Dita.