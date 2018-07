Karolina Černá, Právo

V prostoru, s nímž nesouzníme, velmi snadno dojde k úrazu, ať už je to bouchnutí do hlavy o skříňová dvířka, nepohodlné ohýbání ke spodním zásuvkám či prohýbání zad a vytahování na špičkách k horním policím.

Kuchyňské sestavy nemusejí hned ideálně následovat ergonomická pravidla, důležité je, co vyhovuje uživateli.

Zóny plynule za sebou

Jednotlivé zóny v kuchyni by měly navazovat – od místa pro ukládání zásob a nádobí po mycí, přípravné a nakonec varné centrum. U jednořadé kuchyně je to jednoduché, stejné je řazení v kuchyni ve tvaru písmene L.

U žádné z kuchyňských zón bychom se neměli zbytečně hrbit ani vytahovat na špičky.

U dvouřadé s protilehlými dílci dbáme, aby přípravné a varné centrum bylo pospolu na jedné straně, mycí a přípravné centrum na druhé. Podobně v kuchyni s ostrůvkem můžeme varné centrum v ostrůvku a vestavnou pečicí mikrovlnnou troubu v lince postavit naproti sobě.

U kuchyní tvaru písmen G nebo U je vhodné z trojice přípravné – mycí – varné centrum rozmístit dvě zóny jako odvěsny pravoúhlého trojúhelníku. Pomyslná přepona by neměla přesahovat vzdálenost šest metrů.

Důležité jsou také úrovně ukládaných předmětů. Nejčastěji používané zásoby, nástroje a nádobí máme uloženy v dosahu rukou při běžném postoji, tj. v lehce dostupných výsuvech pod pracovní deskou a v nižší úrovni horních skříněk. Méně používané věci patří nad a pod tuto úroveň. Těžší a větší nádoby, spotřebiče přitom dáme do spodních skříněk nebo do otevíracího soklu linky.

Pod přípravnou plochou jsou k dispozici přehledně uložené pracovní příbory, hrnce, elektrospotřebiče, prkénka.

Pod varným centrem mají své místo pracovní příbory, ale také koření.

Nezapomeňte, že...

„Kuchyně je jedna z nejpoužívanějších místností. Uspořádání by mělo být tedy dokonale funkční, s co největší užitnou plochou. Důležité je zvolit i správnou výšku pracovní plochy, nemusí být všude stejná. Nejníže můžeme umístit plochu pro vaření, pro pohodlnou kontrolu připravovaného pokrmu během vaření. Nezapomínejme na dostatek odkládací plochy, ideálně po obou stranách varné desky. Nezbytné je správně rozložit pracovní zóny tak, abychom se při každodenní práci v kuchyni zbytečně nenaběhali navíc,“ radí Lenka Lehečková, marketingová specialistka ze společnosti Siko.

Více kuchařů, více úrovní

Je-li v rodině několik různě vysokých zájemců o práci v kuchyni, vyplatí se zvolit kompromis nebo investovat do tzv. víceúrovňové pracovní desky.

Správnou výšku pracovní plochy určíme tak, že se k ní rovně postavíme, ohneme ruku v lokti do pravého úhlu – vzdálenost mezi nataženou dlaní a pracovní plochou má být 10 až 15 cm. Pro názornost: při výšce postavy 150 až 165 cm by výška základní pracovní plochy měla být 85–90 cm, varné centrum 75–80 cm snížené pro lehké nahlížení do hrnců a vyvýšený dřez s baterií 90–98 cm, abychom se při mytí nehrbili.

V zásobovací zóně se umisťují typické polotovary denní spotřeby, např. konzervy, koření, dochucovadla, rýže, těstoviny.

Vaříme-li při osvětlení, odstupňujeme také jeho úrovně. Bodová světla, LED pásy, přitom mají být cílená na konkrétní prostor, centrální svítidlo slouží pouze k základnímu osvětlení celé místnosti.

Menším postavám pomohou výklopné systémy horních skříněk, při jejich zavírání už to však tak snadné není. Spolehneme se proto raději na stabilní stoličku, stupínky, ke skříňkám umístěným až u stropu vezmeme na pomoc skládací schůdky.

V nižší úrovni horních skříněk je uloženo nejčastěji používané nádobí.

Pro kuchyň bez úrazu

Dlažba je z hlediska údržby praktická, jenže může být kluzká a je tvrdá – trávíme-li vařením hodně času, vystavujeme páteř a nohy zátěži. Vybíráme proto podlahu měkčí, např. kvalitní vinyl nebo korek.

Ekologická pohodlná elastická podlaha Wineo snižuje nasákavost vody, neulpívají na ní nečistoty. Tlumí také na minimum kročejovou hlučnost.

Myčku je vhodné umístit vedle dřezu, pro snazší vykládání nákupu je dobré mít odkládací plochu u spižírny a chladničky.

Pod dřezem nebo vedle myčky je nejvhodnější umístit odpadkové koše, stejně jako vytvořit prostor pro čisticí a mycí prostředky.

Varnou desku není vhodné dávat pod okno, těsně ke zdi či do rohu místnosti.

Vestavnou troubu zvolíme tak, aby umístění bylo do úrovně pasu až očí. Ani ona kvůli přístupu nepatří do rohu.

Digestoř by měla byt kvůli dostatečnému odtahu umístěna nejméně 65 cm nad elektrickou varnou plochou, nad plynovou 75 cm. U menší kuchyně plní odkládací plocha i funkci přípravnou. Cena sestavy 86 000 Kč.

Prostor na přípravu jídel by měl mít aspoň délku 90 cm, šířku minimálně 30 cm.

Kolem jídelního stolu a židlí by mělo být minimálně 90 cm volného místa pro pohodlný pohyb.

Drátěný výsuv v jinak těžko dostupném rohu kuchyňské linky šetří záda při ohýbání pro hrnce.