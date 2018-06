Čtyřčlenná rodina bydlí v dřevostavbě nedaleko Hradce Králové, ale rozhodla se postavit si víkendový dům na horách. Nejprve uvažovali o rekonstrukci starší chalupy, ale nakonec zvolili stavbu nového domu. Po dobrých zkušenostech z předešlé výstavby sáhli, jak jinak než opět po dřevostavbě.

Dispozice víkendového domu Víkendový dům vychází z typové varianty MS 03, ale s přistavěnou garáží. Zádveří domu tak spojuje garáž s obytnou částí domu. V přízemí se nachází WC, koupelna, ložnice a obývací pokoj volně propojený s kuchyní. Po dřevěných schodech v chodbě se dostáváme do druhého patra, které nabízí druhou koupelnu a tři pokoje včetně dětského pokoje.

Kdy padlo rozhodnutí, že si postavíte další dům?

Rodiče mají starou roubenou chalupu v Krkonoších a jezdili jsme tam už jako malé děti. Vždy jsem toužil po baráku na horách, akorát jsem neměl jasnou představu, kde by měl vlastně být. Nejprve jsem se rozhlížel po domech k rekonstrukci, ale nakonec jsme to přehodnotili a začali hledat vhodný pozemek pro nový dům.

Byla to určitě dobrá volba. Nemáme s ničím problém, v domě vše funguje a provoz také není náročný.

Umístění stavby na pozemku bylo třeba vybírat s ohledem na několik aspektů. Například bylo třeba dodržet povinný odstup od elektrického vedení, ale také od telefonních kabelů položených pod povrchem.

Jaká kritéria jste si stanovili při výběru pozemku?

Hledali jsme klidné místo s dobrou dostupností, ale zároveň v blízkosti lyžařského střediska. Nejprve jsme zvažovali právě Krkonoše, ale nabídka pozemků je omezená a jednání na úřadech je tam složité a zdlouhavé.

Jednání s úřady probíhalo rychle a vstřícně. Nepochybně i proto, že se majitelé ochotně přizpůsobili všem požadavkům, které specifičnost lokality vyžadovala. Včetně archeologického průzkumu.

V Orlických horách jsme našli ideální pozemek za slušnou cenu a papírování na úřadech je zde mnohem jednodušší. Pozemek má sice nějaké ty mouchy, ale není to nic, s čím by se nedalo pracovat. Během jednoho týdne bylo rozhodnuto a pozemek jsme koupili.

Váš pozemek se nachází v CHKO. Jednání na úřadech bylo tedy bezproblémové?

Při návrhu domu v CHKO je třeba respektovat například sklon střešní roviny, barvy a další parametry domu, ale veškeré jednání na úřadech proběhlo velmi rychle a všichni pracovníci byli milí a vstřícní.

Jediné, co nás trochu zaskočilo, bylo, když po nás chtěli archeologický posudek. Pozemek se totiž nachází na území s nálezy a původní majitel jej navíc nechal zavézt zeminou. V době, kdy jsme dělali výkopy, jsme tedy zavolali archeologa, aby posudek vypracoval. Nic jsme neplatili a bylo to jen malé zdržení.

Všechny přípojky a náležitosti pozemku už pak byly v pořádku?

Pozemek je sice velký okolo 3500 m2, ale jsou tu určitá omezení, kvůli kterým jsme museli respektovat umístění domu na pozemku. Za domem prochází dráty vysokého napětí, takže bylo třeba dodržet odstupovou vzdálenost a v přední části pozemku zase prochází telekomunikační kabely. Aby toho nebylo úplně málo, tak za pozemkem je i chráněný biotop.

V přízemí je obývací pokoj propojený s kuchyní hlavní, nikoli však jedinou místností.

Jinak pozemek má všechny přípojky kromě plynu a vody. Máme tedy studnu a voda z ní je velmi dobrá. Na pozemek byla dotažena i kanalizace, což nás překvapilo. To bychom v takovém místě nečekali.

Jak probíhala výstavba dřevostavby na horách?

Stavební sezóna je tu hodně zkrácená, takže na jaře jsme koupili pozemek a na přelomu dalšího roku jsme začali vyřizovat stavební povolení. Stavební povolení jsme dostali v březnu, ale až do května bylo špatné počasí.

V horském domě nemohla chybět krbová kamna, tato jsou vsazená přímo do komína.

Výstavba začala v červnu a v září jsme měli dům obyvatelný. V půlce listopadu napadl první sníh a jeli jsme na běžky. I Vánoce jsme zde trávili a postupně dům zařizujeme. Na tento rok máme naplánovanou zahradu a garáž v přední části pozemku u cesty.

Neměli jste problém s přístupem kvůli materiálu?

Nejbližší betonárka je v Rychnově nad Kněžnou, takže se základovou deskou nebyl problém. Větší nervy byly s dopravou prefabrikovaných stěn. Je to k nám přeci jen do kopce a auta měla trochu komplikace k nám vyjet. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a člověk si říká, že to i za ty nervy stálo.

Měli jste jasnou představu, jakou bude mít váš dům dispozici?

Vycházeli jsme z typové varianty MS03, ale museli jsme dispozici zvětšit o garáž, která je na horách nutností. Zároveň se nám tím zvětšil obytný prostor ve druhém patře. Věděli jsme přesně, co chceme, takže dispozice nám naprosto vyhovuje.

Ložnici máme v přízemí i s jednou koupelnou, abychom nemuseli chodit do schodů. V patře je pak chodba, která spojuje koupelnu a další čtyři pokoje.

Chodbu majitelé umístili do středu domu. Po většinu dne ji osvětluje světlík.

Chodba je uprostřed domu a věděli jsme, že zde bude problém s nedostatkem světla. Rozhodli jsme se proto pro umístění světlovodu Velux. Jeho montáž byla rychlá a nevyžadovala zásadní zásah do střešního pláště budovy. Výsledný efekt je jedním slovem skvělý – příjemné světlo o intenzitě minimálně 60W žárovky. Kromě permanentního a dostatečně silného osvětlení po celý den máme dobrý pocit i z toho, že si trochu snížíme náklady na elektřinu.

I když byl projekt domu typový, tak na horách se přeci jen nacházíme v nejvyšší, 8. sněhové oblasti. Statici byli neúprosní a v obýváku nám tak například vznikl sloup. Upravit se však musel i projekt vazníků na střechu.

Čím se tento váš víkendový dům liší od toho, kde trvale bydlíte?

Dům, ve kterém bydlíme, je mnohem více technicky vybavený než tento na horách. Zvažoval jsem opět pořízení fotovoltaiky, ale poloha domu na pozemku není výhodná vůči světovým stranám.

Ložnice majitelů je v přízemí, v patře jsou pak další soukromé pokoje.

Navíc manželka chtěla jednodušší ovládání a obsluhu, takže máme pouze dálkově možnost řídit vytápění a venkovní rolety. Mezi dalšími požadavky manželky byl například centrální vysavač, který je skutečně praktický, hlavně pro rychlý úklid před odjezdem.

Jaký máte systém vytápění?

Celý dům vytápíme elektřinou v kombinaci s krbovým modulem Schiedel Kingfire. To jsou krbová kamna vsunutá přímo do komína a na stavbu nám je dovezli ve dvou kusech (modul s krbem a komín). V přízemí k tomu máme podlahové vytápění a ve druhém patře přímotopy.

Interiér majitelé stále ještě zařizují. Vybírají si především starší nábytek, který bude ladit s charakterem domu a s lokalitou.

V kamnech zatápíme jen výjimečně, a to hlavně když si chceme užít chvilku u hořícího ohně. V takových případech ale vypneme ostatní vytápění.

Se systémem kamen Kinfire jsme velmi spokojeni a jsou nesrovnatelně lepší než ta, která máme doma. Navíc zaberou méně místa.

Zmínil jste dálkové ovládání domu. Jakým způsobem to funguje?

V telefonu mám aplikaci, kterou se mohu napojit na spínání vytápění domu a také na ovládání venkovních rolet. Když se chystáme na hory, což je prakticky každý víkend, ve čtvrtek zapneme vytápění a v pátek už přijedeme do vyhřátého domu. V sobotu večer pak opět vypínáme vytápění a před odjezdem je ještě teplo.

Je to velmi praktický systém, který se určitě vyplatí. Představa, že přijedu do vymrzlého domu a musím zatápět jen kamny, je pro mě už nemyslitelná.

Jaké jsou vaše další plány?

Chystáme se na velký projekt zahrady. Seznámili jsme se tu se sousedkou, která má v tomto oboru zkušenosti. Navíc, kdo jiný má informace o tom, které rostliny se sem hodí a jaké tu je klima, než člověk, který tu dlouhodobě žije. V rámci úprav zahrady chceme dodělat i venkovní sezení za domem.

Půdorys domu

V přední části pozemku se chystáme postavit garáž, která bude v blízkosti příjezdové cesty. Samozřejmě postupně zařizujeme interiér, a proto sháníme starší nábytek.

Chcete se sem jednou přestěhovat?

Určitě. Dům jsme si postavili pro trvalé bydlení, jen je teď pro nás praktičtější dojíždět jen na víkendy kvůli práci a dětem. Nic se však nevyrovná možnosti jít si každý víkend zalyžovat se synem. Jednou, až bude míň povinností, bych se tu i rád usadil.

