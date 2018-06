Pavilon ve tvaru kokonu přímo vybízí k odpočinku

Je to pavilon, nebo je to kokon? Je to Ellipsicoon! Nizozemský architekt Ben van Berkel se svým týmem přispěl do kolekce projektu nazvaného Revolution Precrafted, který zájemcům nabízí prefabrikované domy a pavilony v limitovaných sériích, navržené předními světovými architekty a designéry. Nizozemci navrhli zajímavý a od pohledu velice útulný typ pavilonu, který má tvar kokonu.