Byt 4+1 velký 87 m2 tehdy rodina koupila. Každý z tříčlenné domácnosti si zabral jeden pokoj a zbytek byly společné prostory. Došlo na stavební úpravy i ke změnám v dispozičním uspořádání.

Od té doby ale uběhlo několik let. Synové se už vzdálili, každý má svůj byt a Miluše se v pražském bytě objevuje jen zřídka, protože častěji pobývá na venkově. I tak pocítila potřebu interiér zvelebit.

Když si ujasnila, co se jí nyní líbí, shodou okolností objevila na internetu práce designérky, které ji oslovily stejně jako interiér wellness studia, které navštívila. Tehdy netušila, že i to bylo dílem Markéty Fleischnerové, kterou nakonec ke spolupráci na svém bytě přizvala. V té době měla plné zuby barev...

Kuchyňská sestava nábytku (Egger) je vyrobena na míru podle autorského návrhu designérky z reliéfního lamina v barvě pískového dubu. Pracovní deska je vzhledově ve shodném odstínu pískového dubu, je ovšem speciálně upravena do nezbytné kvality.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Na Islandu, kde trávila dovolenou, ji uchvátila kombinace barev, kterou spatřila v sopce, ale nebyla si jistá její aplikací v interiéru. Směsice přírodních tonů jí hladila duši a pocítila velkou potřebu zklidnění.

Zatoužila po soukromé oáze, která jí otevře svou náruč vždy, když zavítá do Prahy. A přesně to jí splnila designérka Markéta.

Konferenční stolky jsou zhotovené na míru podle návrhu designérky z bíle lakovaného kovu a MDF desky.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Na začátku spolupráce jí svěřila své pocity a nechala jí volné ruce. Trvala však na zbroušení podlahy, která byla hodně poničená. „Práce nestála na žádném přesném zadání, tvořila jsem na základě poznání klientky, vlastní intuice a v daném finančním rámci,“ říká Markéta.

„Vždy spolehlivě přesně vím, co nechci, ale co chci, to jsem už tak jasně sdělit nedokázala. To vím v ojedinělých případech. Například jsem chtěla mikrovlnnou troubu v kuchyni, která tu podle návrhu neměla být,“ vysvětluje majitelka a pokračuje:

„Kuchyň je takovým kompromisem. Mám ráda vzdušné prostředí, kde volně proudí energie. Preferuji zaoblené a kulaté předměty před rovnými či hranatými. Cítím se být přírodní ženou.“

Sedací souprava Pablo (Casamoderna) umožňuje nejen pohodlné posezení, ale i případné nocování hostů, přestože není rozkládací. Své výsadní postavení tu našla i stojací lampa s masivní podnoží a textilním širmem (Claro).

FOTO: Lukáš Hausenblas

Právě takto svobodomyslnou Miluši vnímala designérka. „Dílo se podařilo, cítím se tu velmi dobře všude, ale nejlépe je mi v posteli. Moc ráda se dívám na svůj bílý žebřík,“ sdílí své potěšení z nového interiéru Miluše.

„Markéta se do mě musela mimořádně vcítit, protože mi tu nic nechybí a je mi tu dobře. Cítím tu vzdušnost! Určitě bych ráda ještě nějak upravila koupelnu a výhledově doděláme i poslední pokoj, který musí v našich představách a rozhodnutích teprve dozrát.“

Domov, který objímá



Majitelka si přála doladit byt. „Vnímala jsem ji především jako člověka, od toho se mi pak odvíjí vize interiéru,“ říká designérka. Nasloucháním to začalo. To představuje u designérky zcela zásadní krok v přístupu ke klientům.

Příliv ženské energie je patrný především v relaxačním pokoji, který díky něžné růžové barvě působí velmi jemně a slouží hlavně majitelce, ale i případným návštěvám k přespání na rozkládací pohovce (Ikea).

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Spatřila jsem tu nevhodně řešenou kuchyň a prostor rozštěpený na několik obdélníků, z nichž žádný neposkytoval prostor ke svému účelu a požadovanou vzdušnost. Po konzultaci s majitelkou jsme nakonec dospěly k názoru kompletního předělání celé kuchyně. Tím se ale celkově změnilo dispoziční uspořádání společenského prostoru. Dál jsem pak už pokračovala intuitivně.

Ložnice je dnes v jiné místnosti, než byla dřív, a v dalším samostatném pokoji si majitelka dopřála i vlastní relaxační prostor. Zde má i televizor, který v polyfunkčním prostoru záměrně není. Ovšem i ten je upravený tak, aby ho sem bylo možné v případě potřeby instalovat,“ vysvětluje Markéta.

Stěnu za kuchyňskou linkou pokrývá lakovaná tapeta. Za varnou deskou ji navíc ještě chrání opřené dubové prkénko. Původně zde ale měla být tapeta mandaly, kterou však výrobce nebyl schopen dodat v požadovaných barevných odstínech, proto došlo ke změně.

Pohodlnou postel (Ikea) s čalouněným čelem doplňují po stranách kulaté stolky s dekorativními lampami (XXXLutz).

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Tapety používám ráda, pro jejich strukturu, 3D efekt a také proto, že interiér pocitově víc zateplí.“

Prostředí zútulňují bíle lakovaný bambusový žebřík, koše a úzké poličky s obrázky.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Celkově bylo třeba prostor zesvětlit a převést do studenějších tonů. Naoranžovělou podlahu se podařilo zbrousit, ošetřit bílým voskem a přelakovat ochranným nátěrem. Barevně se skvěle spojila s reliéfním laminem v barvě pískového dubu, z něhož je vyroben nábytek v kuchyni (Egger) a multifunkční stůl.

Jemně přírodní nádech prostoru propůjčují i bílé lněné závěsy. Celý interiér působí nyní přátelským a uklidňujícím dojmem, který umocnila ženská energie.

Markéta Fleischnerová

Navrhuje soukromé i komerční interiéry a nábytek. Vytváří také interiéry v duchu feng-šuej. Stranou nezůstává ani dekorování interiéru. Pro jakékoliv příležitosti připravuje květinové dekorace. Nabízí atraktivní službu nazvanou rychlodesign a pořádá kurzy interiérového designu.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz