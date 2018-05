nes, Novinky

Celorepubliková soutěž Stavba roku umožňuje jejím účastníkům představit odborníkům i laické veřejnosti stavební díla vzniklá na území republiky a za určitých okolností i v zahraničí.

Stavební díla musí být dokončená, uvedená do provozu a předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2018. Na velikosti, typologii, účelu nebo náročnosti stavby nezáleží. Důležitým srovnávacím kritériem je kvalita – ta není spojena s konkrétním druhem díla, ale s úsilím investorů, architektů, stavitelů, projektantů a dodavatelů.

Soutěží se hned v několika kategoriích. Kromě té základní, Stavba roku, lze hlásit díla také do kategorie Zahraniční stavba roku, kam spadají díla vybudovaná mimo území ČR, ovšem s účastí českého subjektu, zvláštní kategorií je pak Stavba Středočeského kraje, samostatnou kategorii mají také Urbanistické projekty.

Stavby bude hodnotit odborná porota a vedle ní také Sbor expertů, kteří posuzují různé parametry staveb. Organizátorem soutěže je Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.