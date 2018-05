Jana Nesvadbová, Novinky

Jednou ze základních podmínek pro vypálení kvalitních cihel je dostatečně vysoká teplota. Ta se pohybuje zhruba v rozmezí od 700 do 1000 °C. Pro dosažení takových teplot je ovšem třeba spálit obrovské množství dřeva nebo uhlí. Případně využít jiný druh energie. V každém případě je výroba cihel energeticky nákladná a v důsledku také ne příliš ekologická, protože při ní vzniká nezanedbatelně velké množství oxidu uhličitého.

S tímto na paměti se britský student Alastair Marsh z fakulty architektury a stavebního inženýrství při univerzitě v Bathu pustil do výzkumu výroby cihel ze zeminy, která není vytvrzována vysokými teplotami, ale za použití speciálních alkalických sloučenin blízkých těm, které se běžně používají v domácnosti, v prostředcích na úklid. Tento proces se nazývá geopolymerace.

Chemikálie změní jíl obsažený v zemině na pojivo podobné cementu, které drží všechny ostatní složky pohromadě. Takto upravená zemina je pevnější a odolnější než zemina ve své přírodní podobě. „Takže získáme výhody pevnosti, na kterou jsme zvyklí u moderních materiálů, jako jsou cihly nebo cement, a přitom můžeme stále těžit z výhod používání přírodního materiálu, jímž je zemina. Tedy materiálu, jenž je široce dostupný,” vysvětlil Marsh pro agenturu Reuters.

Výroba směsi



Přidáním chemikálie do zeminy Marsh získává směs, kterou vytvrzuje už při teplotě 80 °C. Právě tato vlastnost je podle přesvědčení Brita důležitým argumentem pro nový způsob výroby cihel. Byl by nesrovnatelně energeticky úspornější a také by při něm vznikalo nesrovnatelně méně oxidu uhličitého.

Na výrobu nového druhu cihel autor přitom nezamýšlí používat zeminu z nejsvrchnějších vrstev, tedy tu, která je bohatá na minerály a využívá se v zemědělství. K výrobě je třeba naopak půdy z hlubších vrstev, která obsahuje jílovité složky s podílem hliníku a křemík. Právě ty jsou nezbytné pro příslušnou chemickou reakci.

V současnosti Marsh testuje vzorky zeminy z celého světa, aby ověřil jejich schopnost reakcí, a především chemické a fyzikální vlastnosti materiálu, který tak získává jejich geopolymerací. Pokud výrobky v testech obstojí, bude to znamenat, že jeho metodu lze celoplanetárně použít pro budování kvalitního udržitelného bydlení.