Jana Nesvadbová, Novinky

Klienti ve skutečnosti nepopisovali pouze svou představu budoucího domova, tímto prostým způsobem se odkazovali na jednu z předchozích staveb, kterou architekti studia vytvořili a kterou znali.

Zároveň na sobě ležící knihy velmi příhodně odkazují i k vrstvám pískovce, které jsou dobře vidět na severní straně svahu nad přístavem v Sydney. Právě tam je pozemek, který manželé, kaligraf a podnikatelka, vlastní a kde měl objekt vyrůst.

Veškerý pískovec, použitý na domě, pochází z pozemku, na kterém stavba stojí.

FOTO: Justin Alexander

Ze stejného pískovce jsou nejenom zdi domu, ale také dlažba terasy, která je zároveň střechou garáže.

FOTO: Justin Alexander

K domu vede do kopce se klikatící cestička.

FOTO: Justin Alexander

Původní, na pozemku již stojící impozantní plumérie zůstala přirozenou dominantou pozemku.

FOTO: Edward Birch

Dům nakonec v sobě vizuálně propojuje všechny tyto vjemy - na podstavci z pískovcového kamene se nůžkovitě střídají betonové vrstvy zaoblených rohů, které jsou už doslova architektonickým podpisem týmu Luigiho Rosselliho.

Přirozeným centrem každého podlaží domu je betonové schodiště oválného tvaru, které jako by je zakotvovalo do srázu, na němž dům stojí. Zároveň je v jeho centru umístěn výtah sjíždějící až do garáže.

Na stěnách schodiště jsou záměrně ponechané otisky bednění, tvořeného svisle orientovanými dřevěnými prkny. Vznikl tak zajímavý vzor, který povrch stěn ozvláštňuje.

Kousek od bazénu je do skalní stěny vytesaná malá jeskyňka.

FOTO: Justin Alexander

Kamenný masiv je pozadím pro malý vodopád stékající do bazénu.

FOTO: Justin Alexander

Kdo se nechce plahočit po klikaté pěšince na zahradě, může z garáže vyrazit k výtahu v domě tunelem vyraženým do pískovcového podloží vrchu Gondwanaland, na němž dům stojí. Jeho geologická historie je vepsána do stěn tunelu.

FOTO: Prue Roscoe

Vzor po bednění na stěnách schodiště hezky koresponduje se dřevem použitým na stupních schodů.

FOTO: Prue Roscoe

Velkou designovou delikatesou jsou na zakázku vyrobené dveře vedoucí do oválné chodby v přízemí. Všechny jsou totiž přesně prohnuté tak, aby kopírovaly eliptický tvar šachty.

FOTO: Justin Alexander

Není náhodou, že ústředním prvkem stavby se stal kámen. Veškerý pískovec na domě použitý totiž pochází z pozemku, na němž objekt stojí. Návštěvník jej nalezne prakticky na každém kroku, od sklepa až po střechu.

Zejména v interiéru spodního podlaží je pískovec ponechán na stěnách v surové podobě a vytváří zde vzory, nad nimiž zůstane v obdivu nejenom geolog, ale i laik.

Na schody z pískovce vystupující k plumérii je pak hezký výhled z obývacího pokoje a také z pracovny muže, jenž se věnuje kaligrafii. Zároveň je z těchto místností vidět i na malý bazén a miniaturní jeskyni vytesanou do skalního masivu vedle něj.

Jídelna s kuchyní nabízejí spoustu volného místa. Navazuje na ně navíc balkón, který je oblíbeným místem majitele pro chvíle odpočinku nad šálkem čaje.

FOTO: Prue Roscoe

Do tvaru oválu je stylizovaný také krb v obývacím pokoji.

FOTO: Prue Roscoe

Designérovi Romainovi Alwillovi se nádherně podařilo nalézt rovnováhu mezi materiály použitými v interiéru. Syrovost betonu vyvažuje teplé dřevo a od pohledu příjemně měkký nábytek v barvě mléčné čokolády.

FOTO: Prue Roscoe

Spodní část krbu, stejně jako strop, opět nese stopy po bednění, které jsou protipólem k dřevěné podlaze.

FOTO: Prue Roscoe

S okrovou barvou pískovce hezky kontrastuje světle šedá barva betonových bloků. Jejich orientace není nijak náhodná. Přesahy jsou navrženy tak, aby na jedné straně poskytovaly potřebné zastínění místnostem pod nimi, ovšem na straně druhé, aby neomezovaly výhled z oken do okolí.

Celek má pak připomínat hromádku knih položenou na stole, který reprezentuje pískovcový spodek domu.

Naproti krbu se skrz tajné dveře v knihovně vstupuje do pracovny majitele.

FOTO: Prue Roscoe

Jinou knihovnou se na úrovni obývacího pokoje vstupuje do koupelny.

FOTO: Prue Roscoe

Tvar oválu hraje v celém domě důležitou roli. Má takový tvar šachta výtahu, chodba, ale také například výstup na střešní terasu.

FOTO: Justin Alexander

Vnitřní uspořádání odpovídá umístění stavby, tj. je opačné než u standardního rodinného domu. Ložnice jsou v tomto případě v přízemí, zatímco hlavní společenské místnosti, tedy kuchyň s jídelnou, obývacím pokojem a rodinným pokojem jsou v patře, aby se obyvatelé mohli kochat po celý den co nejhezčím výhledem.

Ve sníženém přízemí, tj. v pískovcové základně domu, je pak hlavně pracovna a místnost s domácím kinem.

Půdorys - podlaží s garáží: 1 - vchod z ulice, 2 - garáž, 3 - výtah

FOTO: Luigi Rosselli Architects (4x)

Půdorys - snížené přízemí: 3 - výtah, 4 - koupelna, 5 - pracovna, 6 - vstup, 7 - domácí kino, 8 - prádelna

Půdorys - přízemí: 4 - koupelna, 9 - ložnice, 10 - koupelna k hlavní ložnici, 11 - terasa

Půdorys - patro: 4 - koupelna, 11 - terasa, 12 - spíž, 13 - kuchyň, 15 - rodinný pokoj, 16 - jídelna, 17 - obývací pokoj, 18 - bazén.