tnk, Novinky

Výhodou námořnického motivu je, že bude dobře ladit s mnoha dekoracemi přivezenými z letních dovolených. Uplatnit můžete i zdánlivě všední kousky, jako jsou různé mušle, kamínky a provázky.

Povlak na polštář, ozdobné knoflíky nebo lustr s motivem plachetnice vnesou do interiéru dojem svěžesti.

FOTO: Annabel James, DaWanda, TakaTomo.de

Tento motiv nejlépe ladí s modrou barvou, která do interiéru přináší pocit uvolněnosti, symbolizuje odpočinek, čistotu a je ideální barvou pomáhající k uklidnění. Plachetnice a loďky se tak obzvlášť hodí do ložnic a obecně do prostor sloužících k odpočinku.

Modely lodí skvěle dokreslí atmosféru v interiérech dekorovaných tímto motivem.

FOTO: Nobunto, The Nautical Company

K tomuto motivu patří i kombinace se sytou červenou barvou. Právě ta je součástí mnoha dekorací v námořnickém stylu a zvýrazní detaily, které mají být zdůrazněny.

Textilie s motivem loděk dodají stolování středomořskou atmosféru.

FOTO: Postcards Home

Mějte ale na paměti, že tento motiv se moc nehodí do prostor, které mají sloužit k podávání pracovních výkonů. Namísto toho, aby stimuloval k práci, spíš uklidňuje a bude odvádět pozornost od práce.

Stěny dekorujte tapetami se vzory lodiček a vln nebo obrázky či fotkami zobrazujícími lodě, zálivy a námořní dopravu.

FOTO: Cloudberry Living, Arthouse

Loďky jsou všeobecně nadčasovým vzorem, který nestárne. Nemusíte se tak obávat, že by zcela vyšel z módy. Ideální je na chaty a chalupy, kam vnese svěží středomořskou atmosféru.

Motiv loďky, plachetnice nebo parníku vykouzlí v kuchyni uvolněnou atmosféru.

FOTO: Sophie Allport, Yellow Octopus

Motiv loděk nejlépe vynikne na bleděmodrém nebo bílém pozadí. Ideální je volit studenější bílou, která vyvolá pocit chladu a připomene tak osvěžující pocit času stráveného u vody. [celá zpráva]