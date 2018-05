Sylva Svobodová, Právo

Sympatičtí manželé se třemi dětmi se rozhodli pro radikální krok. Pořídit si venkovskou chalupu, a to na samotě. Pracovně jsou v kontaktu s lidmi a cítili, že jim prospěje ticho, příroda, jiný styl života. Vybalancovat svoje vnitřní já, dát ruce z klávesnic, vyjít před chalupu a upéct třeba bábovku v pravých kachlových kamnech...

Rekonstrukce z druhého konce

Stará hájovna byla v dezolátním stavu, zdi byly zvenku do půlky plesnivé a mokré. Dlouho byla neobydlená, pak se v ní vystřídalo několik majitelů a sloužila většinou jako letní chalupa. Novodobí majitelé ji však chtěli využívat celoročně, a tak řešili nejdříve vytápění.

„Byla zde pouze kamna, proto jsme instalovali závěsné topení, podlahové přibylo při pozdější rekonstrukci," vysvětluje majitel.

Po strhnutí stěn v hájence se objevily atributy původních cihel a kamene. Majitelé rádi uvedli tyto materiály zpět do života.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pak se vrhli do opravy fasády s tím, že chtěli zachovat její původní vzhled, nenarušovat venkovský ráz a styl. Původní hájovna tedy byla opravená nejdříve zvenku a interiér ji teprve čekal.

I když to není běžný postup, manželé si dnes rozhodnutí pochvalují. Žít v hájence a pak teprve ve velkém rekonstruovat, mělo své výhody. Sžili se s ní, "osahali" si ji, věděli, co přesně chtějí, co potřebují.

Proměny původního interiéru v útulné bydlení se s nadšením a energií sobě vlastní chopila naše hostitelka. Střecha a exteriér byly zase výsadou jejího muže.

Od střechy po podlahu

I když nebyla daná regulativa od památkářů a majitelé měli volnou ruku, rozhodli se pro klasické bobrovky. „České chalupě sluší pálená keramika. Má zde svoji tradici, krovy jsou na to připravené, dobře udělané," vysvětluje majitel. Stejně tak zachovali dřevěná okna, ovšem ta jsou po dokonalé renovaci - natřená a nalakovaná.

V rámci vnitřní rekonstrukce se vyměnily i rozlámané a vyhnilé schody, z podlahy se strhlo linoleum ze 70. let, které nahradila nová dubová dřevěná podlaha ve velkém formátu.

V kuchyni je cihelná dlažba, která nestudí, proto zde není podlahové vytápění. Od kachlového sporáku je navíc tepla dost.

FOTO: Petr Horník, Právo

Manželé velmi oceňují i stavební firmu se šikovnými lidmi, protože jim mnohokrát nabídli lepší řešení, pomohli a skvěle poradili. Ručně, bez použití bagru, který by poškodil pozemek, vykopali jímku, hájenku „rozebrali“ na holé zdi, odvezli shnilá prkna, suť, správně instalovali rozvody vody, provedli hydroizolaci, zbavili chalupu vzlínající vody. Vše rychle a ve vysoké kvalitě.

Kamna stmelují rodinu

Kachlová kamna jsou jedinečný solitér, který k hájence patří. Sálají pohodou, sounáležitostí a spojují v sobě dvě vzácné vlastnosti: skvěle vypadají a zároveň jsou užitečná.

Majitelé mají hned dvoje a plánují třetí. V kuchyni je kachlový sporák, který kopíruje ten původní. Je v krémové barvě, s moderní technologií. Má zvětšené topidlo a dvě trouby.

„V jedné části peču buchty a v druhé maso. Je to paráda, využívám této přednosti moc ráda. Na chalupě nic v hrncích nemíchám, kulinařím tak, že zapékám," říká majitelka. „A přitom spálím minimum dřeva."

Kachlový sporák v kuchyni má dvě topeniště a stále se v něm peče. My jsme ochutnali báječnou mramorovou bábovku.

FOTO: Petr Horník, Právo

Další kachlová kamna jsou v obývacím pokoji. Tyčí se do výšky a se ctí dostojí svému pojmenování "sloupová". I když paní domu chtěla původně kulatá, menší.

„Majitelé si přáli kamna s krbovou vložkou, která jsou napojená na teplou vodu, vyhřívá se s ní podlaha. Vložka by se ale do kulatých kamen nevešla, takže tvar a rozměr byl jasný," vysvětluje Jitka Pokorná z firmy Fire Factory SE, která ve spolupráci s kamnářstvím Hanuš kachlová kamna dodala. Doporučila ale typ ve světlém odstínu, aby v prostoru působila subtilně.

Sloupová kachlová kamna mají krbovou vložku, jsou napojena na rozvody vody a vyhřívají i podlahu.

FOTO: Petr Horník, Právo

V procesu výroby jsou i poslední kamna, jež přijdou do jídelny s klenutými stropy. Původně zde kachle byly, ale ve špatném stavu. Ta nová se plánují s klasickým dekorem ledňáčka (větrací kachel) a ve stylu secese.

V jídelně místo dřevěné skříně budou v brzké době kachlová kamna s dekorem ledňáčka v secesním stylu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Koncepce volně stojící vany

Koupelna má tři prvky, které na sebe strhnou pozornost: samostatná vana, velké zrcadlo a marocký štuk na stěně. Jsou symbolem čistého designu a nadčasovosti.

Majitelka udělala dobře, když si prosadila, že bojler půjde do sklepa, pračka se schová za dvířka a sprchový kout zkrátka nebude.

V koupelně se musela skoro do metru vybrat původní podlaha, dělaly se nové rozvody vody, elektřina, instalovala se podlahová rohož.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Při rekonstrukci nezůstalo v koupelně takřka nic, vyvezla se původní podlaha a začalo se od píky. Manžel se nejdříve zhrozil, ale teď jsme s koupelnou moc spokojení,“ pochvaluje si.

Ve stylu Provence

Nenucenou eleganci venkova přináší do chalupy decentní odstíny, jemné květinové vzory, nádech patiny, poctivé materiály, retro styl.

Jemný decentní styl podpoří krémová sedačka a květinové potahy polštářů. Hezky ladí ke stylu chalupy s přírodními materiály.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Nechala jsem přečalounit křesílka novou kvalitní látkou, vybrala jsem potahy na polštáře. Byla to pro mě moc hezká práce, kterou jsem si s chutí užívala,“ říká majitelka. A my obdivujeme její vkus, který dokládá i výběr solitérní patinované komody a stojací lampy.