Starší činžovní dům se dočkal zrekonstruované půdy, na které mohl vzniknout pěkný světlý byt s dispozicí 2+kk a užitnou plochou cca 44 metrů čtverečních. Jeho majitel ho má v plánu zatím využívat ke komerčním účelům, ale později by ho rád obýval i on sám a z toho také vycházel při plánování rekonstrukce.

Kuchyňská sestava je vyrobena na zakázku firmou Hanák nábytek. Prostor mezi horními a dolními skříňkami oživuje obklad v dekoru titanu.

FOTO: Jiří Hurt, www.modernibyt.cz

Kompletní zařízení interiéru svěřil Pavlu Volínovi, jehož některé práce už znal a měl jeho plnou důvěru. Co se týká stylu, dostal designér úplně volnou ruku s podmínkou, že byt musí poptávající na první pohled zaujmout. Také se samozřejmě musel držet daného rozpočtu.

Menším omezením bylo pak nevzhledné a nepohodlné mlynářské schodiště vedoucí na galerii, které designér nově přizpůsobil prostoru a od něj se pak odrazil při dalším zařizování.

Jídelní stůl s masivní deskou doplňují zelené čalouněné židle a barevně ladící koberec z obchodu Kika.

FOTO: Jiří Hurt, www.modernibyt.cz

Původně chtěl Pavel vnést do bytu orientálně arabský styl, který ho inspiroval kdysi v Bruselu. Bohužel ale narazil na to, že z originálních materiálů se u nás nedalo sehnat vlastně nic. Šel tedy cestou kompromisů a vybíral z toho, co se alespoň trošku vešlo do orientální škatulky. Podařilo se to hlavně díky kobercům a typickým arabským vzorům na textiliích a tapetě nalepené za postelí na galerii.

Nový dřevěný vzhled dostalo původně mlynářské schodiště vedoucí na galerii s ložnicí.

FOTO: Jiří Hurt, www.modernibyt.cz

Požadovanou atmosféru dokreslují komody z masivního dřeva, které byly pro designéra překvapením, když je nečekaně objevil ve Scontu. Pečlivě také vybíral osvětlení, jež se stará o dostatek světla, ale hlavně o doladění stylu. Většinu lampiček pořídil v Asku.

Pro designéra bylo ve výsledku překvapivé, jak pěkně se v interiéru propojily barvy, jako jsou zlatá, stříbrná a bronzová. Celkovému pojetí se trošku vymyká moderní minimalistická kuchyň s dvířky v odstínu silver grey.

Chladný a strohý vzhled potlačuje obklad v dekoru titanu. Vzhledem k tomu, že byt je z pohledu úložných prostor určený spíše pro jednu osobu, je také kuchyň situovaná do tvaru písmene U poměrně velká. Tady se designér musel držet požadavku majitele.

Orientální nádech dodává ložnici mimo textilií i tapeta pořízená v Hornbachu a tepané kovové svítidlo z prodejny Asko nábytek.

FOTO: Jiří Hurt, www.modernibyt.cz

Hezký pohled na stylově zařízený interiér se naskytne také z galerie vyčleněné pro ložnici.

FOTO: Jiří Hurt, www.modernibyt.cz

Bílá sestava je ale schovaná za rohem, takže to charakter bytu nijak nenarušuje, a dokonce i návaznost na jídelnu s originálním stolem je přirozená.

Ložnice je umístěna na galerii a kromě dvojlůžka nabízí ještě vestavěnou skříň, která poskytuje jedny z mála úložných možností v bytě.

Rozvržení bytu: předsíň, obývací pokoj, koupelna s WC, kuchyň, galerie s ložnicí. Podlahová plocha: 44 m2

FOTO: Jiří Hurt, www.modernibyt.cz

Pavel Volín Vystudoval hospodářskou politiku a mezinárodní vztahy. Odmala je jeho velkým koníčkem design a zařizování interiéru, kterému se teď začal plně věnovat. Začínal s drobnými projekty pro své přátele, díky nimž získal i první zakázky. V současné době pracuje na volné noze v oblasti pronájmu a správy nemovitostí.

Lucie Martínková, www.modernibyt.cz