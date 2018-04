Jana Nesvadbová, Novinky

Rodina původně bydlela v Chicagu, v domě, který měl plochu 464 čtverečních metrů. Jak se ale manželé svěřili webu Storytender, jejich dům byl pro ně příliš velký. Měli k sobě daleko. Také měli daleko do Kalifornie, kterou si zamilovali a kam rádi jezdili.

Když jim jeden z Debbiiných kamarádů vyprávěl o komunitě lidí, kteří žijí v přestavěných školních autobusech, jimž se ve Spojených státech říká skoolies (od school bus, vyslovovaného skůl bas), řekli si, že tohle by mohl být ten správný směr.

Sešli se proto s těmito nadšenci a vyzvěděli od nich vše potřebné. Kde sehnat vyřazený autobus, jaký typ by se pro jejich početnou rodinu hodil, kde sehnat firmu, která by jej přestavěla na obytný vůz atd.

Autobus je zařízen v moderním britském stylu, který je mezi tradičními americkými obytnými vozy unikátní.

FOTO: AP

Renovace autobusu trvala nakonec půl roku, přičemž náklady na ni byly mnohem nižší, než kdyby si manželé chtěli koupit klasický obytný vůz. Interiér jejich obydlí je zařízen ve velice moderním, spíše britském stylu.

Nový, pohyblivý domov rodina hned využila k přestěhování do Kalifornie, kde se jí daří mnohem lépe. Debbie si pochvaluje, že když původně bydleli ve velké domě, byli prakticky se vším nespokojení.

„Cítili jsme se jako rodina vzájemně odcizení a moc jsme si přáli být tady, v Kalifornii. Teď jsme jako rodina mnohem více propojení. Život ve velmi těsném prostoru nás naučil lépe spolu vycházet. Teď spolu trávíme spoustu času a skvěle si to užíváme. Byla jsem také velmi překvapená, jak to bylo levné. Kdybychom kupovali klasický obytný vůz, zaplatili bychom dvojnásobek,” pochvaluje si maminka čtyř dětí ve věku od 18 měsíců do 10 let.

Šestičlenná rodina bydlí v přebudovaném školním autobuse

FOTO: AP

Navzdory nevelkému prostoru rodina ještě stále nalézá nová a nová místa, kde nějaký volný prostor zbyl. Dispozice jejich domova je přitom jednoduchá. Centrální prostor zabírá obývací pokoj, z jedné strany na něj navazuje kuchyň, ze druhé pak ložnice dětí, které spí na dvojici paland. Za nimi jsou dveře oddělující ložnici rodičů.

Všechno ale bohužel nešlo pokaždé tak, jak by si Debbie s Gabrielem přáli. Například technici firmy, která přestavovala autobus, toho podle mladé ženy dost nezvládli. Autobus jim dodali s protékající střechou, také odpady nebyly dobře propojeny.

„Všem, kdo se rozhodnou nechat si přestavět autobus na obydlí, bych doporučila, aby si hodně pečlivě vybrali firmu, která jim to bude dělat. Mnohdy jsme museli prát mimo domov a také centrální vytápění nefungovalo spolehlivě. Často jsme se probouzeli skoro umrzlí, protože se topení automaticky nespustilo,” popisuje prvotní potíže Debbie.

Čtveřice dětí ve věku od 18 měsíců do deseti let spí na dvou palandách.

FOTO: AP

O tom, že bydlení „na čtyřech kolech” není definitivní etapou jejich společného života, manželé nepochybují. Díky velkému uskromnění je ale zřejmé, že se jim takto podaří splatit veškeré dluhy, v budoucnu by si dokonce mohli ušetřit peníze na nákup menšího pozemku, kde by si chtěli nechat postavit malý domek.

„Bude to trochu lepší než teď, počítám s domkem o velikosti okolo 90 čtverečních metrů,” plánuje mladá Američanka.