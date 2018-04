Jana Nesvadbová, Novinky

Když si rodina Skota Marcina Teluse pořídila kočku Simbu a poté i psa, německou ovčačku Zaru, žádné velké bratření napříč druhy se, bohužel, nekonalo. Jak se majitel svěřil serveru Daily Mail, zvířata jsou schopna se vzájemně tolerovat, ale jsou raději, když nemusí být spolu.

Dům ve skotském Edinburghu zdobí nečekaný doplněk fasády.

Před nedávnem potřebovala rodina vyměnit hlavní vchodové dveře svého domu. Do těch původních Marcin vyřízl otvor a vložil do něj výklopná kočičí dvířka. Do nových dveří už je ale vmontovat nemohl. Dveře musí, kvůli pojistce, zůstat netknuté.

Marcin Telus sleduje svou kočku při jejím výstupu domů.

„Měli jsme dvě možnosti. Buď udělat díru přímo do zdi domu, anebo vsadit dvířka do skleněných dveří na zadní straně domu. Nápad, že kočka bude mít svůj vlastní vchod, a to v prvním patře, nám nakonec přišel jako nejlepší možné řešení,” vysvětlil pro britský server Marcin.

Sen každé kočky - vlastní vstup do domácnosti pána přístupný pouze pro ni.

Do boční fasády rodinného domu nejprve majitel proboural malý otvor pro kočičí dvířka a následně z několika polic a prken vytvořil přístupovou cestu, po které je schopna se bezpečně pohybovat pouze Simba.

Dům díky tomu získal nevšední doplněk, který působí na první pohled zvláštně. A pokud má divák to štěstí, že zrovna na cestičce zahlédne i její uživatelku, působí navíc i roztomile a vtipně.

Hrdá uživatelka nové stezky

Na tomto řešení vydělala navíc i obě zvířata. Zara obývá přízemí domu, zatímco Simba se může takto zdržovat jen v horním podlaží a přes „psí území” nemusí už vůbec procházet.

Na druhou stranu, jak jistě tuší každý majitel zvířat, to rozhodně neznamená, že by u Telusových zcela zavládl mír a obě dámy spolu čas od času přesto nezkřížily tlapky.

Kočka Simba s fenkou Zarou nejsou právě družné kamarádky.

