Rodinný dům Pavla a Ireny stojí na nevelkém pozemku o výměře zhruba sedm arů (700 m²), z nichž zabírá zhruba třetinu. Zbývající prostor se manželé rozhodli využít do posledního místečka.

„Vlastníma rukama, bez použití jakékoli mechanizace, jsme si vytvořili pro nás tu nejhezčí zahradu,” píše Pavel.

Na zahradě roste velký počet stromů, jehličnatých i listnatých, okrasných i užitkových.

Na pozemku, který koupili, původně stál starý dům. Ten ale nebylo možné nikterak využít, a tak jej bylo třeba strhnout. Zahrada byla navíc poněkud svažitá. Manželé ji proto nejprve museli srovnat.

Na zahradě je spousta květin, keřů a stromů. Přesto je na ní i několik volných ploch, vyhrazených především pro odpočinek majitelů.

„Současně s tím, jak jsme stavěli náš dům, využívala má žena každý kousek země k tomu, aby na něm vysazovala a množila nejrůznější druhy květin, travin, keříků a dalších rostlin. Po dokončení domu jsme se spolu vrhli do tvorby zahrady. Byly to zhruba tři roky každodenní dřiny, než se nám podařilo vytvořit něco, co by se podobalo naší představě,” vzpomíná náš čtenář.

Roztomile působí šlapáky ve tvaru stop, sloužící jako chodníček.

Oba manželé hledali inspiraci všude možně. Kupovali si časopisy, hledali na internetu, ale nikde nemohli nalézt řešení, které by se jim líbilo. Problémem byla vodní plocha.

Jako spousta dalších lidí, i oni chtěli mít bazén. Ovšem vidina modrého obdélníku „křičícího” ze zahrady je ani trochu nelákala. Nakonec se proto rozhodli pro bazén zastřešený, který si lépe udržuje teplotu vody v chladnějších letních dnech, neznečišťuje se navátým listím a hlavně, působí z hlediska barev v kontextu zahrady méně nápadně.

Na zahradě je nakonec krytý bazén, který svým vzhledem do jejího prostředí lépe zapadá.

Velkou péči od počátku věnují majitelé volbě rostlin. Svou zahradu rozčlenili do různých částí, jejichž vzhled komponovali jako na sebe navazující, ale přitom samostatné celky.

„Snažili jsme se, aby každý kout byl něčím zajímavý, a tomu jsme také přizpůsobili rozmanitost porostu. Jen stromy pěstujeme od jehličnatých až po ovocné. Samozřejmostí jsou různé druhy květin, ať již trvalek, nebo jednoletek, které pravidelně každý rok obměňujeme. Nerad bych zapomněl na velký počet travin, které dotvářejí atmosféru svou barevností, ale zároveň vytvářejí i zvukovou kulisu,” upozorňuje Pavel.

Při pohledu od domu není bazén téměř vidět.

Na ploše o přibližné velikosti jednoho aru pěstují také ovoce a zeleninu. Nechybí tradiční plodiny jako cibule, česnek, mrkev, petržel, brambory, ale také rajčata a baklažány. Protože mají malou vnučku, samozřejmostí je záhonek s jahodami a keříky malin.

Každé zákoutí zahrady má své kouzlo, pečlivě vybírané druhy rostlin tvoří hezké celky.

„Zahradu si užíváme neustále. Buď na ní pracujeme, anebo prostě jenom odpočíváme a radujeme se z ní, společně s našimi čtyřnohými miláčky,” uzavírá svůj dopis Pavel.

Na jaře těší majitele pohled mimo jiné na rozkvetlou vistárii.

A takto vypadá zahrada v zimním období, než napadne sníh.