Okolí domu v Pensylvánii přitahuje už po léta tisíce návštěvníků, z nichž mnozí si z návštěvy u této rodiny udělali svou vlastní vánoční tradici. Je zřejmé, že sem nepřicházejí pouze místní, cestu váží i spousta přespolních.

Jak uvádí agentura Reuters, každoroční výzdoba je sice dílem celé rodiny, v čele příprav ovšem stojí trojice bratrů - Matt, Jeff a James. „Vždy nám to zabere tak osm týdnů, než všechno zkompletujeme a připravíme tak, abychom mohli na Den díkůvzdání přesně v pět odpoledne rozsvítit,” řekl pro agenturu Matt Harhut.

Den díkůvzdání se v USA slaví tradičně vždy čtvrtý listopadový čtvrtek. A právě v tento den se u Harhutových rozsvítí veškerá výzdoba, a rozsvícená zůstává každý den do devíti nebo deseti hodin, podle toho, zda je pracovní den, či víkend.

Časové omezení atrakce není nepochopitelné. Za ta léta si rodina už dávno spočetla, že hodina provozu jejich „vánočního lunaparku” je stojí 9,5 dolaru, tedy zhruba 206 korun. Celkové náklady se pak vyšplhají na nějakých 2000 dolarů, tedy téměř 43 500 korun.

Na druhé straně, jejich výzdoba se dostala i do národní televizní soutěže Velký souboj vánočních světel, v níž sice nevyhráli, ovšem celá rodina si pokládá za čest, že se vůbec mohli celé zemi se svou zahradou představit. „Byl to neopakovatelný životní zážitek, který si budeme navždy pamatovat,” řekl Matt serveru The Times Tribune o návštěvě televizního štábu, který letošní přípravu osvětlení sledoval.