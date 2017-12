Pokud máte pocit, že platíte každoročně za energie zbytečně moc peněz, ale i v případě, že jste doma nějakým významným způsobem změnili styl využívání energií, vyplatí se pozvat si domů k odborné konzultaci tzv. energetického poradce.

Jeho služby mnoho dodavatelů energií nabízí nejen pro klienty, ale i pro širokou veřejnost zdarma. Využitím jeho služeb není nikdo společnosti zavázán, aby k ní přešel. Služby sama společnost chápe jako svou vlastní propagaci.

„Naši poradci pomohou při řešení otázek týkajících se energetické náročnosti bydlení, výměny zdroje tepla nebo využívání nových technologií v domácnosti,” říká Pavel Pfauser ze společnosti E.ON.

Návštěva poradce u klienta doma vypadá obvykle takto:

Poradce projde s hostitelem nejprve jeho faktury za energie, aby získal představu, jaké částky, a především ze jaké dodávky domácnost platí. Už v tomto okamžiku může někdy nabídnout lepší řešení tím, že vymyslí například jiný energetický tarif apod. Anebo navrhne přechod k jinému dodavateli, který nabízí pro danou lokalitu nebo pro konkrétní podmínky lepší ceny.

Mnohem důležitější je pak prohlídka samotné domácnosti. Při ní věnuje pozornost například stáří spotřebičů a dokáže vypočítat, zda by se vyplatilo pořídit nové. (Markantní rozdíl bývá například při výměně staré lednice za novou.)

Stejně tak bude věnovat pozornost stavu a typu zateplení domu, případně druhu a stáří oken. Opět může pomoci s posouzením a výpočtem, jestli se vyplatí do zateplení či výměny oken investovat, a dokáže zhruba odhadnout dobu, za niž se tyto úpravy majiteli finančně vrátí.

Energetický poradce se ovšem bude zajímat i o tak zdánlivé banality, jakými jsou například zvyklosti při větrání a vytápění. Ač to zní neuvěřitelně, stále je mnoho domácností, kde se větrá nesprávným způsobem - vůbec, nebo naopak příliš a zbytečně. Velcí přeborníci jsme ovšem podle zkušeností dodavatelů energií hlavně ve zbytečném přetápění domovů. S tím vším může energetický poradce pomoci a vypočítat, kolik by mohlo ušetřit peněz odstranění těchto běžných zlozvyků.

„Během návštěvy v rodinném domě může náš energetický poradce navrhnout třeba i přechod k fotovoltaice, pokud by se to dané domácnosti vyplatilo. V takovém případě by pak naše společnost mohla pomoci i s financováním celého systému. To už bychom ale předpokládali, že se dotyčný stane naším klientem a bude nám odprodávat eventuální přebytky energie,” říká Hana Novotná ze společnosti Bohemia Energy.

Jak poradce objednat

Většina dodavatelů energií nabízí možnost objednání energetického poradce buď přímým kontaktem po telefonu, anebo přes internetový dotazník.

Některé společnosti ovšem službu energetického poradce, jakožto fyzické osoby navštěvující zájemce z řad klientů i mimo ně, nenabízejí. Patří k nim například skupina ČEZ. Ta místo této služby nabízí všem zájemcům internetového poradce, kde si klient může veškeré potřebné informace vyhledat.

„Každý si tak může spočítat roční náklady na provoz osvětlení či domácích spotřebičů a pomocí přehledných rad a tipů si sám snížit účet za energie. Podrobnější poradenství poskytujeme v případě, že o ně má zákazník zájem. Nejvíce lze ušetřit u vytápění, které společně s ohřevem vody zodpovídá za 80 procent nákladů na energie v domácnosti. Radíme rovněž při výběru vhodného typu vytápění a při žádostech o dotace, ať už jde o výměnu kotle, nebo třeba instalaci obnovitelných zdrojů. Tyto služby jsou pro všechny zájemce,” sdělila na dotaz Novinek mluvčí skupiny ČEZ Alice Horáková.

Spotřebu pohlídá mobil

Další formu služby, pomáhající s kontrolou účtů za energie, nabízí energetická skupina innogy. Častým strašákem mnoha českých rodin jsou totiž nedoplatky.

„S naším hlídačem a mobilní aplikací innosvět dáváme zákazníkům do rukou jednoduchý a efektivní nástroj, jak nedoplatkům předcházet a mít spotřebu plynu pod kontrolou. Skvělé na tom je, že vše probíhá automaticky a zákazník si jen na mobilu nebo tabletu kontroluje, jak na tom je,“ vysvětlil Pavel Grochál z innogy.

Senzor instalovaný na plynoměr denně odesílá data do aplikace, která porovnává získaná data o skutečné spotřebě se zálohami až do data nejbližšího vyúčtování. Mobilní aplikace následně vyčíslí předpokládaný přeplatek nebo nedoplatek. Pokud částka přesáhne tisíc korun, aplikace zákazníkovi navrhne změnit si výši záloh.