Obývací pokoj prozradí náš způsob života

Bydlení je jako zrcadlo. Odráží se v něm, čemu se věnujeme, co máme rádi a o čem sníme. A to nejvíce v obývacím pokoji. Může to být čtení, poslech hudby, přátelé, rodina či nicnedělání u televize.