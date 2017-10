Rodina s tříletým chlapečkem pochází z Hradce Králové. Ve městě je podle názoru majitelů sice spousta možností, ale když bydlíte v bytě, může se život stát dost monotónním.

V obci Librantice nedaleko Hradce Králové měli k dispozici pozemek a rozhodli se začít stavět v této klidné lokalitě. Pan Jan pracuje ve firmě, která dřevostavby vyrábí a manželka se vrací zpět do pracovního života po mateřské dovolené. Do práce to však stále mají jen kousek.

Druhým objektem na zahradě je zahradní domek spojený s garáží.

FOTO: Jan Homola

Dispozice domu Vstup do domu je z podélné strany do prostorné předsíně. Předsíň navazuje na středovou chodbu s volným průchodem do obývacího pokoje spojeným s kuchyňským prostorem. V přízemí se dále nachází ložnice s šatnou, pokoj, koupelna, samostatné WC a schodišťový prostor do patra. Výstup schodiště ústí v chodbě, která spojuje další dva pokoje, kancelář, druhou koupelnu a technickou místnost. U rodinného domu se nachází i garáž s dalšími prostory, které nabízejí příjemné posezení s vlastní kuchyní.

Projekt stavby bylo třeba částečně přizpůsobit úzkému pozemku.

FOTO: Jan Homola

Jak dlouho jste přemýšleli o stavbě domu?

Výstavbu domu jsme zvažovali už dlouho, ale řešili jsme různé rodinné záležitosti. Chvíli jsme čekali v bytě, než jsme nabrali chuť a dech stavět.

Dříve nám vyhovovalo být ve městě, kde je vše dostupnější, ale nakonec jsme toužili být někde v klidu. Na rozdíl od bytovky můžeme kdykoliv vyjít ven a syn má mnohem lepší podmínky pro hraní.

Majitelé si podobu a řešení domu dobře dopředu promysleli, proto by na něm prakticky nic neměnili.

FOTO: Jan Homola

V jakém stavu byl pozemek, než jste začali stavět?

Spolu s naším domem se stavěl ještě dům sousední. Zatím jsme jedni z posledních, kdo tu stavěl. Inženýrské sítě tu sice jsou, ale jejich napojení je trochu složitější. Dům je ale standardně napojený na elektřinu a vodu i s čističkou do dešťové kanalizace.

Jak dlouho vám trvalo vyřízení stavebního povolení?

Stavební povolení jsme měli bez problému během pár týdnů a vše plynule navazovalo.

Z chodby vede schodiště do horního patra.

FOTO: Jan Homola

Máte typovou dřevostavbu, nebo individuální projekt?

Projekt našeho domu vycházel z typové varianty, která se staví poměrně často. Velkou roli ale sehrál tvar našeho pozemku, kvůli kterému jsme museli udělat vjezd od západu.

Pozemek je k tomu všemu i poměrně úzký, a navíc má obec předepsaný sklon střechy 35°. Všechna tato omezení jsme zohlednili v návrhu a dům si i uzpůsobili podle našich požadavků.

Interiér domu je zařízen v moderním stylu.

FOTO: Jan Homola

Měli jste od začátku v plánu patrový dům?

Není to tak, že bychom po něm přímo toužili. Prostě to tak vyplynulo. Určitě to ale není na škodu, a nakonec bych si poradil i s bungalovem.

V celém domě se topí podlahovým topením, v obývacím pokoji je pak i krbová vložka.

FOTO: Jan Homola

Jak dlouho vám trvala výstavba domu a byly nějaké komplikace?

Základovou desku jsme měli na klíč a byla hotová ještě v březnu. Panely se začaly montovat první týden v dubnu a prakticky do 4 měsíců jsme měli komplet hotovo.

V průběhu výstavby sice zapršelo, ale panely jsou dobře připravené z výroby, tak to nebyla výrazná komplikace.

V místnostech je spousta prakticky řešených úložných prostorů.

FOTO: Jan Homola

Za jak dlouho jste měli hotové terénní úpravy kolem domu?

Terénní úpravy jsme dokončili koncem roku a zbytek na jaře. Trvalo to zhruba 2 až 3 měsíce svépomocí, ale je to zájmová činnost, která nás baví.

Motiv panelu za pracovní plochou v kuchyni je použit také v obývacím pokoji.

FOTO: Jan Homola

Co se vám na vašem domě nejvíc líbí?

V domě mám několik vychytávek, na které jsem nepřišel úplně sám, ale jsou velmi praktické. Například skříně s uložením rozvodů nebo zabudovaná skříň s pračkou a sušičkou.

Vestavěné skříně a celkově nábytek jsem se snažil navrhnout tak, aby byl co nejkvalitnější a co nejméně se na něj usazoval prach. V domě máme i centrální vysavač, který nám velmi usnadňuje práci s úklidem.

Přechod z města na venkov ocení i malý syn majitelů. Na zahradě má mnohem víc příležitostí ke hrám. V domě má svůj vlastní pokojík.

FOTO: Jan Homola

Teď trochu klasická otázka: Jak ve vašem domě topíte?

Ve všech pokojích máme podlahové vytápění systémem elektrických rohoží s odporovým drátem. Je to podle mého naprosto dostačující a zajímavé v kombinaci s krbovými kamny.

Úplně perfektní je komín od Schiedelu, King Fire Parat, který má integrovanou krbovou vložku přímo do komína. Výkon 6 až 7 kW bohatě stačí i pro vytopení menšího domku. My to máme v kombinaci s podlahovým vytápěním a neměnil bych. Nejsou sice nejlevnější, ale opravdu za to stojí.

Navíc máme i doplněné větrání s řízenou rekuperací tepla a letos konečně nainstalované fotovoltaické panely na střeše. Co se týká zahradního domku, tak tam udržujeme jen minimální provozní teplotu elektrickými přímotopy.

V horním patře je kromě jiných místností také pracovna.

FOTO: Jan Homola

A jaké máte výdaje za vytápění?

Dokud jsme neměli fotovoltaiku, tak při 160 m² domu a zhruba 65 m² zahradního domku nám roční náklady vycházely okolo 33 tisíc, což je okolo 2750 Kč/měsíc. Letos již máme nainstalovanou fotovoltaiku a je znát snížení nákladů na zhruba 21 tisíc korun, a to už měsíčně vychází na příjemných 1750 Kč.

Jak se v domě cítíte v létě? Nepřehřívá se vám dřevostavba?

Přehřívání v domě cítit není. Na domě máme klasické rolety i předokenní rolety s čidly na světlo, takže ty fungují samy. Bylo by lepší dům umístit výhodněji vůči světovým stranám, ale to jsme byli limitováni pozemkem.

V patře jsme dali klimatizace, takže v zimě mohou částečně topit a v létě naopak chladit. Je příjemné, jak jde shora chladný vzduch.

Okna jsou stíněna interiérovými a exteriérovými roletami.

FOTO: Jan Homola

Kde v domě máte skladovací prostory?

V domě máme kromě vestavěných skříní i půdu a technickou místnost. Jinak na zahradě je venkovní samostatná garáž s letním domem, kam dáváme větší sezónní věci.

Venkovní letní domek používáte tedy spíš jako skladiště?

Částečně ano, protože v garáži jsem nikdy úplně neplánoval parkovat. V letním domku se ukrývá i úprava vody pro zahradu, která čerpá vodu z jímky a studny dle potřeby. V další místnosti je kompletně vybavený kuchyňský kout s posezením a samostatné venkovní sezení.

FOTO: Jan Homola

Je něco, co byste na domě dnes udělal jinak?

Celý dům jsme se snažili co nejvíc promyslet dopředu. Přeci jen u panelové výstavby není cesty zpět, jakmile se zadá výroba.

Zpětně bych asi přehodnotil okno v koupelně, které je dělené, ale spíš ho neotevíráme a bylo by asi hezčí mít pevné okno s jasným výhledem. Jinak sem, tam bych doplnil zásuvku, ale to jsou drobnosti. Například, nikdy by mě nenapadlo, že nám na zahradě budou dělat problém žáby, které vyhrabávají gabióny a dlažbu.

Jaké máte další plány?

Postupně jsme dodělávali fotovoltaiku nebo markýzu pro venkovní sezení. Teď je na řadě i venkovní dřevník.

Kristina Nešporová, www.drevostavitel.cz