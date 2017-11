Díky rodičům se podařilo objevit byt ve starším cihlovém domě na okraji Prahy, a tak bylo rozhodnuto.

Razantní změna dispozice

„To, že byl byt o 87 m2 ve špatném stavu, nám nevadilo. S kompletní rekonstrukcí jsme počítali,“ komentuje Radka. Důležitá byla změna dispozice bytu. Ta původní totiž nabízela byt 3 1/2+1 s obývacím pokojem o rozloze 25 m2, ložnicí 17 m2 a dětským pokojem 13 m2. Nešťastné bylo uspořádání kuchyně a přidruženého jídelního koutu.

„Původní kuchyně měla jen 6 m2 a sousedící jídelna 10 m2, která ale na půdorysu 2 × 5 m neumožňovala umístit ani větší jídelní stůl. Logické bylo obě místnosti propojit. To ale znamenalo posunout hned několik příček,“ vzpomíná Radka.

Pro odbornou konzultaci a následně kompletní návrh interiéru majitelé oslovili Ing. arch. Miroslava Stacha, který akceptoval omezené finanční možnosti mladého páru. Architekt upravil dispozici bytu na klasické 3+1.

Radikální rekonstrukce si vynutila bourací práce, při nichž se řešila nejen podlaha, ale i příčky, které se stavěly na jiných místech. Nedotknuté zůstaly jen nosné stěny bytu.

Prostorná kuchyň s jídelnou vznikla díky vybourání původních příček.

Zásadní změnou byla velká kuchyně s jídelním stolem až pro šest osob. Tento prostor vznikl z původní kuchyně, jídelny a části koupelny. Beze změny zůstal pouze prostor obývacího pokoje a ložnice.

Dětský pokoj byl rozšířen o část bývalé kuchyně a díky tomu získala pár metrů navíc nová koupelna. Dvě malé původní komory nahradily užší vestavěné skříně, do nichž se vešla i sušička.

Bouráním to začalo

Po vybourání příček a odstranění starých zničených parket vznikl velký 4cm rozdíl ve výšce podlah mezi místnostmi. Takže místo jednoduchého vyrovnání podlahy stěrkou přišly na řadu OSB desky a až poté následovaly stěrky. Položení finální podlahové krytiny z olejovaných dubových prken se tak posunulo o celý měsíc.

Největší stavební zádrhel nastal u odtahu digestoře. Ten se musel vejít do nízkého sádrokartonového podhledu tak, aby neměl pravé úhly a zároveň si zachoval požadovaný průměr odtahového potrubí. Vše kvůli nízké hlučnosti.

Velký stavební zásah představovalo bytové jádro – koupelna a toaleta. „Vodovodní trubky vedly tam, kde vůbec neměly být, a některé příčky byly postaveny ne z cihel, ale jen z jejich zbytků,“ glosuje situaci architekt Stach a dodává: „Vzhledem k tomu, že rozdíl ve výšce stropů byl až čtyři centimetry, musel se po posunutí příček použít sádrokartonový podhled.“

Vcházíme do nového



Vstupní předsíň se rekonstrukcí výrazně zvětšila a prosvětlila. Bezpečnostní vchodové dveře se z vnitřní strany sladily s interiérem do bílé barvy. Bílý je i nábytek, botník a vestavěné skříně.

Vstupní předsíň se rekonstrukcí výrazně zvětšila a prosvětlila.

Celý prostor bytu sjednocuje podlaha z masivních dřevěných prken. Chodba nemá okno pro přirozené světlo, a tak architekt využil sousední obývací pokoj a do průchozího otvoru použil celoskleněné dveře s grafickým motivem bambusu. Ty jsou díky kalenému sklu totálně bezpečné, ve své ploše nerozbitné. Díky průhlednému sklu dodávají trvale denní světlo do skryté vstupní chodby. Večer se o osvětlení ve vstupní chodbě starají LED svítidla zapuštěná do sádrokartonového podhledu.

Na vstupní prostor navazuje úzká chodba, z níž lze vstoupit do ostatních místností. Malý prostor opticky odlehčují dveře o výšce 220 cm s odolným laminátovým povrchem v bílé barvě včetně obložkových zárubní, které jsou v moderním provedení se spojem tzv. na tupo.

Celoskleněné bezpečné dveře z Grafoskla s motivem bambusu.

Propojení kuchyně s jídelnou



Prostornější je i kuchyně, v níž na varné centrum s indukční deskou navazuje jídelní stůl. Klasické keramické obklady nahradilo Grafosklo se stejným motivem bambusu, jaký je na dveřích mezi obývacím pokojem a chodbou.

„Grafický motiv, který jsme si vybrali, skvěle zafungoval i v kuchyni. Zelený bambus mezi bílými lesklými skříňkami vypadá atraktivně, hlavně se i dobře udržuje,“ oceňuje Radka.

V kuchyni je světlá kuchyňská linka vyrobená na míru.

Kuchyňská sestava je vyrobena na míru. Nezvykle nízký okenní parapet si vynutil snížený rohový díl. Po obou stranách varného ostrůvku jsou výklopné elektrické dvojité zásuvky. Systém push, tedy otevírání skříněk pouze lehkým dotykem, umožňuje jejich jednoduchou obsluhu. Pouze dvířka u spotřebičů si vynutila malé úchyty. Do sestavy se vešly i plně vestavná myčka a pračka.

Kuchyni od obývacího pokoje oddělují atypické posuvné dveře z bílého matného termopalu. Po většinu času zůstávají otevřené a díky jejich velikosti není problém v komunikaci mezi oběma místnostmi.

Z propojovací úzké chodby jsou vstupy do všech zbývajících místností.

Koupelna v novém rozměru i kabátu



Původní návrh koupelny počítal s vanou, umyvadlem se skříňkou, pračkou a sušičkou.

„Moc jsme si přáli sprchový kout. Hodně sportujeme, máme malou holčičku, a tak jsme chtěli také vanu,“ vysvětluje majitelka. Architekt tedy upravil projekt tak, že vestavná pračka se stala součástí kuchyně, sušička se přesunula do vestavěných skříní na chodbě a díky tomu se podařilo majitelům splnit přání mít sprchový kout i vanu.

Sprchový kout o velikosti 80 x 120 cm je uzavřen v nice široké 120 cm a má podomítkovou termostatickou baterii. I ve vaně je rovněž podomítková baterie, ale bez termostatu.

Do malé koupelny se vešla vana i umyvadlo s prostornou skříňkou. Sprchový kout proti vaně o velikosti 80 x 120 cm je uzavřen v nice.

Koupelnová skříňka s umyvadlem je závěsná, povrch v bílém lesku. Umyvadlo má antistatický povrch, který zabraňuje usazování prachu. Skříňku doplňuje galerka.

Optickému zvětšení prostoru napomohly lesklé bílé obklady a antracitová dlažba.

O teplo v koupelně stejně jako v celém bytě se stará podlahové topení. Dveře do koupelny mají tzv. klima úpravu, zajišťující jejich odolnost proti vyšší vlhkosti. Navíc hliníkové hrany na dveřním křídle zvyšují jejich odolnost proti poškození.

Na toaletě byl zvolen obdobný výběr obkladů, tedy bílé obklady v kombinaci s mozaikou a antracitová dlažba. Umývátko a skříňka jsou v lesku a nechybí ani bidetová sprška.

Ostatní místnosti



Největší prostor v bytě patří obývacímu pokoji. Vtipně v sobě kloubí domácí pracovnu i místo pro přijímání návštěv. Do obýváku se vchází z chodby velkými posuvnými dveřmi a z kuchyně dveřmi zasouvacími do atypického pouzdra, umístěného za sestavou polic a nízkých skříněk pod televizi.

Dominantou obývacího pokoje je pohodlná rohová pohovka, která může sloužit i pro přespání přátel. Sedák i opěrák mají elektronické polohování, včetně výsuvného dílu na nohy.

Střídmě zařízené jsou zatím ložnice a dětský pokoj. Ložnice je vybavena vestavěnými skříněmi na míru. Důraz manželé kladli na velikost postele, barevně sladěné tón v tónu s dubovou podlahou.