Z celkového počtu 52 přihlášených staveb v letošním ročníku vybrala odborná porota pod vedením předsedkyně a architektky Radomíry Sedlákové na možné vítěze 15 tuzemských a 3 zahraniční realizované projekty.

„Již 25 let je cílem soutěže vyzdvihnout stavby, jejichž krása, odvážnost konstrukčního řešení, kvalita všech detailů a správné nastavení kvalitativního standardu umožňují jejich trvalé, ekologické a ekonomické užívání,“ komentuje Jan Fibiger, prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku, a dodává: „Šancí, jak lépe a chytřeji stavět, vytvářet lepší prostředí, veřejný prostor, podmínky pro funkční využívání staveb, pro jejich ekonomický provoz a správu, je proces digitalizace stavebnictví. A tento trend se projevuje stále častěji i mezi soutěžícími stavbami.“

Všechny přihlášené stavby se dále ucházejí i o zvláštní ceny udělované v soutěži, bez ohledu na rozhodnutí poroty. O jejich udělení totiž rozhoduje na porotě nezávislý Sbor expertů. Kromě toho mohou odborníci i laici na webu soutěže Stavba roku 2017 hlasovat o tom, které z 18 nominovaných děl získá Cenu veřejnosti. Hlasovat lze od 8. září do 5. října.

„Zajímavým průzkumem názoru české veřejnosti na kvalitní stavitelství je i hlasování o Cenu veřejnosti. Provádíme ho od roku 2008 a pravidelně se ho ročně účastní kolem 140 000 lidí z celé republiky,“ dodává Petra Miškejová, manažerka soutěže Stavba roku, a doplňuje: „Na připravované prestižní přehlídce Stavba čtvrtstoletí bude mít veřejnost možnost si připomenout celý běh soutěže, ale hlasovat i pro další stavby, které ještě neměly možnost se představit.“

Do užšího výběru 15 tuzemských nominovaných staveb se probojovaly objekty rozličného charakteru. Jsou mezi nimi dopravní a průmyslové stavby, bytová výstavba a rekonstrukce.

Do užšího výběru v kategorii Zahraniční stavba roku 2017, jež je přehlídkou schopností českých stavebních profesionálů za hranicemi, se dostalo slovenské vodní dílo s elektrárnou s netradičním betonovým designem, urbanistický komplex administrativních budov s druhou nejvyšší věží v Polsku a výstavba obchvatu polského města s vysokým stupněm složitosti v nestabilním terénu.

Různorodý charakter staveb přihlášených v letošním roce si pochvaluje i předsedkyně odborné poroty architektka Radomíra Sedláková: „V letošním roce jsme společně hodnotili opět jinou skladbu staveb než v předchozích ročnících. Potěšilo nás, že narostl počet přihlášených novostaveb i rekonstrukcí budov pro bydlení (celkem 15). Příjemně na nás působily stavby, které zvyšují přitažlivost pobytu ve veřejném prostoru (městském parteru, náměstí, parcích atd.). Podobně je to s rekonstrukcemi, které se již netýkají jen historických památek, ale vracejí do života objekty původně všedního účelu – bývalá kotelna, vozovna, opuštěný hotel či zanedbaný soubor obecního dvora. Pro porotce to byl opět velmi přitažlivý ročník, o němž se dá říci, že by nominaci mohli získat všichni, kdo se přihlásili. Úroveň stavění v naší zemi skutečně narůstá.“

Se soutěží se budou moci zájemci blíže seznámit i díky putovní výstavě. Ta zahájí svou cestu po republice na pražském veletrhu For Arch ve dnech 19. až 23. září. Její návštěvníci budou moci také hlasovat pro svého favorita na Cenu veřejnosti formou hlasovacích lístků. Ostatní pak na již zmíněném webu soutěže.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Stavba roku 2017 se uskuteční 5. října během slavnostního večera Dnů stavitelství a architektury v pražské Betlémské kapli.