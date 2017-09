„Mým snem byla vždycky koupelna s oknem, což v paneláku není, a v kuchyni veliký stůl. Oslovila jsem architekty ze studia O.T.A. ateliér Ondřeje Fialu a Tomáše Henela, kteří vytvořili 'zázrak'. Navrhli dispozici tak, že mám v kuchyni stůl pro 10 osob, v koupelně okno, vanu, velký sprchový kout a dvě umyvadla," napsala nám paní Emílie.

Co všechno bylo třeba změnit



Architekti dostali za úkol proměnit velkou část bytu, která má čtvercový půdorys. Na něm byla rovná chodba, z níž se vstupovalo do koupelny a na toaletu sdružených do jádra, vedle nich se pak procházelo kolem komory do kuchyně, jež byla protažená až za jádro a měla rovnoběžný směr s chodbou.

Stav bytu před rekonstrukcí - žlutě jsou označené prvky, které bylo třeba zbourat.

Základem bylo tedy eliminovat původní umakartové jádro a také komoru. Koupelna je nově prodloužena až ke zdi s oknem, zatímco kuchyň zabírá svou zbývající část, plochu komory a volně přechází v chodbu, na níž zůstal zachován úložný prostor.

Stav po rekonstrukci

S úpravami logicky souvisela výměna a nové uspořádání rozvodů vody, kompletní výměna elektroinstalací a nezbytné bourací a zednické práce.

„Rekonstrukce započala v červenci 2015 a s firmou Herman-rekonstrukce z Máslovic byl domluven termín vyhotovení na dobu tří týdnů, což se protáhlo o cca další 3 týdny dokončovacích prací, ale výsledek stojí za tu námahu,” pochvaluje si paní Emílie.

Důraz na detail



Čtenářku potěšil zejména přístup architektů, s nimiž byla v neustálém kontaktu a kteří věnovali všem detailům velkou pozornost.

„Zabývali se i drobnostmi, jako je ukrytí trubek od ústředního topení nebo barva a materiál úchytek u vestavěné šatní skříně, stejně tak jako i dřevěného obložení kolem zdí. Podařilo se sjednotit zárubně u dveří vedoucích do obývacího pokoje, ložnice a koupelny,” popisuje dále čtenářka.

Lustr nad jídelním stolem si vybrala čtenářka jako první. Podle něj pak architekti vybírali další svítidla.

V kuchyni je veškerý nábytek zcela nový, vyrobený řemeslníkem na zakázku podle návrhu architektů a který vyšel z Emíliiných představ.

„Architekti se museli popasovat s tím, že voda a odpad z kuchyňské linky musely vést kolem okna v koupelně za nově umístěnou vanou, takže museli vyřešit spád vody. Pračku jsem chtěla mít v koupelně, což architekti vyřešili výklenkem schovaným za vstupními dveřmi do koupelny. Na WC vcházíme z koupelny, uzavřeno je posuvnými dveřmi uchycenými u stropu,” upřesňuje čtenářka.

Kabely propojující svítidla byly záměrně ponechány přiznané. Jsou elegantním odkazem na základní charakter lustru nad jídelním stolem.

Odpady z pračky a z kuchyně jsou nakonec schované pod stupínkem, na němž je v koupelně umístěna vana se sprchovým koutem. Radiátor ústředního topení tradičně umístěný pod oknem nahradil v koupelně praktičtější otopný žebřík.

V koupelně jsou moderně dvě umyvadla, pro muže a ženu, koupelna a sprchový kout jsou na vyvýšeném stupínku.

Drobný zádrhel představovalo zasklení sprchového koutu, které mělo navazovat na vanu. Nakonec se potřebné panely podařilo vyrobit na zakázku.

Sprchový kout navazuje na vanu.

Podlahy v koupelně a kuchyni má Emílie sjednocené, všude je položeno PVC v šedé barvě. Tapety jsou rovněž vyrobeny na zakázku, osvětlení v kuchyni architekti sladili s lustrem nad jídelní stůl, který si čtenářka dopředu koupila sama.

Vedení kabelů k svítidlům zůstalo přiznané záměrně. Veškeré spotřebiče zabudované v lince dodala truhlářská firma, kterou doporučili své klientce architekti.

Od zbytku koupelny je toaleta oddělena posuvnými dveřmi.

Tři týdny mimo domov se vyplatily

„Bylo to náročné, protože jsme se museli na tři týdny odstěhovat z bytu, ale nyní jsme spokojení a byt si užíváme. Zároveň jsem ráda, že i po vybourání komory zůstal v kuchyni dostatek úložného prostoru,” libuje se paní Emílie.

Původní stav kuchyně a koupelny